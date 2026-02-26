Perú

Piura en alerta máxima: lluvias dejan más de 12.000 damnificados y una víctima mortal tras activación de quebradas

El último reporte del COER detalla 1.300 personas afectadas, infraestructura educativa y sanitaria comprometida, más de 200 viviendas colapsadas en Máncora, y comunidades incomunicadas por deslizamientos en Ayabaca y Huancabamba

Residentes de una zona afectada
Residentes de una zona afectada en Perú se auxilian en calles inundadas tras la activación de quebradas por el Fenómeno del Niño Costero, mientras rige una alerta roja de Senamhi.

Las lluvias intensas en Piura no dan tregua y ya dejan un escenario crítico en varias provincias del norte del país. De acuerdo con el último reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Piura, más de 12.000 damnificados y al menos 1.300 personas afectadas es el saldo preliminar de las precipitaciones que se han extendido durante los últimos días. A ello se suma la muerte de una persona tras ser arrastrada por una quebrada activada por las lluvias.

La emergencia no solo golpea a las familias que lo han perdido todo, sino que también ha generado el colapso de infraestructura, daños en viviendas, interrupción de carreteras y afectaciones en centros de salud y colegios. Las autoridades mantienen activas las alertas ante el riesgo de nuevos desbordes y deslizamientos, mientras continúan las evaluaciones de daños en toda la región.

Quebradas activas, viviendas colapsadas y vías bloqueadas en varias provincias

Las intensas lluvias han provocado graves inundaciones en Máncora, afectando a más de 200 viviendas. El alcalde Manuel Cruz informa sobre la crítica situación y solicita apoyo urgente del gobierno central para atender a los damnificados. | Canal N / A media tarde

El COER confirmó que una persona falleció por ahogamiento tras ser arrastrada por la quebrada Sol Sol, uno de los cursos de agua que se activaron con fuerza tras las intensas precipitaciones. Este hecho se produjo en medio de un panorama marcado por la saturación de suelos y el incremento del caudal en diferentes puntos de la región.

En la provincia de Morropón, la activación de múltiples quebradas y los deslizamientos mantienen en alerta a los distritos de Buenos Aires, Yamango y Pirles. En estas zonas, varias familias reportan la pérdida de sus viviendas y el aislamiento de comunidades enteras debido al bloqueo de carreteras. La interrupción del tránsito dificulta el acceso a ayuda humanitaria y limita el traslado hacia establecimientos de salud.

En Talara, especialmente en el distrito turístico de Máncora, las lluvias torrenciales provocaron el colapso de al menos 200 viviendas, según informaron autoridades locales. Decenas de familias quedaron a la intemperie tras el desplome de estructuras afectadas por la acumulación de agua y el debilitamiento de los cimientos.

La situación también es crítica en Sullana, donde sectores como Lancones registran daños en viviendas y carreteras. Las inundaciones han restringido la transitabilidad y elevado el riesgo estructural en diversas zonas urbanas y rurales.

En la sierra de la región, provincias como Ayabaca y Huancabamba enfrentan un escenario complejo. En distritos como Paimas y Montero, el flujo constante de quebradas debido a la saturación de los suelos incrementa el riesgo de nuevos desbordes y derrumbes. Los deslizamientos han afectado caminos rurales y vías de conexión entre la sierra y la costa, complicando el transporte de productos y el desplazamiento de la población.

Asimismo, en la provincia de Piura se reportan viviendas dañadas, puentes con tránsito restringido y afectaciones en infraestructura educativa y sanitaria. La interrupción de servicios básicos agrava la situación de miles de familias que permanecen en condición de vulnerabilidad.

¿Qué medidas tomar ante emergencias climáticas?

Las lluvias, desbordes y huaicos reportados en diversas zonas del territorio nacional provocaron la interrupción total y parcial del tránsito en varias vías, afectando la conectividad terrestre en distintos puntos del país. // Video: Canal N

El Gobierno del Perú y Defensa Civil e INDECI (Instituto Nacional de Defensa Civil) compartieron una guía oficial para para protegerte ante lluvias intensas, activación de quebradas o el desborde de ríos:

Antes de una emergencia (prevención)

  • Elabora un Plan Familiar de Emergencia: define responsabilidades, rutas de evacuación y puntos de encuentro; compártelo con toda la familia y practícalo regularmente.
  • Identifica zonas de riesgo: conoce los puntos vulnerables de tu comunidad (riberas de ríos, quebradas, laderas inestables) y evita habitar zonas expuestas a huaicos, deslizamientos o inundaciones.
  • Prepara una mochila de emergencia: con agua, alimentos no perecibles, botiquín de primeros auxilios, documentos importantes y elementos básicos para varios días.
  • Mantente informado: sigue los avisos meteorológicos oficiales emitidos por el Senamhi y las autoridades locales.

Durante una emergencia (acción inmediata)

  • Pon en práctica tu Plan Familiar de Emergencia sin improvisar.
  • Evacúa de inmediato si hay alerta o alarma oficial: muévete hacia zonas seguras y más altas, llevando a todos los miembros del hogar (incluidas mascotas).
  • No cruzar ríos, quebradas ni zonas inundadas: el agua puede arrastrar vehículos o personas con facilidad.
  • Mantente atento a las indicaciones de las autoridades y evita circular por áreas de riesgo.

Después de la emergencia (apoyo y recuperación)

  • Organízate con vecinos y autoridades locales para apoyar tareas de limpieza y rehabilitación, siempre priorizando tu seguridad.
  • Regresa a tu vivienda solo cuando las autoridades lo indiquen que es seguro.
  • Revisa las condiciones de tu casa: particularmente instalaciones de agua, luz y gas antes de volver a usarlas.
  • Evita difundir rumores o información no oficial que pueda generar confusión o pánico.

Números de emergencia que debes tener a la mano:

  • 105 – Policía Nacional del Perú (PNP)
  • 116 – Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú
  • 106 – SAMU (Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia)
  • 115 – Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI – Defensa Civil)
  • 117 – EsSalud (emergencias médicas para asegurados)
  • 113 – Infosalud (orientación en salud)
  • 110 – Policía de Carreteras
  • 0800-12345 – Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN – información y denuncias en vías nacionales)

