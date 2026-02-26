Perú

Huaico en Chosica: se activa quebrada de Chacrasana y arrastra lodo hacia la Carretera Central

Las precipitaciones intensas en Huarochirí, Chaclacayo y la zona este de Lima provocaron el descenso de agua y sedimentos a la altura del kilómetro 27.8, generando alarma entre conductores y vecinos

Las fuertes precipitaciones en la sierra de Lima activaron las quebradas en los distritos de Lurigancho-Chosica y Chaclacayo. Las imágenes muestran la Carretera Central completamente anegada, mientras los residentes expresan su temor. | Canal N / Primero a las 8

La quebrada de Chacrasana se activó la noche de este martes y generó el descenso de agua y lodo hacia la Carretera Central, a la altura del kilómetro 27.8, en Lurigancho-Chosica. Las intensas lluvias registradas durante la tarde en las zonas altas de Huarochirí, Chaclacayo y Chosica provocaron el aumento del caudal, afectando directamente uno de los principales corredores viales que conecta Lima con el centro del país.

El impacto del huaico se sintió también en otros puntos del este de la capital. Reportes en vivo desde la zona confirmaron precipitaciones torrenciales en Chosica, Ricardo Palma, Santa Eulalia y Chaclacayo, lo que derivó en la activación de varias quebradas. En algunos tramos, el agua discurrió por la pista y complicó el tránsito vehicular, mientras vecinos alertaban sobre la falta de medidas preventivas ante la temporada de lluvias.

En sectores como Laureles, a la altura del kilómetro 26, también se observó el descenso de agua desde los cerros. En Huaycán, diversas calles registraron acumulación y flujo constante tras las precipitaciones de la tarde. Otros puntos como Rosario, Quirio y Mariacal reportaron activaciones de menor intensidad, pero con monitoreo constante por parte de la comunidad.

Ante este escenario, se recomienda circular con extrema precaución por la Carretera Central y evitar transitar por zonas cercanas a quebradas activadas si no es necesario. Las autoridades mantienen vigilancia en el área mientras continúan las lluvias en la zona este de Lima, en medio de la preocupación de conductores y residentes por posibles nuevas descargas de agua y lodo.

Noticia en desarrollo.

Temas Relacionados

ChosicaHuaicoLluviasInundaciónEl Niño Costeroperu-noticias

