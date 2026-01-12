Pancho de Piérola debutó como conductor de Buenos Días Perú en Panamericana

El periodista apareció por primera vez junto a Claudia Chiroque en la edición matutina del noticiero de canal 5 | Panamericana

El inicio de semana marcó un cambio en la pantalla de Panamericana Televisión. Pancho de Piérola realizó su primera aparición como conductor de Buenos Días Perú, el noticiero matutino de canal 5, este lunes 12 de enero, acompañado de Claudia Chiroque. Desde las 5:30 de la mañana, el periodista se sumó al espacio informativo con un estilo relajado, dispuesto a asumir el reto de llevar la actualidad nacional e internacional a los hogares peruanos.

Durante la transmisión, De Piérola mostró su capacidad y experiencia al abordar temas de diversa índole, desde noticias nacionales y hechos policiales hasta la cobertura de información política. La dinámica en el set reflejó una adaptación rápida entre los conductores, lo que aportó una nueva energía al programa. La interacción entre ambos periodistas dejó ver una transición fluida, ofreciendo al público una renovación en la propuesta matutina del canal.

La llegada de De Piérola se produjo tras la salida de Pamela Acosta de la edición matinal. Acosta, quien compartió la conducción con Chiroque hasta el último viernes, comunicó a la audiencia que el programa de ese día sería el último en el que participaría en el horario de la mañana. La periodista continuará ligada a Panamericana, ya que fue designada para la edición del mediodía del noticiero.

Estos movimientos forman parte de una estrategia de renovación en la programación de Panamericana Televisión. Además del ingreso de Pancho de Piérola, la señal de canal 5 anunció el estreno de un nuevo espacio nocturno con la conducción de Phillip Butters, denominado “Combutters”, que también inició transmisiones este lunes. Asimismo, el programa “Préndete” sumó a Kurt Villavicencio entre sus novedades, lo que evidencia una apuesta del canal por refrescar sus principales espacios informativos y de entretenimiento.

Pancho de Piérola afirma que mantendrá el ‘rigor periodístico’

Previo a su incorporación oficial, Francisco de Piérola compartió sus impresiones sobre este nuevo reto profesional en declaraciones a Panamericana Televisión. El periodista destacó la tradición de Buenos Días Perú y el valor de integrarse a un equipo liderado por Claudia Chiroque.

“Demasiado emocionado, es un programa emblemático, más de 40 años, periodistas que han pasado por este mismo set y ahora tengo la oportunidad de estar y no solo, sino acompañadísimo de Claudia Chiroque y su experiencia, su conocimiento me va a dar la guía necesaria para encontrar ese norte en esta nueva etapa en Panamericana Televisión”, expresó.

El compromiso con la calidad informativa fue uno de los puntos centrales en el mensaje del nuevo conductor. De Piérola subrayó la responsabilidad que implica sumarse a un espacio con más de cuatro décadas al aire y anticipó que la nueva etapa buscará consolidar la credibilidad del noticiero, en un contexto marcado por la proximidad de las elecciones.

“Les prometo mantener el rigor periodístico que ha tenido BDP en 42 años, se viene una nueva etapa y vamos a ver qué cosa nueva podemos ofrecerle a ustedes, sobre todo en este año importantísimo que es un año electoral”, aseguró el periodista al canal.

La presencia de De Piérola en la edición matutina y la reestructuración del equipo de Panamericana Televisión reflejan una apuesta por atender las demandas informativas de la audiencia, en un entorno mediático que exige actualización permanente y adaptabilidad frente a los cambios políticos y sociales del país.