Perú

Pancho de Piérola debutó como conductor de Buenos Días Perú en Panamericana

El periodista apareció por primera vez junto a Claudia Chiroque en la edición matutina del noticiero de canal 5

Guardar
El periodista apareció por primera vez junto a Claudia Chiroque en la edición matutina del noticiero de canal 5 | Panamericana

El inicio de semana marcó un cambio en la pantalla de Panamericana Televisión. Pancho de Piérola realizó su primera aparición como conductor de Buenos Días Perú, el noticiero matutino de canal 5, este lunes 12 de enero, acompañado de Claudia Chiroque. Desde las 5:30 de la mañana, el periodista se sumó al espacio informativo con un estilo relajado, dispuesto a asumir el reto de llevar la actualidad nacional e internacional a los hogares peruanos.

Durante la transmisión, De Piérola mostró su capacidad y experiencia al abordar temas de diversa índole, desde noticias nacionales y hechos policiales hasta la cobertura de información política. La dinámica en el set reflejó una adaptación rápida entre los conductores, lo que aportó una nueva energía al programa. La interacción entre ambos periodistas dejó ver una transición fluida, ofreciendo al público una renovación en la propuesta matutina del canal.

Pancho de Piérola debutó como
Pancho de Piérola debutó como conductor de Buenos Días Perú de Panamericana

La llegada de De Piérola se produjo tras la salida de Pamela Acosta de la edición matinal. Acosta, quien compartió la conducción con Chiroque hasta el último viernes, comunicó a la audiencia que el programa de ese día sería el último en el que participaría en el horario de la mañana. La periodista continuará ligada a Panamericana, ya que fue designada para la edición del mediodía del noticiero.

Estos movimientos forman parte de una estrategia de renovación en la programación de Panamericana Televisión. Además del ingreso de Pancho de Piérola, la señal de canal 5 anunció el estreno de un nuevo espacio nocturno con la conducción de Phillip Butters, denominado “Combutters”, que también inició transmisiones este lunes. Asimismo, el programa “Préndete” sumó a Kurt Villavicencio entre sus novedades, lo que evidencia una apuesta del canal por refrescar sus principales espacios informativos y de entretenimiento.

Pancho de Piérola debutó como
Pancho de Piérola debutó como conductor de Buenos Días Perú de Panamericana

Pancho de Piérola afirma que mantendrá el ‘rigor periodístico’

Previo a su incorporación oficial, Francisco de Piérola compartió sus impresiones sobre este nuevo reto profesional en declaraciones a Panamericana Televisión. El periodista destacó la tradición de Buenos Días Perú y el valor de integrarse a un equipo liderado por Claudia Chiroque.

“Demasiado emocionado, es un programa emblemático, más de 40 años, periodistas que han pasado por este mismo set y ahora tengo la oportunidad de estar y no solo, sino acompañadísimo de Claudia Chiroque y su experiencia, su conocimiento me va a dar la guía necesaria para encontrar ese norte en esta nueva etapa en Panamericana Televisión”, expresó.
El periodista confesó sentirse emocionado por esta nueva etapa y aseguró que dará lo mejor de su | Instagram

El compromiso con la calidad informativa fue uno de los puntos centrales en el mensaje del nuevo conductor. De Piérola subrayó la responsabilidad que implica sumarse a un espacio con más de cuatro décadas al aire y anticipó que la nueva etapa buscará consolidar la credibilidad del noticiero, en un contexto marcado por la proximidad de las elecciones.

“Les prometo mantener el rigor periodístico que ha tenido BDP en 42 años, se viene una nueva etapa y vamos a ver qué cosa nueva podemos ofrecerle a ustedes, sobre todo en este año importantísimo que es un año electoral”, aseguró el periodista al canal.

La presencia de De Piérola en la edición matutina y la reestructuración del equipo de Panamericana Televisión reflejan una apuesta por atender las demandas informativas de la audiencia, en un entorno mediático que exige actualización permanente y adaptabilidad frente a los cambios políticos y sociales del país.

Temas Relacionados

Pancho de PiérolaBuenos Días PerúPanamericana TVperu-entretenimiento

Más Noticias

Christian Domínguez y Karla Tarazona se burlan de la operación de Magaly Medina: “no creo que vaya a quedarse callada”

El regreso de Domínguez y Tarazona en ‘Préndete’ estuvo marcado por comentarios irónicos sobre la reciente operación de la ‘Urraca’, un segmento que generó reacciones y anticipa un nuevo cruce mediático

Christian Domínguez y Karla Tarazona

Cusco FC recibe invitación para disputar la tarde presentación de Always Ready, campeón de Bolivia, en El Alto

El club ‘dorado’ dirá presente en el primer partido oficial de pretemporada del ‘millonario’, en el estadio Villa Ingenio. Facundo Callejo liderará la comitiva junto a Lucas Colitto

Cusco FC recibe invitación para

El estado del tiempo en Ayacucho para mañana

Ayacucho se caracteriza por su altitud de aproximadamente 2,760 metros sobre el nivel del mar y un clima templado y seco

El estado del tiempo en

La Tinka: resultados del sorteo del 11 de enero y cuánto se llevó el ganador

Revisa los números oficiales y todos los premios del sorteo más esperado

La Tinka: resultados del sorteo

‘El Químico’, experto en hacer indetectable la cocaína, fue detenido en el aeropuerto Jorge Chávez

Edison Romero Parga transformaba la droga en resinas y operaba con redes internacionales

‘El Químico’, experto en hacer
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Álvez se molesta en

Carlos Álvez se molesta en entrevista: “Mi vida privada pertenece a cuatro paredes; la guerra sucia se la dejo a ellos”

APP tilda de mentiroso a Rafael López Aliaga y pide que pague deuda coactiva a Sunat por más de S/12,9 millones

Contratos en el INPE: jóvenes sin experiencia ni requisitos consiguen empleo luego de reunirse con el presidente Iván Paredes

Crisis en Bolivia: Cancillería de Perú confirma que vuelos de repatriación solo tienen sitio para 70 personas

Congresista Fernando Rospigliosi acusa a presidenta del PJ de “incitar al delito” por defender a jueces que usan el control difuso

ENTRETENIMIENTO

Christian Domínguez y Karla Tarazona

Christian Domínguez y Karla Tarazona se burlan de la operación de Magaly Medina: “no creo que vaya a quedarse callada”

Magaly Medina ya firmó contrato con ATV para el 2026: “Tenemos chisme para rato”

Phillip Butters estrena HOY Combutters en Panamericana TV: Rafael López Aliaga será su primer invitado

Sheyla Rojas se arrepiente de haberse puesto tanto ácido hialurónico: “Me lo quiero quitar”

¿María Pía Copello no firmó contrato con América TV?: Conductora señala que ‘está sin canal’

DEPORTES

Cusco FC recibe invitación para

Cusco FC recibe invitación para disputar la tarde presentación de Always Ready, campeón de Bolivia, en El Alto

Alianza Lima vs Atlético Atenea: día, hora y canal TV del duelo por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Programación de la fecha 2 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal TV

“La única manera de protestar es retirarnos”: Renato Tapia estalla por la crisis y la “hipocresía” en la selección peruana

Renato Tapia dio detalles de la charla con Agustín Lozano sobre el manejo de la FPF: “Le dije que había que asumir errores”