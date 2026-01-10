Perú

Pancho de Piérola asume la conducción de ‘Buenos Días Perú’ tras la emotiva despedida de Pamela Acosta

El periodista se une a Claudia Chiroque desde este lunes 12 de enero en el noticiero matutino, marcando el inicio de una nueva etapa informativa en Panamericana Televisión.

Buenos Días Perú renueva su equipo: Francisco de Piérola reemplaza a Pamela Acosta en la conducción . Panamericana TV

El matutino Buenos Días Perú inicia una nueva etapa este lunes 12 de enero con la incorporación de Francisco de Piérola como conductor, en reemplazo de Pamela Acosta, quien se despidió del noticiero de Panamaericana TV tras más de una década vinculada al programa y cinco años al frente junto a Claudia Chiroque. La noticia marca un momento de transición en uno de los espacios informativos más emblemáticos de la televisión peruana.

La última edición conducida por Pamela Acosta estuvo marcada por la emoción y las muestras de reconocimiento. Durante la emisión, la periodista agradeció al equipo periodístico y técnico, resaltando el crecimiento personal y profesional alcanzado en el noticiero. “Este es mi último programa”, anunció, visiblemente conmovida, mientras destacaba los vínculos construidos a lo largo de los años y la importancia de la labor periodística en tiempos de cambio.

Pancho de Piérola asume la conducción de Buenos Días Perú desde el lunes de 12 de enero. Panamericana TV

Por su parte, Claudia Chiroque dedicó sentidas palabras a su compañera, resaltando la calidad humana y profesional de Acosta y la amistad forjada en la redacción y en el set. “Más allá del horario, la amistad se mantiene”, señaló, aludiendo a la cercanía que ambas mantuvieron dentro y fuera de cámaras.

Pamela Acosta continuará su carrera en el horario del mediodía de Panamericana Televisión, donde asumirá nuevos desafíos profesionales. Su salida del matutino se da en buenos términos, en un contexto de renovación de la programación y con el respaldo de la audiencia que la acompañó durante su gestión.

Agradecimiento de Pancho de Piérola

El relevo llega con la presentación oficial de Francisco de Piérola, conocido como Pancho, quien suma experiencia en medios y una trayectoria reconocida en el periodismo televisivo. Durante el cierre del programa, el nuevo conductor expresó su agradecimiento por la oportunidad y manifestó su entusiasmo ante el reto de conducir uno de los noticieros más importantes de la mañana. “Estoy halagadísimo y muy emocionado de arrancar”, sostuvo, resaltando el compromiso con la veracidad, la actualidad y la cercanía con los televidentes.

El conductor relató que ya se encuentra adaptándose a los exigentes horarios del matutino y conociendo de cerca la dinámica del equipo de producción. De Piérola aseguró que su objetivo es contribuir a la renovación del formato, manteniendo la esencia informativa y el servicio a la ciudadanía que caracteriza a Buenos Días Perú. “El reto es grande, pero la motivación también”, afirmó.

Pancho de Piérola se une a Claudia Chiroque en la conducción del noticiero matutino. Panamericana TV

Buenos Días Perú emitirá su nueva etapa a partir de las 5:30 a. m., apostando por una dupla en la conducción que busca combinar experiencia, frescura y rigor periodístico. La llegada de Pancho de Piérola responde a la estrategia de Panamericana Televisión de fortalecer su propuesta informativa y renovar la conexión con el público en un contexto de alta competencia matinal.

El noticiero, que forma parte de la historia televisiva del país, ha sido testigo de diversos cambios en su equipo y en su formato, siempre procurando adaptarse a las necesidades informativas de la audiencia. La transición actual se da en un momento de transformación en la televisión peruana, donde los formatos tradicionales conviven con las nuevas plataformas digitales y la interacción directa con los espectadores a través de redes sociales.

Phillip Butters regresa a Panamericana TV con ‘Combutters’

Phillip Butters retorna a la televisión abierta con el relanzamiento de su emblemático programa “Combutters”, que se estrenará el lunes 12 de enero en la señal de Panamericana Televisión. El conocido periodista y fundador de PBO deja atrás su etapa en Willax, donde condujo “Combutters” entre 2019 y 2024, para iniciar una nueva fase en Canal 5, dentro de una propuesta que apuesta por la renovación informativa y la opinión plural.

La llegada de Butters a Panamericana Televisión coincide con un proceso de cambios en la grilla del canal, que suma a destacados nombres del periodismo y la producción de contenidos. Junto a “Combutters”, se integran Francisco “Pancho” de Piérola y Diego Acuña, quienes trasladarán a la pantalla televisiva sus formatos de streaming, ampliando así la variedad temática y el alcance a nuevos públicos.

Phillip Butters anuncia su ingreso a Panamericana TV: ¿Cuándo saldrá al aire?

Además, la programación contará con un espacio dominical de análisis político a cargo de Juan Carlos Tafur y Augusto Álvarez Rodrich, así como la presencia de la periodista Claudia Toro, reconocida por su trabajo de investigación.

