Flavia López y Rosángela Espinoza desatan una nueva pelea en ‘Esto es Guerra’: “Todo el mundo sabe que has estado detrás de Patricio”

El tenso momento en que Flavia Laos acusa a Rosángela Espinoza de ser una 'migajera' por su supuesto interés en Patricio Parodi. La discusión escala rápidamente, con Rosángela intentando responder en inglés para evadir las preguntas. América TV / Esto es Guerra

La tensión entre Flavia López y Rosángela Espinoza alcanzó un nuevo pico en el reality Esto es Guerra, luego de que López volviera a llamar “migajera” a Espinoza por supuestos acercamientos con Patricio Parodi. Este conflicto ha generado reacciones tanto dentro como fuera del set, alimentando rumores sobre rivalidades y alianzas en el popular programa de competencia.

Durante una reciente emisión, Flavia López, Miss Grand Perú 2025, sostuvo en vivo que la etiqueta de “migajera” hacia Rosángela Espinoza tiene origen en comentarios recurrentes de los camerinos. “Si yo te dije migajera es porque, bueno, aquí en los camerinos hablan y todo el mundo sabe que has estado detrás de Patricio. Acá los chicos hablan, todo se escucha, todo se sabe y, bueno, no es un secreto que Rosángela ha estado detrás de Patricio y que nunca le ha dado bola”, declaró López.

La reacción de Espinoza se hizo escuchar rápidamente al restar importancia al calificativo. “Tal vez, es una niña que se está dejando guiar por ciertas personas que, para mí, no sé si le sumarán para su carrera. No sé cuál es su intención de decir esas cosas hacia mí si no me conoce ni me la he topado. Primero que gane bien su puesto aquí (en EEG), que compita bien, que escale, porque conmigo no, le falta”, respondió la llamada ‘chica selfie’, en declaraciones recogidas por América TV.

Acusaciones cruzadas y el papel de Patricio Parodi

El ambiente en el programa se intensificó cuando se abordó la supuesta relación entre Patricio Parodi y Flavia López. En un episodio reciente, López bromeó acerca de que Parodi la lleva y trae al canal, refiriéndose a él como su “chofer privado”. Esto generó reacciones en el set, especialmente luego de un reto en el que ambos protagonizaron un beso, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre un vínculo sentimental. Sin embargo, ambos han negado de manera reiterada que exista un romance, asegurando que solo mantienen una amistad.

Flavia López reaviva la polémica en 'Esto es Guerra' al llamar 'migajera' a Rosángela Espinoza por supuesta cercanía con Patricio Parodi.

En medio de este contexto, Rosángela Espinoza expresó su incomodidad por las constantes vinculaciones con Parodi y cuestionó por qué se la sigue mencionando en ese triángulo mediático. “No sé por qué me mete a mí y no la mete a Flavia, que él la jala todos los días a Flavia, a mí no me jala. Yo no sé por qué me meten”, comentó Espinoza en el programa. La modelo insistió en que su relación con Parodi es estrictamente profesional y que no mantiene contacto fuera del programa.

Las fricciones no se limitaron a los comentarios sobre Parodi. Maricielo Gamarra, otra integrante del reality, calificó a López como “sin códigos”, acusándola de involucrarse sentimentalmente con amigos del ‘Pato’ y luego con el propio capitán de los Guerreros. “Ella ha sido la que se ha metido con el amigo de Pato y ahora con Pato. Entonces, ¿quién hable de códigos y quién hable de romances? Que me diga ella”, manifestó Gamarra ante cámaras de América Espectáculos.

Rivalidad y competencia en el set

La disputa entre Flavia López y Rosángela Espinoza ha trascendido los límites del espectáculo y se ha instalado como uno de los temas centrales de Esto es Guerra. La polémica se originó hace poco más de una semana, cuando López calificó por primera vez a Espinoza como “migajera” en un programa digital, sugiriendo que la participante buscaba protagonismo y atención en torno a la relación con Parodi. López relató una reunión de grupo donde, según su versión, Espinoza habría hecho comentarios insinuando una “novelita” entre ella y el capitán.

La tensión escaló en vivo cuando Espinoza defendió que su lugar en el programa se lo ha ganado por mérito propio y no por vínculos sentimentales. “Yo no entré aquí fácilmente a Esto es Guerra, yo gané mis 2 copas en El Gran Show, entré a otros reality. No entré porque fui saliente de alguien o porque realmente me colgué de alguien para entrar en el programa. Yo sí me gané mi puesto en Esto es Guerra”, afirmó Espinoza.

Flavia López llama “migajera” a Rosángela Espinoza por estar detrás de Patricio Parodi con quien mantendria una relación amorosa. YouTube: Sin Q Decir.

A su vez, López defendió su trayectoria y recordó que ostenta el título de Miss Grand Perú 2025. “Rosángela, yo tengo algo que tú nunca tendrás que es una corona nacional, así que sigue intentando cuando puedas”, replicó López, generando diversas reacciones en el set.

El conflicto no solo involucra a las protagonistas directas. Katia Palma intervino en pleno programa para pedir mesura a Flavia López: “Ubícate, ubícate, Flavia”, indicó durante una de las discusiones más encendidas.