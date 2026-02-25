Hernando de Soto lanza advertencia tras cambio de gabinete: “Entregaré lista de llamadas de César Acuña”

En declaraciones a la prensa, Hernando de Soto detalla cómo un plan para renovar el gobierno con gente de diversos espectros fue frustrado. Menciona presiones para mantener a ciertas personas en sus puestos y explica su decisión de "irse a casa" a reflexionar | Canal N

La sorpresiva juramentación del Gabinete liderado por Denisse Miralles no solo reconfiguró el tablero político en Palacio de Gobierno, sino que dejó en el aire una pregunta que aún retumba en el escenario preelectoral: ¿qué pasó con Hernando de Soto, anunciado días antes como presidente del Consejo de Ministros? El economista, que había confirmado públicamente su designación, no apareció en la ceremonia oficial y, horas después, lanzó una serie de declaraciones que apuntan a una “suma de intereses” detrás del nuevo equipo ministerial.

El foco de sus palabras no estuvo únicamente en su exclusión del cargo, sino en las llamadas telefónicas de César Acuña que —según dijo— hará públicas. De Soto afirmó que no atiende las comunicaciones del líder de Alianza para el Progreso (APP) desde hace dos días y que entregará el registro para “desidentificarse sin acusar a nadie”. En medio del remezón político, sus declaraciones abren un nuevo frente en la ya tensa relación entre el Ejecutivo y las fuerzas representadas en el Congreso.

Las llamadas de César Acuña y la “prueba de fuego” que no pasó

Desde su domicilio en Surco, Hernando de Soto relató que sostuvo un desayuno de casi tres horas con el presidente José María Balcázar la mañana previa a la juramentación. En esa reunión, aseguró, entregó una lista con siete profesionales de su confianza para integrar el gabinete, además de un grupo de asesores internacionales que —según explicó— apoyarían la integridad de las reglas electorales y la proyección internacional del país.

Sin embargo, ninguna de esas propuestas fue considerada en la ceremonia que finalmente oficializó a Denisse Miralles como titular de la PCM. “Son siete y lo vamos a publicar mañana”, respondió al ser consultado sobre cuántos integrantes de su equipo fueron tomados en cuenta. “¿De esos, cuántos hay ahora? Ninguno”.

En ese contexto, el economista deslizó que detrás del nuevo gabinete existiría “una suma de intereses” que incluiría sectores vinculados al cerronismo y a APP. Fue entonces cuando anunció que difundirá la lista de llamadas telefónicas de César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, que —según afirmó— no atiende desde hace dos días.

“No me siento manipulado”, sostuvo. “Yo sabía que tomaba un riesgo (…) He sometido a prueba de fuego si cambiaban o no a los ministros: no pasó la prueba de fuego”. Para De Soto, esa prueba consistía en reemplazar a funcionarios cuestionados y marcar un quiebre con la actual gestión, algo que —a su juicio— no ocurrió.

El economista también utilizó una metáfora para describir la pugna por espacios en el Estado: “Se ha convertido en una vaca muy gorda con aproximadamente mil pezones”. Según explicó, la resistencia habría surgido cuando se planteó que esos espacios dejarían de estar disponibles para los mismos grupos.

Consultado directamente sobre si se sentía presionado por Vladimir Cerrón o por César Acuña, respondió que no, pero insistió en que los registros telefónicos serán difundidos como parte de un comunicado oficial. “Quiero justamente desidentificarme con lo tradicional”, afirmó ante la prensa.

De premier anunciado a reemplazado por Denisse Miralles

El giro resultó abrupto. Días antes, la propia Presidencia había informado que Hernando de Soto asumiría la Presidencia del Consejo de Ministros. Incluso, el economista negó públicamente que existieran retrocesos en su designación. “Todo sigue viento en popa”, declaró en una entrevista radial, descartando rumores.

No obstante, mientras persistían versiones cruzadas sobre desacuerdos en la conformación del gabinete, en Palacio se desarrollaba la ceremonia en la que Denisse Miralles juró como nueva jefa del Consejo de Ministros. La economista, que se desempeñaba como titular del Ministerio de Economía y Finanzas, asumió formalmente el liderazgo del equipo ministerial.

Tras lo ocurrido, la Presidencia de la República emitió un comunicado en el que agradeció a De Soto por su “valioso y ambicioso plan de gobierno”, aunque precisó que no fue posible alcanzar los consensos necesarios debido al carácter transitorio de la gestión. El documento añadió que será convocado para abordar temas puntuales de interés nacional.

Mientras tanto, el nuevo gabinete deberá presentarse ante el Congreso para solicitar el voto de confianza en un plazo de 30 días. En paralelo, las declaraciones de De Soto y el anuncio de que publicará el registro de llamadas de César Acuña añaden presión a un escenario político marcado por negociaciones internas, tensiones partidarias y el inicio del calendario hacia las Elecciones 2026.

El economista, de 84 años y con intención de postular nuevamente a la presidencia con su partido Progresemos, afirmó que lo ocurrido servirá para que el país “descifre no lo que vemos al frente, sino lo que está detrás de los números”. Por ahora, la expectativa se centra en el contenido del comunicado que anunció y en los registros telefónicos que prometió revelar.