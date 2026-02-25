Perú

Día Internacional del Implante Coclear: el hito médico que abrió nuevas posibilidades a personas con sordera profunda

Una innovación quirúrgica surgida en París hace más de seis décadas brinda oportunidades de integración y autonomía a quienes enfrentan graves dificultades para oír, con respaldo de profesionales y familiares

Un dispositivo implantado mediante cirugía ofrece la posibilidad de percibir sonidos a quienes padecen sordera severa, facilitando su progreso en el entorno familiar, educativo y laboral con asistencia profesional y apoyo social (Freepik)

El calendario sanitario marca el 25 de febrero como una jornada dedicada a visibilizar una innovación que transformó la vida de miles de personas con discapacidad auditiva.

Y es que el Día Internacional del Implante Coclear evoca la primera intervención exitosa de estimulación eléctrica en el oído interno, realizada en 1957 por los médicos franceses André Djourno y Charles Eyriès. A partir de ese precedente, la tecnología evolucionó hasta consolidarse como una alternativa eficaz para quienes no obtienen beneficios suficientes con prótesis auditivas convencionales.

La conmemoración busca informar, reducir estigmas y reforzar el acceso a tratamientos y procesos de rehabilitación auditiva.

El antecedente médico que marcó un antes y un después

Cada 25 de febrero se destaca un avance médico que cambió la vida de personas con sordera profunda y reforzó el debate sobre inclusión y acceso a tecnología auditiva. (Freepik)

El origen de esta efeméride se remonta al 25 de febrero de 1957, cuando Djourno y Eyriès lograron estimular de manera eléctrica las estructuras del oído interno de un paciente con pérdida auditiva profunda. Aquella experiencia abrió la puerta al desarrollo del implante coclear moderno.

A diferencia de los dispositivos externos que amplifican el sonido, este sistema requiere una intervención quirúrgica. Su funcionamiento se basa en transformar las señales acústicas en impulsos bioeléctricos que estimulan de forma directa el nervio auditivo. De esta manera, el cerebro puede interpretar la información como sonido.

Con el paso de las décadas, la tecnología fue perfeccionada hasta convertirse en una herramienta terapéutica consolidada para casos de sordera neurosensorial severa y profunda. La elección de la fecha no responde a una coincidencia simbólica, sino al recuerdo preciso de aquel procedimiento pionero que cambió el rumbo de la otología.

Más que una cirugía: acompañamiento y rehabilitación

Esta jornada remite a un hito clínico que transformó la otología y sentó las bases de una alternativa para la sordera neurosensorial profunda. (Freepik)

Especialistas y organizaciones dedicadas a la discapacidad auditiva insisten en que la intervención quirúrgica representa solo una parte del proceso. El rendimiento del implante depende en gran medida de la terapia posterior, el entorno familiar y la constancia del usuario.

Tras la colocación del dispositivo, la persona requiere sesiones de programación y ajustes para adaptar la percepción sonora a su sistema nervioso. El aprendizaje auditivo demanda tiempo, práctica y seguimiento profesional. En niños, la detección temprana y la intervención oportuna influyen de manera determinante en el desarrollo del lenguaje.

Las asociaciones vinculadas a usuarios de implantes subrayan la importancia del acompañamiento integral. El apoyo emocional y la orientación especializada favorecen la integración en entornos educativos, laborales y sociales. El objetivo no se limita a recuperar la percepción del sonido, sino a fortalecer la autonomía y la participación plena en la comunidad.

Una fecha para promover información e inclusión

El tratamiento no concluye en el quirófano, ya que la adaptación al sonido requiere constancia, orientación técnica y respaldo del entorno cercano. (Freepik)

Cada año, colectivos de pacientes, profesionales de la salud y entidades dedicadas a la discapacidad organizan actividades informativas, campañas de sensibilización y encuentros públicos para difundir el alcance de esta tecnología.

Entre las metas centrales figura la concientización sobre la pérdida auditiva profunda y la necesidad de diagnóstico oportuno. También se busca derribar mitos en torno al implante coclear y diferenciarlo claramente de los audífonos tradicionales. Mientras estos últimos amplifican sonidos, el implante actúa directamente sobre el nervio auditivo mediante señales eléctricas.

La jornada pone en agenda la importancia de garantizar acceso equitativo a la evaluación médica, la cirugía y los programas de rehabilitación. En distintos países, federaciones y agrupaciones de usuarios impulsan acciones orientadas a mejorar la cobertura sanitaria y la inclusión social.

El Día Internacional del Implante Coclear se ha convertido en un espacio para reconocer el impacto de la innovación científica en la vida cotidiana de personas con discapacidad auditiva. La conmemoración recuerda un acontecimiento médico concreto y, al mismo tiempo, reafirma el compromiso con la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad sensorial.

