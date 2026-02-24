Zentral, canal de streaming de Valentino, aclara su postura tras la pelea que involucró al influencer

El influencer Valentino aparece junto al logo de Zentral STUDIO, canal de streaming que ha aclarado su postura tras la reciente pelea que lo involucró.

El canal de streaming Zentral difundió un comunicado donde fijó posición tras la denuncia que involucra a Valentino Palacios, recientemente presentado como conductor del programa No Tenemos Filtro. La reacción de la plataforma se produjo luego de que la presencia del influencer quedara bajo escrutinio a raíz de un presunto caso de agresión que generó repercusión en redes y motivó cuestionamientos de su audiencia.

El pronunciamiento llegó pocos días después de que Valentino Palacios se sumara al espacio de Nicola Porcella, Zein y Pro TV, situación que había despertado expectativas entre los seguidores del canal digital. La polémica surgió cuando se conoció que el influencer enfrenta una denuncia por presunta agresión física contra una joven.

Ante el avance del caso, Zentral Studio aseguró: “No apoyamos, promovemos ni justificamos ningún tipo de violencia, bajo ninguna circunstancia. Nuestra plataforma y comunidad se basan en el respeto, la responsabilidad y la sana convivencia”.

El canal de streaming Zentral Studio, en colaboración con PROTV, emite un comunicado oficial reafirmando su rechazo a la violencia y su compromiso con la prudencia ante la situación que involucra a Valentino Palacios. (Instagram Zentral)

En el comunicado, la organización subrayó que actúa con “prudencia y responsabilidad”, y que esperará a que los hechos sean esclarecidos antes de tomar determinaciones definitivas sobre la participación de Palacios en su programación.

El canal de streaming también expresó: “Creemos en el debido proceso y en la importancia de analizar cada situación con seriedad, tiempo y los detalles necesarios. Como equipo, estamos atentos a lo que corresponda y tomaremos las decisiones pertinentes cuando se cuente con información clara y verificada”. En el texto, la plataforma agradeció a su comunidad por expresar preocupación y reiteró el compromiso de mantener un espacio seguro y coherente con sus valores.

En un video, Valentino pidió disculpas, condenó la violencia contra mujeres y afirmó que actuó en defensa de su hermano. (Instagram/valentinopalaciosss)

¿Por qué Valentino fue denunciado y qué dijo él?

El caso que involucra a Valentino Palacios se originó tras un incidente registrado la madrugada del 14 de febrero en el distrito de Ventanilla, a la salida de la discoteca Iguana. De acuerdo a la denuncia, Zamira Grados resultó con una fractura de tobillo y lesiones en el cuello y las costillas, hechos que la mantienen hospitalizada y a la espera de una operación, según relató la joven en el pódcast de Samuel Suárez y Ric La Torre.

“El chico Valentino se metió en una conversación de chicas donde él no debía estar, ni mucho menos atacarme sin yo conocerlo y sin él conocerme a mí”, declaró Zamira Grados, quien aseguró que Palacios la golpeó y la dejó distante de su hijo.

Imágenes del altercado, difundidas por el programa Q’ Bochinche, muestran el momento en que ambos caen al suelo en medio de la confrontación. Familiares de la joven confirmaron el diagnóstico médico y reclamaron que el influencer asuma responsabilidad por los daños.

La denuncia formal contra Valentino fue presentada el 15 de febrero, tras la acusación de Zamira Grados por agresión que la dejó hospitalizada. (TikTok / @valentinopalacioss)

En su defensa, Valentino Palacios explicó a la policía y a sus seguidores en TikTok que intervino para proteger a su hermano y que no conocía a los involucrados en la pelea. Solicitó la revisión de las cámaras de seguridad de la discoteca para esclarecer lo ocurrido. Durante una aparición en el programa No Tenemos Filtro, el influencer sostuvo: “Quieren hacerme quedar mal, pero yo tengo las imágenes de las cámaras de seguridad”, aunque hasta el momento no ha presentado grabaciones que respalden su versión.

La familia de Zamira Grados aportó otro elemento relevante al caso. Carmen Amancio, cuñada de la joven, aseguró en +QTV Network que Palacios reconoció por teléfono haberla empujado porque le habrían jalado el cabello. De acuerdo con esta versión, la familia busca que el influencer asuma tanto las responsabilidades legales como económicas tras la denuncia formalizada el 15 de febrero en la comisaría de Ventanilla.

La repercusión mediática y la difusión del caso en plataformas digitales han intensificado la presión hacia Valentino Palacios, cuya actividad pública se ha visto interrumpida tras abandonar de forma abrupta el set del programa donde participa. Mientras tanto, la salud de Zamira Grados continúa siendo delicada, sin que hasta el momento se haya resuelto el caso en instancias judiciales.