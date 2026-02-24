Volcán Sabancaya en alerta naranja en Arequipa: ceniza, gases y sismicidad mantienen la vigilancia en Caylloma

El Sabancaya registró una explosión moderada con emisión de ceniza visible a varios kilómetros.

El macizo que domina el valle del Colca volvió a concentrar la atención de autoridades y pobladores del sur del país. En las últimas semanas, el seguimiento técnico confirmó cambios en la dinámica interna del volcán y reforzó las medidas de prevención en los distritos cercanos. La vigilancia no se detiene y los reportes oficiales mantienen un llamado constante a la prudencia.

El más reciente boletín técnico, emitido el 23 de febrero de 2026 a las 12:21, evaluó el comportamiento del sistema volcánico entre el 16 y el 22 de febrero. El documento precisa que el nivel de alerta continúa en naranja, una categoría que implica un aumento significativo de la actividad eruptiva y un escenario que exige preparación ante posibles eventos de mayor intensidad.

En esa región de la provincia de Caylloma, en Arequipa, el monitoreo no solo responde a la dinámica natural del volcán, sino también a la presencia de más de diez mil personas en un radio de 30 kilómetros. La información oficial busca reducir riesgos y orientar decisiones en un entorno donde la actividad volcánica forma parte de la vida cotidiana desde hace años.

Nivel de alerta naranja y actividad reciente

El Instituto Geofísico del Perú ratificó que el Sabancaya continúa en nivel de alerta naranja por el incremento sostenido de su actividad interna.

El boletín del Instituto Geofísico del Perú (IGP) señala que el “nivel de alerta naranja” se mantiene vigente. Según la definición oficial, en este nivel “el volcán aumenta de manera significativa su actividad eruptiva. Se observa el incremento de la actividad sísmica, la ocurrencia frecuente de explosiones y la emisión de cenizas y bloques balísticos”.

Durante el periodo analizado, no se registraron explosiones volcánicas. Sin embargo, los especialistas observaron emisiones de vapor de agua, gases y ceniza que alcanzaron una altura máxima de 1.600 metros sobre la cima. Además, se identificó actividad sísmica vinculada al movimiento de fluidos magmáticos y a procesos de fracturamiento interno.

El informe técnico resume este comportamiento con precisión: “Durante este periodo, no se registraron explosiones volcánicas; sin embargo, se observaron emisiones de vapor de agua, gases y ceniza que alcanzaron una altura máxima de 1600 m sobre la cima del volcán, además de actividad sísmica asociada al movimiento de fluidos magmáticos y fracturamiento interno. En consecuencia, el nivel de alerta volcánica se mantiene en color naranja”.

El Volcán Sabancaya, ubicado a 5.960 metros sobre el nivel del mar, figura como el segundo más activo del país. Desde 2016 mantiene un proceso eruptivo continuo. Su reactivación en 1988 marcó el inicio de los estudios sistemáticos de vulcanología en el Perú por parte del IGP.

Recomendaciones para la población

El volcán Sabancaya mantiene un comportamiento eruptivo sostenido desde 2016 y continúa bajo alerta volcánica naranja. (IGP)

Ante la permanencia del nivel naranja, las autoridades reiteraron medidas concretas. El llamado principal consiste en adoptar las acciones de prevención acordes con esa categoría de alerta.

El boletín es claro: “No acercarse a un radio menor de 12 km del cráter”. Esta restricción busca evitar la exposición directa a posibles explosiones, caída de fragmentos de roca o emisiones súbitas de gases y ceniza.

En caso de caída de ceniza, el IGP recomienda “cubrirse la nariz y boca con paños húmedos o mascarillas” y “mantener cerradas las puertas y ventanas de las viviendas”. Estas medidas buscan reducir la inhalación de partículas finas y proteger el interior de las casas.

El sistema de vigilancia del volcán incluye siete estaciones sísmicas permanentes, dos receptores GPS, tres cámaras científicas, una estación multigas y tres equipos miniDOAS. Esta red permite detectar variaciones en la sismicidad, deformaciones del terreno y cambios en la composición de gases.

El análisis técnico advierte que resulta probable la ocurrencia de nuevas explosiones en los próximos días o semanas. Según el documento, se considera posible la generación de columnas eruptivas superiores a dos kilómetros de altura, con potencial afectación de distritos ubicados en el valle del Colca y zonas cercanas por dispersión de ceniza.

Entre el 23 y el 26 de febrero, en caso de emisiones, la ceniza se desplazaría hacia el sector suroeste del volcán. Del 27 al 28 de febrero, la dispersión se orientaría hacia los sectores sur y sureste, con vientos estimados en 50 kilómetros por hora.

Con más de una década de actividad continua desde 2016, el Sabancaya permanece bajo observación permanente. Su comportamiento durante el periodo evaluado no incluyó explosiones, pero sí mostró señales internas que sostienen el nivel de alerta naranja y mantienen en alerta a la región de Arequipa y a la provincia de Caylloma.