Jorge Fossati dejó ácida indirecta a Javier Rabanal tras sequía goleadora de Alex Valera en Universitario: “Algo está fallando”

Jorge Fossati dejó ácida indirecta a Javier Rabanal tras sequía goleadora de Alex Valera en Universitario.

El repunte de Universitario de Deportes en las últimas jornadas de la Liga 1 2026 ha sido notorio gracias a una mayor solidez colectiva, aunque persiste una preocupación entre los hinchas: Alex Valera atraviesa una sequía goleadora que suma un mes. Desde el gol ante UTC el 14 de marzo, ni con la camiseta ‘crema’ ni con la selección peruana ha vuelto a anotar. La situación ha generado análisis y comentarios, entre ellos el de Jorge Fossati, quien compartió su visión sobre el momento del atacante.

“Para un centrodelantero es esencial el juego que arme el equipo para que pueda cumplir con su trabajo, que es hacer goles”, fueron sus primeras palabras en diálogo con el programa de YouTube, Modo Fútbol. El uruguayo destacó que el rendimiento individual de Valera está estrechamente vinculado a la producción colectiva, y que la sequía no es únicamente responsabilidad del futbolista.

La racha negativa del ‘Cholo’ responde, en parte, a la falta de ocasiones claras. “Hay que fijarse si el equipo le está dando las condiciones para que él anote. Está en una mala fase, perdió tres situaciones clarísimas, no es lo que yo veo, y tiene el arco cerrado, como pasa con los mejores del mundo. Yo no veo a Alex errar dos o tres situaciones de gol por partido, situaciones que le proporcione el equipo”, acotó.

Jorge Fossati logró explotar a Alex Valera en Universitario hasta convertirlo en el mejor jugador de la Liga 1 2025.

Para Fossati, el aporte de Valera no se limita a los goles, aunque reconoce que esa es su principal tarea. Destacó que siempre le otorgó valor a otras facetas del delantero peruano, pero subrayó que “evidentemente que el gol es lo que más él tiene que aportar”. Aun así, defendió al futbolista, señalando que atraviesa una mala racha similar a la que experimentan grandes delanteros en todo el mundo.

Jorge Fossati y su indirecta a Javier Rabanal por Alex Valera

El análisis de Jorge Fossati incluyó una indirecta dirigida al actual DT de Universitario, Javier Rabanal, sobre el presente de Alex Valera. El uruguayo deslizó que el sistema de juego no está facilitando las cosas al goleador.

“El equipo no le está dando un juego que le permita tener dos o tres situaciones mínimo claras por partido, porque yo no veo que Alex haya cambiado en su forma de ser o en su entrega”, lanzó.

El ‘Flaco’ fue aún más explícito al señalar: “No hay que esperar que tu delantero te arregle todo el andamiaje ofensivo del equipo. Si esto pasa, es que algo está fallando”. Así, dejó en evidencia que el problema radica en el colectivo y no exclusivamente en la falta de eficacia de Valera.

El técnico uruguayo habló de la sequía goleadora del 'Cholo' y lanzó indirecta a Javier Rabanal. (Video: Linkeados / Modo Fútbol)

Jorge Fossati sobre un posible regreso a Universitario

El vínculo de Jorge Fossati con Universitario sigue vigente en la memoria del hincha, lo que llevó a que se le consulte sobre la posibilidad de regresar algún día al banquillo del club. El técnico respondió con mesura y respeto por la institución.

“El club está por encima de cualquiera de nosotros y uno tiene distintos puntos de vista con un director de fútbol, por ejemplo, no quiere decir que uno sea bueno y el otro malo”, explicó para Exitosa Deportes.

Actualmente, el entrenador ‘charrúa’ ha optado por guardar silencio respecto al presente del equipo: “Por hoy le deseo lo mejor, y por eso me he llamado a silencio con respecto a cualquier pregunta que me hagan del Universitario de hoy”, afirmó.

En cuanto a su futuro, el técnico de 73 años no cierra ninguna puerta: “Ante tu pregunta del futuro, no sé. No veo por qué yo tenga que ponerme en la posición de cerrarle las puertas a nadie. Respetar el club, lo respeto de muchas maneras y, en este momento, el mejor respeto que puedo tener por Universitario es no hablar del Universitario actual”.