Perú

Joven investigado por el atropello mortal a Lizeth Marzano podría salir del país antes de enfrentar la justicia

El presunto responsable del accidente, Adrián Alonso Villar Chirinos, tiene un viaje al extranjero programado para este sábado, mientras su familia exige medidas que impidan su salida y cuestiona la falta de restricciones legales

Joven que presuntamente atropelló a
Joven que presuntamente atropelló a Lizeth Marzano tiene programado un viaje al exterior.

La familia de Lizeth Marzano, destacada deportista y seleccionada nacional de buceo, enfrenta momentos de incertidumbre tras conocer que Adrián Alonso Villar Chirinos, señalado como el presunto conductor que la atropelló en San Isidro, tiene programado un viaje al exterior para este sábado 21 de febrero.

La información fue advertida públicamente por Gino Marzano, hermano de la víctima, quien ha solicitado a los medios y autoridades que adopten medidas para evitar la salida del país del joven investigado.

Según reportó RPP Noticias, Villar Chirinos, de 21 años, aún no enfrenta ninguna restricción legal que le impida abandonar Perú, pese a que existe una citación fiscal para el mismo día de su viaje.

La familia teme que, si se concreta la partida, el proceso judicial por la muerte de Lizeth Marzano sufra retrasos o quede en suspenso.

“Estoy alertando a los medios para evitar que salga del país y se dicte alguna restricción”, declaró Gino Marzano en contacto con la prensa, subrayando la urgencia de una respuesta institucional.

La preocupación aumenta tras conocerse que el joven fue identificado a través de las cámaras de seguridad de la zona. Los registros muestran que el accidente ocurrió en la avenida Camino Real, a la altura del Lima Golf Club, mientras Lizeth realizaba su rutina de entrenamiento.

Diversas fuentes indican que el vehículo involucrado pertenece a la periodista Marisel Linares, quien sostiene que desde septiembre de 2025 el auto es utilizado por una tercera persona. Este dato es materia de investigación por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Lizeth Marzano exhibe una de
Lizeth Marzano exhibe una de las preseas que consolidaron su trayectoria en el deporte subacuático.

Reclamos por irregularidades

El accidente, ocurrido la noche del martes 18 de febrero, conmocionó a la comunidad deportiva y vecinal de San Isidro. Tras el impacto, el vehículo no se detuvo ni activó el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), según han señalado familiares y testigos.

“El auto debió parar, activar el SOAT y ayudar”, expresó Gino Marzano a La Rotativa del Aire, lamentando que la falta de auxilio inmediato complicó las posibilidades de supervivencia de la joven atleta.

La ambulancia tardó quince minutos en llegar y finalmente trasladó a Lizeth al hospital Casimiro Ulloa, pese a que había una clínica a menor distancia. Este retraso, sumado a la fuga del conductor, generó un ambiente de frustración entre los allegados, quienes cuestionan la actuación de las autoridades en las primeras horas tras el accidente.

“Toda la información que hemos recibido ha sido por los medios y por amigos en redes sociales, la participación policial ha sido casi nula”, comentó la familia.

La investigación también ha revelado que Adrián Villar sería hijo de la pareja de la periodista Marisel Linares, lo que añade un elemento más al proceso.

La PNP continúa recabando pruebas, mientras la familia Marzano pide que se aceleren las pericias, como el dosaje etílico, y se dicte una orden formal de impedimento de salida del país.

“Se pasaron las 24 horas para tomar ciertas acciones asociadas a investigaciones de dosaje etílico, pruebas, todo lo demás. Eso también está dilatando el tema”, puntualizó Gino Marzano en diálogo con los medios.

Lizeth Marzano Adrián Alonso Villar Chirinos Atropello PNP

Comando Conjunto de FF.AA. responde

Darán bono de S/ 500

San Martín vs Osasco 3-0:

Senamhi emite alerta extrema por

Presidente José María Balcázar continúa

Marisel Linares enfrenta citación policial

San Martín vs Osasco 3-0:

