Río Tumbes en alerta extrema: Senamhi advierte riesgo de desbordes tras fuertes lluvias

Viviendas completamente anegadas. Residentes de comunidades como Tacural, donde nunca antes el agua había llegado a estos niveles, intentan salvar sus pertenencias en medio del desastre. - Crédito: Milagros Rodríguez Pereyra

El río Tumbes se encuentra en umbral rojo y el riesgo de desbordes e inundaciones es alto. Así lo advirtió el Senamhi tras confirmar que el caudal superó los niveles críticos durante la madrugada de este lunes 23 de febrero, en medio de intensas lluvias que ya dejaron calles anegadas y viviendas afectadas en distintos distritos de la región.

Durante la madrugada de este lunes 23 de febrero, una lluvia persistente que se extendió por más de cuatro horas dejó viviendas afectadas y vías de acceso cubiertas de agua en distintos distritos. En paralelo, los reportes hidrológicos confirmaron un incremento significativo en los niveles del afluente, elevando el riesgo de desbordes e inundaciones en zonas vulnerables de la región Tumbes.

Río Tumbes en umbral rojo: caudal supera los 1.400 m³/s y crece el riesgo de inundaciones

Las autoridades han restringido la circulación en diversos puentes mientras se realizan trabajos de reforzamiento. - Crédito: Milagros Rodríguez Pereyra

De acuerdo con el Aviso Hidrológico N.° 685, emitido para la estación Cabo Inga, a la 01:00 a. m. se registró un caudal de 1222.22 m³/s. Horas más tarde, el Aviso Hidrológico N.° 691 reportó que en la estación El Tigre, a las 05:00 a. m., el caudal alcanzó 1122.3 m³/s, ambos valores dentro del umbral rojo.

Sin embargo, el panorama continuó agravándose. Hasta las 11:00 a. m. del 23 de febrero, las estaciones mantenían registros elevados con picos instantáneos de 1428 m³/s en Cabo Inga y 1181 m³/s en El Tigre. Estos niveles reflejan una condición crítica que podría desencadenar inundaciones localizadas en áreas cercanas al cauce.

Las lluvias constantes en la cuenca y los pronósticos de más precipitaciones para los próximos días favorecen la permanencia de caudales altos. Entre los sectores que podrían verse comprometidos figuran Cabo Inga, Rica Playa, Brunos, Loyola, El Naranjo, La Capitana, El Prado Bajo, Carretas, Limón, Oidor, Pampas de Hospital, Tacural, Cruz Blanca, Santa María, Casa Blanqueada, Francos y Garbanzal, además de otros centros poblados asentados en zonas ribereñas.

En paralelo, la ciudad de Tumbes y distritos como Canoas de Punta Sal, Zarumilla y Aguas Verdes soportaron acumulación de agua en calles y viviendas. Vecinos de la zona fronteriza reportaron vías bloqueadas por el agua estancada, lo que complicó el tránsito vehicular y peatonal. En varios puntos, los pobladores solicitaron motobombas para evacuar el agua y permitir la rehabilitación de caminos.

El incremento del caudal del río Tumbes ocurre en un contexto de saturación del suelo, lo que eleva la vulnerabilidad de sectores cercanos a quebradas y riberas. Ante este escenario, el Senamhi recomendó evitar actividades en las márgenes del río, no intentar cruzar zonas inundadas y mantener identificadas rutas de evacuación.

La entidad precisó que mantiene un monitoreo permanente de las condiciones hidrológicas e instó a la ciudadanía a seguir los comunicados oficiales junto con las alertas de las autoridades locales y del sistema de gestión del riesgo.

NASA confirma El Niño Costero : mar peruano supera hasta en 5 °C su temperatura normal y podría intensificarse en semanas

El fenómeno de El Niño ha tenido fuertes impactos en el Perú a lo largo de siglos. (Foto: Difusión)

El Niño Costero ya se encuentra en fase activa frente al litoral peruano, de acuerdo con los más recientes reportes satelitales de la NASA, citados por el especialista en gestión de riesgos Eduardo Parodi González Prada. El monitoreo evidencia un calentamiento anómalo del mar tanto en el norte como en el sur del país, un comportamiento inusual por presentarse de manera simultánea en distintas zonas del litoral.

Según explicó el ingeniero en declaraciones radiales, la temperatura superficial del mar ha mostrado un incremento sostenido durante varias semanas y, en algunos puntos, supera en más de 5 grados Celsius el promedio anual. Esta variación térmica favorece la formación de tormentas, activa quebradas y eleva el riesgo de huaicos y desbordes, con impactos que no solo se limitarían al norte, sino también a la costa central y sur, como ocurrió en los eventos de 2017 y 2023.

El especialista advirtió que este episodio podría agravarse en las próximas dos o tres semanas y extenderse durante varios meses. Incluso, en un escenario de mayor intensidad, no se descarta una prolongación similar a la registrada en periodos históricos como 1982-83 o 1997-98. El seguimiento del fenómeno se apoya en información técnica proporcionada por la NASA, la NOAA y el ENFEN, entidades que monitorean de manera permanente la evolución de las anomalías térmicas en el Pacífico oriental.