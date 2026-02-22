Alerta en el agro peruano: caudal del río Tumbes alcanza los 1.325 metros cúbicos por segundo

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego movilizó maquinaria especializada a Tumbes para contener el riesgo de desbordes del río y proteger áreas agrícolas clave. REUTERS/Yves Herman

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) movilizó equipos de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) hacia los sectores más afectados de Tumbes, tras decretarse una emergencia por el aumento del caudal en el río de la región.

La maquinaria especializada ya opera en los puntos críticos, ejecutando labores de limpieza y descolmatación para mitigar el riesgo de desbordes, proteger áreas de cultivo y salvaguardar a la población.

ANA y MIDAGRI despliegan equipos ante aumento del caudal en Tumbes

En un comunicado de prensa, representantes del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego detallaron que la intervención forma parte de una estrategia inmediata para reducir las amenazas sobre la infraestructura agrícola y la seguridad de las comunidades.

La operación, coordinada con autoridades locales, incluye el reforzamiento de defensas ribereñas, la remoción de sedimentos y el encauzamiento del río, en respuesta a reportes recientes del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) sobre inundaciones que han afectado decenas de hectáreas productivas.

La Autoridad Nacional del Agua desplegó 11 máquinas en Tumbes, logrando retirar más de 22.000 metros cúbicos de sedimentos, esenciales para reducir la amenaza de inundaciones.

El monitoreo hidrológico se mantiene activo en la frontera norte del país, con el objetivo de activar medidas preventivas y proteger los medios de vida de los productores.

Según los datos oficiales, el caudal del río Tumbes alcanzó los 1.325 metros cúbicos por segundo, lo que incrementó la vulnerabilidad de las zonas agrícolas y motivó la rápida movilización de recursos.

Los trabajos de descolmatación avanzan en más del 70%

La Autoridad Nacional del Agua desplegó 11 máquinas, entre tractores, cargadores frontales y volquetes, para retirar más de 22.000 metros cúbicos de sedimentos en sectores como Casa Blanqueada - El Naranjo, Bocatoma La Peña, San Jacinto - El Peligro, Pechichal y Malvales.

Estas acciones han permitido proteger cerca de 400 hectáreas de cultivos, según la entidad, y evitar inundaciones a pesar del incremento del caudal. El avance de los trabajos supera el 70%, una medida que, según reportes oficiales, resultó determinante para limitar daños en la infraestructura rural.

El caudal del río Tumbes alcanzó 1.325 metros cúbicos por segundo, situación que provocó la declaración de emergencia hidrometeorológica y una respuesta estatal acelerada.

De acuerdo con el cronograma del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, la meta es completar la limpieza y descolmatación en casi 7 kilómetros del río antes de finalizar el primer semestre.

El medio estatal mencionó que el último informe del COEN alertó sobre la inundación de 90 hectáreas de cultivos, lo que subraya la importancia de la intervención actual.

Economía agrícola, infraestructura y coordinación local

El plan de trabajo incluye intervenciones adicionales en Brujas Baja, La Peña – Santa Rosa, La Polvareda, La Inverna y El Peligro antes del cierre del mes.

Estas labores buscan reducir el riesgo en zonas pobladas y resguardar infraestructuras clave como carreteras, postas médicas, escuelas y sistemas de alumbrado público.

La producción agrícola y acuícola de Tumbes, centrada en arroz, banano orgánico, limón y langostinos, se ve resguardada por una coordinación estrecha entre entidades estatales y autoridades locales.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego enfatizó que el trabajo articulado con gobiernos locales y equipos técnicos permite una respuesta más eficiente ante emergencias recurrentes en la región.

De acuerdo con datos oficiales, la producción agropecuaria en Tumbes se centra en el cultivo de arroz, plátano (banano orgánico) y limón, siendo estos motores económicos clave, junto con una creciente expansión del cacao. Pero el impacto también es a nivel acuícola: la región es productora de langostinos y conchas negras.