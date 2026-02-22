Perú

Alerta en el agro peruano: caudal del río Tumbes alcanza los 1.325 metros cúbicos por segundo

La intervención estatal buscará priorizar la protección de campos y comunidades agrícolas debido al incremento de riesgos por desbordes, según la Autoridad Nacional del Agua

Guardar
El Ministerio de Desarrollo Agrario
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego movilizó maquinaria especializada a Tumbes para contener el riesgo de desbordes del río y proteger áreas agrícolas clave. REUTERS/Yves Herman

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) movilizó equipos de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) hacia los sectores más afectados de Tumbes, tras decretarse una emergencia por el aumento del caudal en el río de la región.

La maquinaria especializada ya opera en los puntos críticos, ejecutando labores de limpieza y descolmatación para mitigar el riesgo de desbordes, proteger áreas de cultivo y salvaguardar a la población.

ANA y MIDAGRI despliegan equipos ante aumento del caudal en Tumbes

En un comunicado de prensa, representantes del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego detallaron que la intervención forma parte de una estrategia inmediata para reducir las amenazas sobre la infraestructura agrícola y la seguridad de las comunidades.

La operación, coordinada con autoridades locales, incluye el reforzamiento de defensas ribereñas, la remoción de sedimentos y el encauzamiento del río, en respuesta a reportes recientes del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) sobre inundaciones que han afectado decenas de hectáreas productivas.

La Autoridad Nacional del Agua
La Autoridad Nacional del Agua desplegó 11 máquinas en Tumbes, logrando retirar más de 22.000 metros cúbicos de sedimentos, esenciales para reducir la amenaza de inundaciones.

El monitoreo hidrológico se mantiene activo en la frontera norte del país, con el objetivo de activar medidas preventivas y proteger los medios de vida de los productores.

Según los datos oficiales, el caudal del río Tumbes alcanzó los 1.325 metros cúbicos por segundo, lo que incrementó la vulnerabilidad de las zonas agrícolas y motivó la rápida movilización de recursos.

Los trabajos de descolmatación avanzan en más del 70%

La Autoridad Nacional del Agua desplegó 11 máquinas, entre tractores, cargadores frontales y volquetes, para retirar más de 22.000 metros cúbicos de sedimentos en sectores como Casa Blanqueada - El Naranjo, Bocatoma La Peña, San Jacinto - El Peligro, Pechichal y Malvales.

Estas acciones han permitido proteger cerca de 400 hectáreas de cultivos, según la entidad, y evitar inundaciones a pesar del incremento del caudal. El avance de los trabajos supera el 70%, una medida que, según reportes oficiales, resultó determinante para limitar daños en la infraestructura rural.

El caudal del río Tumbes
El caudal del río Tumbes alcanzó 1.325 metros cúbicos por segundo, situación que provocó la declaración de emergencia hidrometeorológica y una respuesta estatal acelerada.

De acuerdo con el cronograma del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, la meta es completar la limpieza y descolmatación en casi 7 kilómetros del río antes de finalizar el primer semestre.

El medio estatal mencionó que el último informe del COEN alertó sobre la inundación de 90 hectáreas de cultivos, lo que subraya la importancia de la intervención actual.

Economía agrícola, infraestructura y coordinación local

El plan de trabajo incluye intervenciones adicionales en Brujas Baja, La Peña – Santa Rosa, La Polvareda, La Inverna y El Peligro antes del cierre del mes.

Estas labores buscan reducir el riesgo en zonas pobladas y resguardar infraestructuras clave como carreteras, postas médicas, escuelas y sistemas de alumbrado público.

La producción agrícola y acuícola
La producción agrícola y acuícola de Tumbes, centrada en arroz, banano orgánico, limón y langostinos, se ve resguardada por una coordinación estrecha entre entidades estatales y autoridades locales.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego enfatizó que el trabajo articulado con gobiernos locales y equipos técnicos permite una respuesta más eficiente ante emergencias recurrentes en la región.

De acuerdo con datos oficiales, la producción agropecuaria en Tumbes se centra en el cultivo de arroz, plátano (banano orgánico) y limón, siendo estos motores económicos clave, junto con una creciente expansión del cacao. Pero el impacto también es a nivel acuícola: la región es productora de langostinos y conchas negras.

Temas Relacionados

MIDAGRIANATumbesAutoridad Nacional del AguaagriculturaplatanoarrozlangostinoslluviasCOENperu-economia

Más Noticias

Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por semifinal del Río Open 2026

‘Nacho’ buscará un lugar en la final del torneo de Río de Janeiro, donde enfrentará al representante chileno. El partido, que debió reprogramarse por lluvias, se disputará hoy domingo 22 de febrero

Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo

Nueva Carretera Central: vecinos de Cieneguilla demandan nuevo trazo por riesgos ambientales y arqueológicos

El área que podría verse afectada por el proyecto, en palabras de los vecinos, constituye uno de los últimos refugios ecológicos de la capital peruana

Nueva Carretera Central: vecinos de

¿Qué funciones cumplirán los senadores y diputados en el próximo Congreso Bicameral

En las próximas elecciones, los peruanos deberán elegir a 130 diputados y 60 senadores por primera vez desde 1990

¿Qué funciones cumplirán los senadores

Verano y sector inmobiliario: ¿Cuánto puede impactar una piscina en la plusvalía y comercialización de una vivienda?

El interés por proyectos que priorizan calidad de vida y bienestar está desplazando la atención exclusiva sobre ubicación y acabados en el mercado inmobiliario peruano

Verano y sector inmobiliario: ¿Cuánto

José María Balcázar y la firme advertencia de los gremios empresariales del país

La presión institucional desde varios frentes empresariales busca asegurar una transición con gobernabilidad y estabilidad económica en 2026

José María Balcázar y la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Qué funciones cumplirán los senadores

¿Qué funciones cumplirán los senadores y diputados en el próximo Congreso Bicameral

Lanzan globo con agua en la cara a Keiko Fujimori durante su recorrido en una caravana en Iquitos

Presidente José María Balcázar se reunió con el abogado de Vladimir Cerrón y varios congresistas este sábado

Abogado de José Balcázar confirma que dinero del Colegio de Abogados de Lambayeque fue depositado en cuentas del presidente

Presidente José María Balcázar continúa ronda de runiones: Hernando de Soto, el ministro de Economía y el de Transportes acuden a Palacio

ENTRETENIMIENTO

Natalie Vértiz revela la razón

Natalie Vértiz revela la razón por la que dejó América TV: “Había llegado a un techo”

Eric Jurgensen asegura que ‘Yo Soy’ supera en rating a ‘Magaly TV La Firme’: “Estamos muy contentos”

Periodista Marisel Linares podría ser acusada de encubrimiento en caso de Lizeth Marzano tras no presentarse a citación policial

El susto de Corazón Serrano y los Hermanos Amaya: se desploma escenario antes de su esperado concierto en Trujillo

¿Qué fue de Maricielo Effio?: La recordada actriz sorprende con su nueva vida en Miami y revela cambios de rumbo lejos de la actuación

DEPORTES

Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo

Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por semifinal del Río Open 2026

Paulo Autuori hizo dura autocrítica tras empate de Sporting Cristal ante Universitario: “Debemos dejar de recibir goles”

Partidos de hoy, domingo 22 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Sesi vs Osasco EN VIVO HOY: punto a punto de la final del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs San Martín: juego por el tercer lugar del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026