Perú

Kenyi Succar comparte emotivo mensaje tras vencer el cáncer de tiroides: “Hay que agradecer a Dios sobre todo”

Tras una operación para extirpar un tumor maligno, el menor de los Succar anunció que retomará su agenda musical con conciertos y lanzamientos

Guardar
Tras una operación para extirpar un tumor maligno, Kenyi Succar anunció que retomará su agenda musical con conciertos y lanzamientos.TikTok/ @kenyi_.

El productor musical Kenyi Succar anunció públicamente que logró superar el cáncer de tiroides, una noticia que compartió con evidente emoción a través de un video en sus redes sociales y que marca un antes y un después en su vida personal y profesional.

El artista, hermano del reconocido percusionista y productor Tony Succar, confirmó que tras someterse a una operación para extirpar un tumor maligno, los médicos le informaron que está libre de la enfermedad y no necesitará tratamientos adicionales como radiación ni medicación permanente.

Con serenidad y gratitud, el músico relató el proceso que enfrentó en los últimos meses, un periodo que describió como uno de los más complejos de su vida. “Hay que dar mucho amor, mucha fe, agradecer a Dios sobre todo”, expresó mientras mostraba la cicatriz en su cuello, evidencia física de la intervención quirúrgica a la que fue sometido. En ese momento, no solo compartía un diagnóstico favorable, sino también un mensaje de esperanza dirigido a quienes atraviesan situaciones similares.

Kenyi Succar tras vencer el
Kenyi Succar tras vencer el cáncer: “Si estás pasando un momento duro, todo va a estar bien”. TikTok/ @kenyi_.

El hijo de Mimy Succar, integrante de una familia profundamente ligada a la música, detalló que la operación fue clave para su recuperación. Según explicó, los especialistas lograron extirpar el tumor maligno con éxito y, tras los exámenes posteriores, confirmaron que la enfermedad no se había expandido. “La parte izquierda de mi tiroides dice que está funcionando muy bien. Entonces ya no voy a necesitar medicina. El doctor dijo que ya no necesito radiación, no necesito ni un tratamiento”, señaló con alivio, subrayando que el pronóstico médico es altamente positivo.

Aunque el panorama es alentador, Kenyi reconoció que deberá mantener controles periódicos como medida preventiva. “Tengo que chequearme cada año si no vuelve, pero no va a volver. Estoy tan feliz para brindarles esta buena noticia y darles optimismo de que todo va a estar bien”, afirmó con optimismo, transmitiendo seguridad y confianza en su recuperación. Sus palabras estuvieron cargadas de emoción, no solo por el desenlace favorable, sino por el aprendizaje que, según dijo, le dejó la experiencia.

Durante su testimonio, el músico recordó que la enfermedad coincidió con otros problemas personales, lo que convirtió el proceso en una etapa particularmente desafiante. Sin embargo, lejos de centrarse en la adversidad, optó por enviar un mensaje alentador a sus seguidores. “Si estás pasando un momento duro en tu vida, créeme que todo va a estar bien”, manifestó, apelando a la resiliencia y a la fe como pilares fundamentales para superar los momentos críticos.

Kenyi Succar tras vencer el
Kenyi Succar tras vencer el cáncer: “Si estás pasando un momento duro, todo va a estar bien”. TikTok/ @kenyi_.

Kenyi Succar confirma que está libre de cáncer y retoma su carrera musical

El artista también dedicó palabras de profundo agradecimiento a su entorno más cercano. “Gracias por cuidarme de todo el proceso. Yo sé que fue dura esta batalla”, expresó al referirse a su esposa Francesca, a sus padres, familiares y amistades, quienes lo acompañaron durante cada etapa del tratamiento. Ese respaldo, según dejó entrever, fue determinante para enfrentar la incertidumbre y sostener el ánimo cuando el diagnóstico se convirtió en una realidad inesperada.

Con la enfermedad superada, Kenyi Succar no solo celebra su recuperación, sino que proyecta retomar su carrera musical con renovada energía. Lejos de alejarse de los escenarios, anunció que ya se encuentra preparando nuevos proyectos y compromisos artísticos. Entre ellos, destacó su participación en un próximo concierto en Miami, donde será el encargado de abrir el espectáculo de la agrupación de cumbia Armonía 10, una oportunidad que asume como símbolo de este nuevo comienzo.

Además, adelantó que se reencontrará con Universidad de la Cumbia, proyecto con el que ha desarrollado propuestas musicales en los últimos años, y confirmó el lanzamiento de nuevas canciones. Para el productor, volver a la música no es solo un retorno profesional, sino una forma de celebrar la vida y de compartir con su público la gratitud que siente tras haber superado el cáncer.

Kenyi Succar tras vencer el
Kenyi Succar tras vencer el cáncer: “Si estás pasando un momento duro, todo va a estar bien”. TikTok/ @kenyi_.

Temas Relacionados

Kenyi SuccarMimi SuccarTony SuccarCáncerperu-entretenimiento

Más Noticias

Sorteo de La Tinka del domingo 22 de febrero de 2026: estos son los números ganadores de la fecha

Conoce la jugada ganadora, la boliyapa y todos los ganadores que se llevaron dinero extra por jugar la lotería más popular del Perú

Sorteo de La Tinka del

FAP confirma pérdida de comunicaciones con helicóptero Mi-17 con 15 ocupantes durante vuelo entre Pisco y Arequipa

La aeronave cubría la ruta Pisco–Chala (Arequipa) con cuatro tripulantes y 11 pasajeros a bordo, cuando se interrumpieron las comunicaciones

FAP confirma pérdida de comunicaciones

Keiko Fujimori desmiente a Rafael López Aliaga por asesoría de Vladimiro Montesinos: “No le haré el juego a los caviares”

En Sin Medias Tintas, Keiko respondió al líder de ‘Renovación Popular’ y calificó de ‘absolutamente falso’ que Vladimiro Montesinos asesore su campaña

Keiko Fujimori desmiente a Rafael

Qué se celebra el 23 de febrero en el Perú: la huella en la construcción de la identidad y memoria colectiva del Perú

Diversos hitos históricos, culturales y conmemorativos convergen cada 23 de febrero, evidenciando el papel de la memoria en el fortalecimiento de la identidad nacional y la transmisión de valores cívicos y sociales

Qué se celebra el 23

Resultados ganadores del Gana Diario este 22 de febrero de 2026

Como cada domingo, La Tinka comparte los números ganadores del sorteo millonario del Gana Diario. Estos son los resultados del sorteo 4500

Resultados ganadores del Gana Diario
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori desmiente a Rafael

Keiko Fujimori desmiente a Rafael López Aliaga por asesoría de Vladimiro Montesinos: “No le haré el juego a los caviares”

Keiko Fujimori sobre Hernando de Soto como premier: “Hay que ver la estructura de todo el gabinete”

Carlos Álvarez y Alfonso López-Chau empatan en tercer lugar detrás de Keiko Fujimori y López Aliaga, según Datum

José Jerí estuvo al borde de las lágrimas tras su destitución: así fueron las últimas horas del expresidente

¿Es Latinoamérica un caso perdido? UNOPS, el reto de la corrupción en la región, la crisis en Perú y su mensaje para los votantes

ENTRETENIMIENTO

Laura Spoya reaparece en redes

Laura Spoya reaparece en redes sociales tras cirugía de columna por aparatoso choque en Surco: “Mi curita para el corazón”

Katy Prado denunció a Chikiplum por pensión de alimentos: “Solo busco el bienestar de mi hija”

Valentino reaparece con nuevo look y responde aclaración de Gino Assereto sobre supuesto romance: “soy la negada del Perú”

Monserrat Seminario responde a Melcochita tras anuncio de divorcio y lo acusa de dejarse influenciar por ‘manganzones’

Melcochita revela el lado más humano y generoso de Willie Colón: “Era liberal, bonachón y un genio para la salsa”

DEPORTES

¿Vuelve Binacional a la Liga

¿Vuelve Binacional a la Liga 1? Lo que se sabe de este polémico caso a raíz de una publicación que fue desmentida

Partidos de hoy, domingo 22 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Tabla final del Sudamericano de Clubes 2026: así quedó la clasificación general con Alianza Lima en el podio

La inesperada sequía de Mohamed Salah en Premier League: duro momento del delantero no preocupa a Egipto de cara al Mundial 2026

La fortificada selección de Senegal: el campeón de África valorizado en más de 400 millones que enfrentará Perú