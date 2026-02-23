Kenyi Succar comparte emotivo mensaje tras vencer el cáncer de tiroides: “Hay que agradecer a Dios sobre todo”

Tras una operación para extirpar un tumor maligno, Kenyi Succar anunció que retomará su agenda musical con conciertos y lanzamientos.TikTok/ @kenyi_.

El productor musical Kenyi Succar anunció públicamente que logró superar el cáncer de tiroides, una noticia que compartió con evidente emoción a través de un video en sus redes sociales y que marca un antes y un después en su vida personal y profesional.

El artista, hermano del reconocido percusionista y productor Tony Succar, confirmó que tras someterse a una operación para extirpar un tumor maligno, los médicos le informaron que está libre de la enfermedad y no necesitará tratamientos adicionales como radiación ni medicación permanente.

Con serenidad y gratitud, el músico relató el proceso que enfrentó en los últimos meses, un periodo que describió como uno de los más complejos de su vida. “Hay que dar mucho amor, mucha fe, agradecer a Dios sobre todo”, expresó mientras mostraba la cicatriz en su cuello, evidencia física de la intervención quirúrgica a la que fue sometido. En ese momento, no solo compartía un diagnóstico favorable, sino también un mensaje de esperanza dirigido a quienes atraviesan situaciones similares.

El hijo de Mimy Succar, integrante de una familia profundamente ligada a la música, detalló que la operación fue clave para su recuperación. Según explicó, los especialistas lograron extirpar el tumor maligno con éxito y, tras los exámenes posteriores, confirmaron que la enfermedad no se había expandido. “La parte izquierda de mi tiroides dice que está funcionando muy bien. Entonces ya no voy a necesitar medicina. El doctor dijo que ya no necesito radiación, no necesito ni un tratamiento”, señaló con alivio, subrayando que el pronóstico médico es altamente positivo.

Aunque el panorama es alentador, Kenyi reconoció que deberá mantener controles periódicos como medida preventiva. “Tengo que chequearme cada año si no vuelve, pero no va a volver. Estoy tan feliz para brindarles esta buena noticia y darles optimismo de que todo va a estar bien”, afirmó con optimismo, transmitiendo seguridad y confianza en su recuperación. Sus palabras estuvieron cargadas de emoción, no solo por el desenlace favorable, sino por el aprendizaje que, según dijo, le dejó la experiencia.

Durante su testimonio, el músico recordó que la enfermedad coincidió con otros problemas personales, lo que convirtió el proceso en una etapa particularmente desafiante. Sin embargo, lejos de centrarse en la adversidad, optó por enviar un mensaje alentador a sus seguidores. “Si estás pasando un momento duro en tu vida, créeme que todo va a estar bien”, manifestó, apelando a la resiliencia y a la fe como pilares fundamentales para superar los momentos críticos.

Kenyi Succar confirma que está libre de cáncer y retoma su carrera musical

El artista también dedicó palabras de profundo agradecimiento a su entorno más cercano. “Gracias por cuidarme de todo el proceso. Yo sé que fue dura esta batalla”, expresó al referirse a su esposa Francesca, a sus padres, familiares y amistades, quienes lo acompañaron durante cada etapa del tratamiento. Ese respaldo, según dejó entrever, fue determinante para enfrentar la incertidumbre y sostener el ánimo cuando el diagnóstico se convirtió en una realidad inesperada.

Con la enfermedad superada, Kenyi Succar no solo celebra su recuperación, sino que proyecta retomar su carrera musical con renovada energía. Lejos de alejarse de los escenarios, anunció que ya se encuentra preparando nuevos proyectos y compromisos artísticos. Entre ellos, destacó su participación en un próximo concierto en Miami, donde será el encargado de abrir el espectáculo de la agrupación de cumbia Armonía 10, una oportunidad que asume como símbolo de este nuevo comienzo.

Además, adelantó que se reencontrará con Universidad de la Cumbia, proyecto con el que ha desarrollado propuestas musicales en los últimos años, y confirmó el lanzamiento de nuevas canciones. Para el productor, volver a la música no es solo un retorno profesional, sino una forma de celebrar la vida y de compartir con su público la gratitud que siente tras haber superado el cáncer.

