La emotiva reacción de Tony Succar ante la cirugía de su hermano: “Dios está contigo Kenyi y estarás completamente sano”.

Kenyi Succar, hermano del reconocido productor musical Tony Succar, anunció que será sometido a una cirugía de emergencia para extirpar un tumor maligno en la tiroides, con una probabilidad del 70% de que se trate de cáncer de tiroides.

La noticia, difundida a través de sus redes sociales, generó una inmediata ola de apoyo entre familiares, seguidores y colegas del medio artístico, quienes han acompañado al músico en este proceso.

¿Cuál fue el diagnóstico que le dieron a Kenyi Succar?

El diagnóstico de Kenyi Succar se remonta a años atrás, cuando los médicos detectaron un nódulo en su tiroides que, en ese momento, no representaba un riesgo grave. Sin embargo, el crecimiento acelerado de la masa en los últimos meses motivó nuevos estudios, que confirmaron la presencia de un tumor maligno.

Tony Succar compartió todo el proceso de su hermano hasta que salió bien de la operación. Video: Instagram

El propio Kenyi compartió en sus redes sociales: “Me detectaron un 70% de tener cáncer a la tiroides. Aunque tengo nervios, yo sé que voy a estar bien y tengo mucha fe en que Dios está conmigo”.

El músico, productor y DJ decidió hacer público su estado de salud para mantener informados a sus seguidores y transmitir un mensaje de transparencia y esperanza. En sus publicaciones, agradeció las muestras de apoyo recibidas y destacó la importancia de las oraciones y mensajes de aliento en este momento. La noticia movilizó a la comunidad artística y a sus seguidores, quienes organizaron cadenas de oración y enviaron mensajes de solidaridad.

Kenyi Succar anuncia su lucha contra tumor maligno en la tiroides en sus redes sociales. Video: Instagram

El proceso médico de Kenyi Succar ha estado marcado por controles periódicos desde 2017, cuando el nódulo tiroideo fue detectado como benigno. Sin embargo, el reciente crecimiento del nódulo llevó a los especialistas a recomendar una intervención quirúrgica. El tumor es considerado de bajo riesgo y baja agresividad, aunque la confirmación definitiva del diagnóstico se obtendrá tras la cirugía.

La operación programada, una lobectomía tiroidea, consiste en la extirpación de la mitad de la glándula tiroides, procedimiento recomendado para tratar el tumor maligno y evitar complicaciones futuras. Los médicos informaron a Kenyi que existe un 70% de probabilidad de que el tumor sea cancerígeno, pero recalcaron que el pronóstico es favorable y que la intervención busca confirmar el tipo de tumor y asegurar la recuperación del paciente.

Apoyo familiar y reacciones del entorno

El anuncio de Kenyi Succar generó una inmediata reacción de apoyo por parte de su familia y del entorno artístico. Tony Succar, su hermano mayor, utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje de aliento: “Dios está contigo, Kenyi, hoy todo saldrá perfecto en la cirugía y estarás completamente sano, en el nombre de Jesús”, publicó el productor musical. Tony también compartió imágenes familiares y reflexionó sobre la importancia del amor entre hermanos y la fortaleza de la familia en momentos difíciles.

La madre de ambos, Mimy Succar, y otros miembros de la familia han estado presentes durante todo el proceso, acompañando a Kenyi en los controles médicos y en la preparación para la cirugía. Además, colegas del medio artístico y seguidores han manifestado su solidaridad a través de mensajes en redes sociales, cadenas de oración y muestras públicas de cariño.

A pesar de la complejidad de la situación, Kenyi Succar ha optado por mantener una actitud positiva y transmitir fortaleza a quienes lo rodean. En sus mensajes, el músico expresó: “Me siento bien, no me siento solo, me siento con mucho apoyo. Para cualquier persona que está pasando por una situación delicada, yo sé que Dios está contigo, ya estás curado, vamos a estar bien, vamos a estar curados, vamos a pasar estas navidades con nuestras familias, con alegría, vamos a salir de esto con muchas fuerzas de dar alegría al mundo”.

La emotiva reacción de Tony Succar ante la cirugía de su hermano: “Dios está contigo Kenyi y estarás completamente sano”.

El artista también reconoció el impacto emocional del diagnóstico y la importancia de la fe y el acompañamiento en este proceso. En sus palabras, agradeció a quienes lo han apoyado y envió un mensaje de esperanza a otras personas que atraviesan situaciones similares, destacando la relevancia de la unión familiar y la solidaridad en momentos de adversidad.

Tony Succar estuvo compartiendo los momentos de la familia acompañando a Kenyi en este proceso. Primero en la misa a donde fueron juntos: “Hoy todo saldrá increíble bien. Dios está contigo”. Luego, cuando ya estaba por entrar a la operación compartió: “Gracias por todas sus oraciones. It’s time... Vamos Kenyi, you got this, Dios es control!”. Y finalmente, anunciando que la operación resultó siendo exitosa con imágenes de su padre contento y abrazando a todos: “Gracias a todos por sus oraciones... todo salió bien con las cirugías!!!”.