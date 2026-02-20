Perú

José Jerí reaparece en redes sociales y envía mensaje a José María Balcázar

En su mensaje público, subrayó la necesidad de mantener el rumbo institucional y las acciones ya emprendidas en política exterior

Jerí recomendó a su sucesor
Jerí recomendó a su sucesor priorizar el fortalecimiento de las relaciones internacionales, con énfasis en el vínculo estratégico con Estados Unidos - Créditos: Andina.

José Jerí reapareció en redes sociales días después de haber sido retirado del cargo de máxima autoridad del país el último martes. Tras su destitución, el exmandatario evitó hacer declaraciones ante la prensa, aunque se despidió de algunos ciudadanos presentes en la plaza de Armas del Centro de Lima.

Durante varios días, permaneció en silencio respecto a su salida del Ejecutivo, sin embargo, rompió su silencio este viernes y, ahora en su rol de congresista, utilizó su cuenta en la plataforma X para dirigirse públicamente a José María Balcázar, quien actualmente asume la conducción del país tras ser elegido por el Legislativo.

En su mensaje, ofreció recomendaciones a su sucesor, enfatizando la relevancia de mantener la cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos.

José Jerí reapareció públicamente tras
José Jerí reapareció públicamente tras su destitución como jefe de Estado, luego de varios días de silencio y sin brindar declaraciones inmediatas a la prensa - Créditos: @josejeriore.

“Es determinante seguir fortaleciendo nuestras relaciones internacionales; EEUU es nuestro principal socio estratégico. El SPR José María Balcázar debería, como recomendación, mantener el camino y las acciones iniciadas con ellos mirando nuestro presente y futuro”, publicó Jerí.

Luego, remarcó la importancia de continuar la labor institucional: “Nos corresponde seguir mientras tanto”, concluyó en su publicación. La breve intervención de Jerí en el espacio público marca su regreso al debate nacional y deja en evidencia su intención de influir en la agenda política, aunque ahora desde el Legislativo.

El exmandatario, actualmente congresista, empleó
El exmandatario, actualmente congresista, empleó la red X para dirigirse a José María Balcázar, quien asumió la conducción del país tras decisión parlamentaria - Créditos: REUTERS/Gerardo Marin.

Keiko Fujimori cuestiona elección de José María Balcázar

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, cuestionó abiertamente la elección de José María Balcázar como presidente interino del Perú tras la destitución de José Jerí. A través de su cuenta oficial en X, calificó el momento como “crítico” y advirtió que “la democracia está en peligro”, anunciando una postura de confrontación política frente al nuevo Gobierno.

Según la candidata presidencial, la designación del nuevo mandatario —a quien identifica con la izquierda radical— es resultado de decisiones impulsadas por sectores liderados por Rafael López Aliaga, lo que profundiza la división entre fuerzas políticas opositoras. Ella acusó a estos actores de haber “empujado al país al caos” y reclamó una reacción inmediata para defender la Constitución y las libertades democráticas.

Keiko Fujimori criticó a Rafael
Keiko Fujimori criticó a Rafael López Aliaga - Créditos: REUTERS/Gerardo Marin.

“Han permitido que la izquierda radical vuelva a gobernar. Todos sabemos quiénes son los irresponsables que nos han empujado al caos, con López Aliaga a la cabeza. Lo advertimos el domingo. El caos es más grande que antes. Nunca debieron abrir esta puerta”, escribió.

Fujimori insistió en que la situación exige una reacción inmediata. “No podemos perder más tiempo. Tenemos que frenar su avance antes de que sea demasiado tarde. La democracia está en peligro. Hoy, con más fuerza que antes, defenderemos la Constitución y la libertad y también le haremos frente a los partidos improvisados y a las ambiciones de poder sin límites que han puesto al país en esta situación”, agregó en su publicación.

El pronunciamiento de la líder opositora ocurrió en un contexto de alta incertidumbre, tras una votación congresal en la que Balcázar obtuvo 60 votos y superó a Maricarmen Alva para asumir el mando.

