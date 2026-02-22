Sismo de magnitud 5,1 se registró este domingo al oeste de Pisco y se sintió en Lima

Sismo de magnitud 5.3 que sacudió Ica también se sintió en varios distritos de Lima. (Foto: X/Agencia Andina)

Un sismo de magnitud 5,1 se registró a las 17:36 de este domingo 22 de febrero al oeste de la ciudad de Pisco, en la región Ica, y se sintió en la capital peruana, Lima. El evento fue confirmado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), que detalló que el epicentro se localizó a 82 kilómetros al oeste de Pisco, a una profundidad de 42 kilómetros. El movimiento, de intensidad III-IV en la escala de Mercalli en la zona cercana al epicentro, generó alarma entre los habitantes del sur del país y fue percibido por miles de personas en varios distritos limeños.

De acuerdo con el reporte técnico del IGP, el temblor se produjo a las 17:36:14 hora local y su epicentro se ubicó en el mar, frente a la costa de Ica. El sismo provocó que numerosos ciudadanos salieran de sus viviendas y oficinas, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos para estos casos. La institución precisó que, pese a la magnitud, hasta el cierre de este informe no se han reportado daños personales ni materiales de consideración.

Las autoridades locales reiteraron la importancia de mantener la serenidad y de verificar las condiciones de las infraestructuras básicas. Los organismos de defensa civil activaron sus procedimientos de monitoreo y evaluación en las zonas potencialmente afectadas, mientras que equipos especializados continuaron con la recopilación de información sobre posibles impactos en la región.

Epicentro del Sismo

El Cinturón de Fuego del Pacífico y la actividad sísmica en Perú

Perú se ubica dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja geográfica que concentra cerca del 85 % de la actividad sísmica mundial. Esta zona se caracteriza por la interacción de placas tectónicas, lo que provoca frecuentes movimientos telúricos de diversas magnitudes a lo largo de la costa del océano Pacífico, desde América del Sur hasta Asia. El país experimenta cada año decenas de sismos perceptibles, aunque la mayoría no suele causar daños graves.

La ubicación de Lima y otras importantes ciudades peruanas sobre este cinturón convierte a la prevención en un factor fundamental de la gestión del riesgo. Las autoridades y organizaciones como el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) insisten en la necesidad de que la población esté informada y preparada para responder adecuadamente ante cualquier emergencia sísmica.

Mochila para emergencias: artículos para las primeras 24 horas

La importancia de la mochila de emergencia y su contenido esencial

Como parte de las recomendaciones permanentes ante la posibilidad de nuevos sismos, el INDECI sugiere que cada hogar cuente con una mochila de emergencia. Este kit debe incluir agua embotellada, alimentos no perecibles, linterna, radio a pilas, baterías de repuesto, botiquín de primeros auxilios, documentos personales, mascarillas, dinero en efectivo y una manta ligera. Tener estos elementos listos permite a las familias afrontar las primeras horas después de un evento sísmico y facilita la respuesta ante eventuales evacuaciones.

El llamado a la prevención se mantiene vigente en todo el país. Las instituciones encargadas de la gestión de desastres recuerdan que la preparación individual y familiar puede marcar la diferencia en la seguridad y el bienestar ante la ocurrencia de un sismo de gran magnitud.