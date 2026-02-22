Perú

Sismo de magnitud 5,1 se registró este domingo al oeste de Pisco y se sintió en Lima

De acuerdo con el reporte técnico del IGP, el temblor se produjo a las 17:36:14 hora local y su epicentro se ubicó en el mar, frente a la costa de Ica

Guardar
Sismo de magnitud 5.3 que
Sismo de magnitud 5.3 que sacudió Ica también se sintió en varios distritos de Lima. (Foto: X/Agencia Andina)

Un sismo de magnitud 5,1 se registró a las 17:36 de este domingo 22 de febrero al oeste de la ciudad de Pisco, en la región Ica, y se sintió en la capital peruana, Lima. El evento fue confirmado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), que detalló que el epicentro se localizó a 82 kilómetros al oeste de Pisco, a una profundidad de 42 kilómetros. El movimiento, de intensidad III-IV en la escala de Mercalli en la zona cercana al epicentro, generó alarma entre los habitantes del sur del país y fue percibido por miles de personas en varios distritos limeños.

De acuerdo con el reporte técnico del IGP, el temblor se produjo a las 17:36:14 hora local y su epicentro se ubicó en el mar, frente a la costa de Ica. El sismo provocó que numerosos ciudadanos salieran de sus viviendas y oficinas, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos para estos casos. La institución precisó que, pese a la magnitud, hasta el cierre de este informe no se han reportado daños personales ni materiales de consideración.

Las autoridades locales reiteraron la importancia de mantener la serenidad y de verificar las condiciones de las infraestructuras básicas. Los organismos de defensa civil activaron sus procedimientos de monitoreo y evaluación en las zonas potencialmente afectadas, mientras que equipos especializados continuaron con la recopilación de información sobre posibles impactos en la región.

Epicentro del Sismo
Epicentro del Sismo

El Cinturón de Fuego del Pacífico y la actividad sísmica en Perú

Perú se ubica dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja geográfica que concentra cerca del 85 % de la actividad sísmica mundial. Esta zona se caracteriza por la interacción de placas tectónicas, lo que provoca frecuentes movimientos telúricos de diversas magnitudes a lo largo de la costa del océano Pacífico, desde América del Sur hasta Asia. El país experimenta cada año decenas de sismos perceptibles, aunque la mayoría no suele causar daños graves.

La ubicación de Lima y otras importantes ciudades peruanas sobre este cinturón convierte a la prevención en un factor fundamental de la gestión del riesgo. Las autoridades y organizaciones como el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) insisten en la necesidad de que la población esté informada y preparada para responder adecuadamente ante cualquier emergencia sísmica.

Mochila para emergencias: artículos para
Mochila para emergencias: artículos para las primeras 24 horas

La importancia de la mochila de emergencia y su contenido esencial

Como parte de las recomendaciones permanentes ante la posibilidad de nuevos sismos, el INDECI sugiere que cada hogar cuente con una mochila de emergencia. Este kit debe incluir agua embotellada, alimentos no perecibles, linterna, radio a pilas, baterías de repuesto, botiquín de primeros auxilios, documentos personales, mascarillas, dinero en efectivo y una manta ligera. Tener estos elementos listos permite a las familias afrontar las primeras horas después de un evento sísmico y facilita la respuesta ante eventuales evacuaciones.

El llamado a la prevención se mantiene vigente en todo el país. Las instituciones encargadas de la gestión de desastres recuerdan que la preparación individual y familiar puede marcar la diferencia en la seguridad y el bienestar ante la ocurrencia de un sismo de gran magnitud.

Temas Relacionados

SismoLimaIGPperu-noticiasPisco

Más Noticias

Sesi 1-0 Osasco EN VIVO HOY: punto a punto de la final del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Se disputa el primer set. Los equipos brasileños pelean por el título continental en Lima. Sigue las incidencias en tiempo real

Sesi 1-0 Osasco EN VIVO

“Ya basta”: Carlos Bruce exige a la MML soluciones urgentes en la Vía Expresa Sur tras atropello de menor de 13 años

El hecho volvió a poner en debate la falta de infraestructura segura para peatones en la zona

“Ya basta”: Carlos Bruce exige

Alianza Lima se quedó con el tercer puesto del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: resumen del triunfo 3-1 ante San Martín

Las ‘blanquiazules’ se subieron al podio del torneo internacional, en una muestra más que el vóley peruano puede competir con los mejores equipos del mundo

Alianza Lima se quedó con

Fernando Olivera: perfil y hoja de vida del candidato del partido Frente de la Esperanza para las elecciones 2026

El aspirante presidencial presenta una carrera política que incluye cargos diplomáticos, disputas públicas y la creación de partidos, en un nuevo intento por alcanzar el máximo cargo del país

Fernando Olivera: perfil y hoja

Revelan que José Balcázar acudió al penal de Barbadillo para visitar a Pedro Castillo antes de asumir la Presidencia

El nuevo presidente acudió a Barbadillo en febrero, quince días antes de asumir el cargo. La visita se realizó fuera del horario reglamentario y en una fecha no autorizada, según El Comercio

Revelan que José Balcázar acudió
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fernando Olivera: perfil y hoja

Fernando Olivera: perfil y hoja de vida del candidato del partido Frente de la Esperanza para las elecciones 2026

Revelan que José Balcázar acudió al penal de Barbadillo para visitar a Pedro Castillo antes de asumir la Presidencia

Carlos Álvarez: perfil y hoja de vida del candidato del partido País Para Todos para las elecciones 2026

Designan a José Luis Torrico Huerta como nuevo secretario general del despacho presidencial

Vivian Olivos exige a José Balcázar la permanencia de Luis Quiroz en el Minsa: “No aceptaremos que se ponga en riesgo la salud por pagar favores”

ENTRETENIMIENTO

Valentino reaparece con nuevo look

Valentino reaparece con nuevo look y responde aclaración de Gino Assereto sobre supuesto romance: “soy la negada del Perú”

Monserrat Seminario responde a Melcochita tras anuncio de divorcio y lo acusa de dejarse influenciar por ‘manganzones’

Melcochita revela el lado más humano y generoso de Willie Colón: “Era liberal, bonachón y un genio para la salsa”

Melcochita le pedirá el divorcio a Monserrat Seminario tras 17 años juntos: “Ya no hay amor”

Melissa Klug viajó al Vaticano y visitó la recién inaugurada estatua de Santa Rosa Lima

DEPORTES

Sesi 2-0 Osasco EN VIVO

Sesi 2-0 Osasco EN VIVO HOY: punto a punto de la final del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Alianza Lima se quedó con el tercer puesto del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: resumen del triunfo 3-1 ante San Martín

Ignacio Buse cerró una gran semana en Río: ¿Qué torneo jugará ahora y cuándo vuelve a la cancha?

Partidos de hoy, domingo 22 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Julieta Lazcano no piensa en el retiro tras embarazo y confesó su deseo de volver a Alianza Lima: “Superó mis expectativas”