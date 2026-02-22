Alerta en el Misti: flujo de lodo volcánico desciende por la quebrada Matagente y amenaza plantas de captación y tratamiento de agua potable

El volcán Misti, en Arequipa. (Foto: Composición Infobae/Andina)

El descenso de un flujo de lodo volcánico volvió a encender las alertas en Arequipa. A las 14:40, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó la presencia de un lahar en la quebrada Matagente, en el pie del flanco noroeste del Volcán Misti. La información quedó consignada en el Boletín Informativo de Alerta Vulcanológica N.° 012-2026-INDECI/COEN, emitido en el marco de la Ley N.° 29664 del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

El fenómeno, descrito como una mezcla fría de agua con sedimentos volcánicos, incluye cenizas, fragmentos de roca y bloques. Según el reporte oficial, el flujo desciende en dirección al cañón del río Chili, zona donde se ubican infraestructuras estratégicas para el abastecimiento de agua potable en la ciudad.

El documento advierte que las áreas de posible afectación comprenden las plantas de captación y tratamiento de agua potable de SEDAPAR, así como estructuras situadas en el sector del cañón. El monitoreo permanece activo y las autoridades mantienen la evaluación en curso.

Flujo en la quebrada Matagente

El IGP precisó que el lahar se localiza en la quebrada Matagente, en el departamento y provincia de Arequipa. La entidad explicó que este tipo de evento corresponde a una corriente que arrastra materiales volcánicos acumulados en las laderas, movilizados por precipitaciones.

“El flujo es una mezcla fría de agua con sedimentos volcánicos como cenizas, fragmentos de rocas, bloques, etc.”, detalla el informe técnico. La trayectoria del descenso sigue el flanco noroeste del volcán en dirección al río Chili, lo que obliga a vigilar puntos críticos vinculados al sistema de agua potable.

En el apartado de referencia, el boletín consigna como fecha y hora local el 22 de febrero de 2026 a las 02:40, además de precisar que no se trata de un simulacro. La vigilancia se centra en el comportamiento del flujo y su posible impacto en infraestructura hidráulica.

Recomendaciones a SEDAPAR y autoridades

Equipo técnico del Instituto Geofísico del Perú analizando depósitos volcánicos como parte del estudio entregado a la Municipalidad de Paucarpata. Foto: IGP

En su sección de recomendaciones, el IGP dirige un primer llamado a SEDAPAR. La institución científica plantea “evaluar los niveles de turbidez y contenido de sedimentos del agua del río Chili y el eventual cierre de las compuertas de captación de agua en las plantas de tratamiento ‘Miguel de la Cuba Ibarra’ y La Tomilla”.

La advertencia busca reducir riesgos en el suministro ante un posible incremento de sedimentos. El control de compuertas y la medición de la calidad del agua figuran como acciones clave frente a este tipo de eventos.

A las autoridades locales y regionales, el IGP solicita “realizar una evaluación del impacto del flujo en áreas próximas a la quebrada, así como en la carretera de acceso e infraestructuras aledañas”. La revisión en campo permite identificar daños potenciales y definir medidas preventivas.

Antecedente del 31 de enero

El 31 de enero, el IGP emitió otra alerta tras el descenso de un lahar por la quebrada Huarangal, en el sector suroeste del Volcán Misti. En aquella ocasión, el flujo avanzó hacia el río Chili luego de lluvias que arrastraron depósitos de ceniza y fragmentos volcánicos.

Frente a ese escenario, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional activó protocolos y difundió mensajes a través del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias. El mecanismo permitió notificar a la población sobre la hora, ubicación y naturaleza del fenómeno.

Las entidades técnicas reiteran que durante episodios de lahares se debe evitar acercarse a quebradas y ríos que nacen en zonas volcánicas. También recomiendan no transitar por puentes, badenes o sectores inundables y atender los mensajes oficiales. La identificación de rutas de evacuación y puntos de reunión forma parte de los planes de contingencia que las autoridades mantienen vigentes en la región.

¿Qué volcanes activos hay en Perú?

Según el IGP, en nuestro país se ha identificado 16 volcanes activos y potencialmente activos. Estos se encuentran en las regiones de Ayacucho, Cusco, Arequipa, Moquegua y Tacna. De dicha lista, 12 representan un mayor riesgo para la población, por eso son vigilados de manera permanente y en tiempo real por la entidad encargada. Los en mención presentan niveles de actividad diferentes y, en consecuencia, distintos niveles de alerta volcánica.

Quimsachata

Centro Auquihuato

Sara Sara

Andahua

Coropuna

Sabancaya

Huambo

Chachani

Misti

Ubinas

Huaynaputina

Ticsani

Tutupaca

Yucamane

Cerro Purupuruni

Casiri