Pedro Castillo solicita el indulto a José María Balcázar, nuevo presidente interino de Perú

En el escrito dirigido al nuevo presidente interino de Perú, Pedro Castillo apeló a la supuesta disposición favorable de José María Balcázar hacia su liberación y solicitó que cumpliera con lo que describió como una promesa de indulto. Según consignó el texto enviado a través de su abogado, Walter Ayala, Castillo pidió clemencia argumentando que su liberación representaría un acto de justicia y un gesto relevante para la confianza en la clase política peruana. La petición del exmandatario incluye la afirmación de que los ciudadanos del país desean el cumplimiento de los compromisos de sus gobernantes y considera que Balcázar podría traducir en acción esa expectativa colectiva.

El ex presidente peruano Pedro Castillo, condenado a más de once años de prisión por el intento fallido de golpe de Estado en diciembre de 2022, ha presentado formalmente, este jueves, una solicitud de indulto a José María Balcázar. El pedido llega apenas un día después de la asunción de Balcázar como presidente interino, tras la moción de censura aprobada contra el anterior jefe de Estado, José Jerí, según informó el medio original.

Tal como detalla la carta difundida por medios peruanos, Castillo se define como blanco de una “persecución política”, cuestiona el delito de conspiración para rebelión por el que fue hallado culpable en noviembre y sostiene que el golpe no llegó a materializarse. En su mensaje entregado al nuevo presidente, el exmandatario plantea que su actuación respondió a un escenario de “asfixia política” y tenía como fin provocar una reflexión nacional, y no atacar a la ciudadanía. Además, reitera que tanto él como amplios sectores de la sociedad consideran que el proceso judicial forma parte de una venganza política, una posición que ha sostenido desde el inicio del proceso, según detalló el medio.

En la misiva, Castillo invoca “el principio de humanidad” y recuerda la afinidad política entre él y Balcázar, ambos vinculados al partido Perú Libre, que representa al actual presidente en el Congreso. El documento señala que el nuevo mandatario tendría, en opinión de Castillo, la posibilidad “histórica” de diferenciarse de las anteriores administraciones mostrando coherencia entre sus palabras y acciones. El texto subraya: “Cumplir su palabra de indultarme no solo sería un acto de justicia conmigo, sino un gesto poderoso que reivindicaría la confianza en la clase política”.

Sin embargo, José María Balcázar ha negado públicamente que la concesión del indulto esté contemplada en la agenda del nuevo gobierno. Según declaró ante periodistas tras su investidura en el Parlamento, “no se trata de que yo lo quiera indultar. Tiene un proceso que está siguiendo con la Corte Suprema”, descartando así revisar la solicitud mientras permanezcan abiertos los procesos judiciales contra Castillo, tal como reportó la fuente.

La sucesión presidencial se produjo luego de que el Congreso aprobara una moción de censura contra José Jerí. Balcázar, quien ejercerá hasta el 28 de julio de 2026, cuando se invista al ganador de las próximas elecciones, logró imponerse en una segunda ronda frente a la parlamentaria Maricarmen Alva, representante del partido Acción Popular, identificado con el centro-derecha, según consignó el medio.

Castillo ocupó la presidencia peruana entre 2021 y finales de 2022, bajo la bandera de Perú Libre, la misma fuerza política que encabeza Balcázar en el ámbito legislativo. Desde su destitución y posterior encarcelamiento, el exmandatario ha reiterado públicamente su rechazo a los cargos y la sentencia, insistiendo, entre otros argumentos, en la ausencia de un golpe efectivo. La condena, emitida en noviembre pasado, incluyó el delito de conspiración para rebelión, sustentado en la tentativa de autogolpe, según documentos judiciales citados por el medio.

El futuro inmediato del expresidente continuará vinculado a las decisiones de la Corte Suprema, mientras el debate sobre el indulto mantiene relevancia política y jurídica en el país, según lo abordado por las publicaciones en medios nacionales. Por su parte, el nuevo gobierno interino ha dejado en claro, hasta el momento, su decisión de no intervenir en procesos judiciales en curso.