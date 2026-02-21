Agencias

El nuevo presidente de Perú desmiente que esté evaluando indultar a Pedro Castillo

El nuevo presidente de Perú, José María Balcázar, ha desmentido que esté estudiando otorgar algún tipo de gracia, indultos incluidos, a favor de personas procesadas o condenadas, en referencia velada al expresidente Pedro Castillo.

"Se informa al país que en la agenda de la Presidencia de la Republica del Perú no se encuentra pendiente ni programado el otorgamiento de gracia alguna, como indultos, a favor de persona procesada o condenada", explica la Presidencia peruana en un comunicado.

Esta aclaración busca "evitar interpretaciones tergiversadas respecto del mandato constitucional asumido al prestar juramento como presidente de la República ante el Congreso", añade.

La gestión de Balcázar "estará exclusivamente orientada a garantizar la seguridad nacional, la realizacién de elecciones libres, limpias y transparentes, así como la estabilidad económica del país. ¡Nada mas!", ha remachado.

El expresidente Pedro Castillo, condenado a once años de prisión por rebelión por el fallido golpe de Estado de 2022, presentó el pasado 19 de febrero una solicitud formal de indulto presidencial. El indulto alega que la sentencia aún no es firme y apela al "principio de humanidad" y a la "palabra empeñada" por el presidente Balcázar.

El propio Balcázar declaró a la prensa que "el expresidente tiene un proceso penal". "Que siga su curso correspondiente. Nosotros estaremos atentos para que se cumplan los plazos", dijo.

