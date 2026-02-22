Perú

Murió Edward Amoroto, alcalde de Los Aquijes, víctima de un ataque criminal en Ica

A través de su cuenta de Facebook, el hijo del alcalde expresó su pesar por la pérdida y anunció que impulsará acciones para que se haga justicia por la muerte de su padre

Guardar
El alcalde del distrito de Los Aquijes en Ica, Eduar Amoroto Ramos, fue víctima de un atentado mientras realizaba una inspección de obras. Dos sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon, hiriéndolo de gravedad en el pecho y el abdomen. Fue trasladado de emergencia al hospital regional. | TV Perú

El alcalde del distrito de Los Aquijes, Edward Alberto Amoroto Ramos, falleció en la madrugada de este domingo en el Hospital Regional de Ica tras no superar las complicaciones derivadas de un atentado sufrido hace 21 días. El burgomaestre, de 52 años, murió por un paro cardíaco.

La noticia fue confirmada por Stephano Amoroto, hijo del alcalde, quien utilizó su cuenta de Facebook para comunicar el deceso y exigir la pronta detención de los autores del ataque.

“Eres y serás siempre el mejor papá del mundo. Me quedaré con la rabia de no haberte abrazado por última vez, de no decirte cuánto te amo. Perdón por no accionar como debí y por tomar decisiones equivocadas. Descansa en paz, viejito. Este crimen no quedará impune; tarde o temprano caerán los responsables. Tu legado no termina, tu legado recién empieza, papá”, escribió en sus redes sociales acompañado de una fotografía.

Fallece el alcalde de Los
Fallece el alcalde de Los Aquijes tras 21 días de agonía por atentado| Difusión

Edward Amoroto Ramos permaneció hospitalizado en estado delicado desde el atentado ocurrido en el distrito de Los Aquijes, donde resultó gravemente herido.

El fallecimiento de Amoroto Ramos ha generado manifestaciones de pesar en la comunidad y entre autoridades regionales, que han enviado condolencias a la familia. Diversos sectores han insistido en la necesidad de esclarecer el caso y reforzar las medidas de seguridad para los funcionarios públicos en la región.

Por el momento, la Policía Nacional del Perú continúa con las pesquisas en coordinación con el Ministerio Público.

Ica: muere el alcalde de
Ica: muere el alcalde de Los Aquijes, Edward Amoroto, tras atentado criminal| Foto: Difusión

¿Cómo sucedió el ataque contra el alcalde?

El mediodía del domingo 1 de febrero, el alcalde del distrito de Los Aquijes, Edward Amoroto Ramos, fue víctima de un atentado mientras supervisaba una obra pública en su jurisdicción, en la provincia de Ica. Según los primeros reportes policiales, el alcalde inspeccionaba el avance de la construcción de una plazuela cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron y abrieron fuego.

Los atacantes dispararon varias veces, e hirieron al alcalde con dos impactos: uno en el pecho y otro en el abdomen. De inmediato, Edward Amoroto fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Ica, donde ingresó al área de trauma shock. El equipo médico confirmó que su estado era grave y requería intervención quirúrgica urgente.

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar del ataque para recabar información y realizar las diligencias correspondientes. Hasta ese momento, las autoridades municipales señalaron que el alcalde no había reportado amenazas previas ni tenía conflictos conocidos. Una regidora del distrito afirmó que Amoroto no había manifestado problemas con nadie y que, al momento del ataque, se encontraba solo supervisando la obra.

Las razones detrás del atentado permanecieron bajo investigación policial, mientras la comunidad y los funcionarios locales solicitaron esclarecer el caso y dar con los responsables.

No es el primer asesinato que se registra en la región, debido a que en enero, el periodista Juan Medina fue asesinado el 20 de enero de 2025 en Ica al salir de su programa diario. Mientras conversaba con un amigo frente a su vivienda, un hombre llegó en motocicleta y le disparó 11 veces.

