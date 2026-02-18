Fuerza Popular de Keiko Fujimori apoyaría a Héctor Acuña para un eventual cargo como presidente interino

Composición: Infobae Perú

La crisis política en Perú entra en una fase decisiva. Tras la destitución de José Jerí con 75 votos en el Congreso, el país se prepara para elegir, en cuestión de horas, al nuevo presidente del Parlamento, quien asumirá automáticamente como presidente de la República interino hasta el 28 de julio. En medio de negociaciones intensas y movimientos estratégicos, un giro inesperado comienza a tomar fuerza en el hemiciclo de emergencia del jirón Azángaro.

Fuentes parlamentarias señalan que Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, estaría dispuesto a respaldar la candidatura de Héctor Acuña Peralta para que asuma la presidencia del Congreso y, por sucesión constitucional, la jefatura del Estado. La movida reconfigura el tablero político y abre un nuevo frente en la pugna interna entre bancadas en un año electoral marcado por la desconfianza ciudadana y el desgaste institucional.

La sesión clave se desarrollará este miércoles a las 6:00 p.m. en el hemiciclo de emergencia ubicado en el jirón Azángaro. Cuatro nombres están sobre la mesa: Héctor Acuña, María del Carmen Alva, Edgard Reymundo y José María Balcázar. Sin embargo, más allá de las candidaturas formales, las negociaciones políticas avanzan a contrarreloj y las tensiones entre bancadas evidencian que el cálculo electoral pesa tanto como la estabilidad institucional.

Fuerza Popular se inclinaría por Héctor Acuña en votación clave

El parlamentario indicó que no habla con su hermano prófugo, Óscar Acuña, hace casi un mes y evitó darle un consejo. "Que escuche a sus abogados"

La sesión convocada para las 6:00 p.m. no solo definirá a la nueva Mesa Directiva, sino también al octavo mandatario en diez años. En este escenario, el respaldo fujimorista a Héctor Acuña aparece como una jugada estratégica que responde tanto a cálculos parlamentarios como a tensiones acumuladas.

En Fuerza Popular existe malestar por el rol que jugó Alianza para el Progreso en la caída de Jerí. La bancada naranja considera que APP no acompañó la permanencia del exmandatario en un momento clave. Respaldar a Héctor Acuña —hermano del político César Acuña— implicaría marcar distancia con el líder de APP y enviar un mensaje político claro en pleno proceso de reacomodo de fuerzas.

Héctor Acuña, ingeniero civil y empresario cajamarquino, no enfrenta procesos penales vigentes y ha mantenido una postura pública diferenciada de su hermano desde su salida de APP en 2022. Incluso lo responsabilizó políticamente por la caída del techo del Real Plaza Trujillo al señalar: «Él debió prever que todos los sectores funcionen, no centrarse en la parte administrativa». Esa fractura familiar y política es leída en el Congreso como un factor que facilita el eventual respaldo fujimorista sin que ello suponga una alianza directa con APP.

El nuevo presidente interino y el reacomodo del poder

De izquierda a derecha: Héctor Acuña, María del Carmen Alva, Edgar Raymundo y José María Balcázar, los congresistas que aspiran ser elegidos como sucesores de josé Jerí. - Crédito: Difusión

La elección del nuevo titular del Parlamento se da tras la censura de José Jerí, quien dejó el cargo en medio de investigaciones fiscales por presunto tráfico de influencias, cuestionamientos por reuniones no registradas y el escándalo conocido como ‘Chifagate’. Su salida activó el mecanismo de sucesión previsto en la Constitución, trasladando al Congreso la responsabilidad de garantizar la continuidad institucional.

En la contienda también figuran María del Carmen Alva, con respaldo de sectores vinculados a Renovación Popular, además de Edgard Reymundo y José María Balcázar. Sin embargo, la falta de consenso en Fuerza Popular sobre apoyar a Alva y la decisión de no votar por otras alternativas habría abierto la puerta a la opción de Héctor Acuña.

El reglamento establece que el candidato necesita mayoría simple de los congresistas presentes. De no alcanzarse en primera votación, se convocará a una segunda ronda entre los dos más votados. El ganador jurará de inmediato y asumirá simultáneamente la conducción del Congreso y del Ejecutivo.

Mientras el país observa expectante, la decisión que se tome esta tarde no solo definirá un nombre, sino que evidenciará quién logra articular mayorías en un Parlamento fragmentado y en permanente tensión.