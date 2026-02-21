Alerta amarilla en todo el país para enfrentar lluvias intensas y proteger a la población, anuncia EsSalud

Composición: Infobae Perú / Juan José Santy

El Seguro Social de Salud (EsSalud) declaró alerta amarilla en todos sus establecimientos de salud a nivel nacional, movilizando recursos técnicos y humanos para enfrentar la temporada de lluvias intensas que afecta diversas regiones del país.

La medida, impulsada por la Gerencia Central de Operaciones (GCOP), entra en vigor como parte del Plan de Lluvias 2025–2027 y busca prevenir, reducir y atender los efectos de precipitaciones, inundaciones y activaciones de quebradas, según informó la entidad.

La decisión responde al objetivo de garantizar la atención médica continua y segura para los asegurados y la población general, conforme a lo señalado por EsSalud en su comunicado institucional.

Según el presidente ejecutivo, Dr. Segundo Acho Mego, la prioridad es proteger la vida y la salud de quienes dependen de este sistema.

“Nuestra prioridad absoluta es la protección de la vida y la salud de nuestros asegurados y de la población en general. Con la activación de esta alerta amarilla estamos movilizando todos nuestros recursos logísticos y humanos para que ningún evento natural interrumpa la atención, especialmente en las zonas de mayor riesgo”, expresó el funcionario.

Las redes asistenciales y prestacionales deberán asegurar la operatividad total de áreas críticas, como Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), servicios de Emergencia, centros quirúrgicos y obstétricos, así como bancos de sangre y hospitalización. Esta disposición incluye la organización de turnos, retenes y brigadas preparadas para actuar frente a cualquier emergencia.

Las intensas lluvias registradas en Arequipa provocaron el desborde de cauces, dejando estructuras y vegetación parcialmente sumergidas y grandes volúmenes de lodo y agua turbia en varios distritos de la ciudad. (Facebook / AQP Te Informa)

Refuerzo logístico y vigilancia permanente

La alerta amarilla contempla una serie de acciones preventivas en infraestructura y equipos de salud, enfocadas en evitar filtraciones, colapsos de drenaje o inundaciones que puedan poner en riesgo la atención sanitaria.

El abastecimiento de medicamentos, materiales médicos, combustible y agua segura ha sido verificado en cada establecimiento, señaló EsSalud.

La GCOP anunció que se implementará un monitoreo constante de las condiciones de riesgo en los centros de salud, utilizando sistemas de comunicación y transporte sanitario que funcionarán las veinticuatro horas, los siete días de la semana. Esta vigilancia permitirá informar en tiempo real sobre posibles daños o afectaciones, activando protocolos de respuesta inmediata.

La Oficina de Defensa Nacional de EsSalud participa en la identificación anticipada de riesgos y coordina con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) para la prevención y reacción ante emergencias derivadas de las lluvias.

Esta articulación institucional busca anticipar escenarios adversos y fortalecer la capacidad de respuesta ante desbordes o situaciones críticas.

En el contexto de la alerta, EsSalud reafirma su compromiso de fortalecer la gestión del riesgo de desastres y proteger la operatividad de los centros de salud en todo el territorio peruano. Las lluvias intensas, que suelen golpear especialmente a zonas vulnerables, obligan a mantener un estado de vigilancia continua y a utilizar todos los recursos disponibles para evitar interrupciones en la atención médica.

Más de 11 millones de asegurados dependen de los servicios de EsSalud, lo que convierte la implementación de la alerta amarilla en una acción clave para el sistema de salud pública durante la temporada de lluvias.