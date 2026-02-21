Parque de las Leyendas ofrece entradas gratuitas para este domingo 22 de febrero: conoce quiénes ingresan sin costo

El festival contará con espacios temáticos y escenarios “instagrameables” inspirados en el capibara, ideales para capturar fotografías y compartir momentos en familia - Créditos: Andina.

El Parque de las Leyendas de San Miguel se prepara para sorprender a las familias limeñas con una propuesta recreativa diferente: el “Capibara Fest”, que se celebrará este domingo 22 de febrero.

La jornada promete actividades para todas las edades, música en vivo, propuestas gastronómicas y dinámicas que buscan combinar el entretenimiento con la educación ambiental.

Uno de los mayores atractivos de esta edición es la entrada gratuita para los primeros 50 niños menores de 13 años que lleguen caracterizados o disfrazados de capibara, el carismático roedor sudamericano que da nombre al festival y es considerado el más grande del mundo.

El evento comenzará desde las 11 a. m., aunque se recomienda llegar con anticipación - Créditos: Parque de las Leyendas.

Por ello, se recomienda a los padres acudir con anticipación para asegurar el ingreso sin costo de los pequeños, ya que la promoción solo aplica a quienes logren estar entre los primeros en la fila la mañana del evento.

Desde las 11 a.m., la explanada de Chabuca Granda será el punto de encuentro donde los asistentes disfrutarán del ritmo de la batucada, dando inicio a una programación pensada para toda la familia.

El evento contará con espacios temáticos especialmente diseñados para la toma de fotografías, destacando escenarios “instagrameables” con motivos de capibara. Estos ambientes estarán disponibles para que los visitantes puedan capturar recuerdos junto a familiares y amigos, integrando la experiencia lúdica con la difusión del valor de la fauna nativa.

Los fanáticos del capibara también encontrarán stands de merchandising oficial, con productos exclusivos que les permitirán llevarse a casa un recuerdo del festival.

El zoológico prepara un gran evento dedicado a grandes y chicos - Créditos: Parque de las Leyendas.

La organización, consciente del clima veraniego, ha incluido la dinámica “Al agua Capibara”, en la que niños y adultos podrán refrescarse bajo los aspersores instalados en el recinto, transformando la jornada en una verdadera fiesta acuática. Más tarde, el público podrá sumarse a una sesión de zumba al aire libre, ideal para disfrutar en grupo de la música y el movimiento.

Entre los puntos destacados de la agenda artística, figura la participación de Rogelio Callupe, conocido imitador del vocalista Emanuel Noir, líder de la banda argentina Ke Personajes. Su show preparará el ambiente para el cierre musical a cargo de los Hermanos Amaya, reconocidos exponentes de la cumbia peruana. El grupo interpretará temas populares como “Lejos de ti” y el Mix de Selena, garantizando un broche festivo para la jornada.

El Parque de las Leyendas recuerda que las entradas para el festival pueden adquirirse a través de la web oficial, así como en las plataformas Yape y Joinnus. El ingreso general tiene un costo de S/20 para adultos, S/10 para niños de 3 a 12 años y S/4 para adultos mayores, mientras que las personas con discapacidad acceden gratuitamente junto a un acompañante acreditando su carné del Conadis.

Todas las actividades del “Capibara Fest” están incluidas en el valor de la entrada, y la organización recomienda consultar sus canales oficiales para más detalles sobre la programación y el acceso.

Una de las atracciones principales será “Al agua Capibara”, una experiencia acuática familiar bajo aspersores, junto a dinámicas como zumba al aire libre y la venta de merchandising exclusivo del roedor más grande del mundo - Créditos: Andina.

Parque de las Leyendas: animales

Entre los animales más representativos del Parque de las Leyendas se encuentran el jaguar, los lobos de mar, jirafas, rinocerontes, boas y cocodrilos, además de una variada muestra de especies.

El recinto dispone de áreas como el acuario y el aviario, que permiten a los visitantes de todas las edades observar de cerca la riqueza de la fauna. El parque también aporta un valor añadido al preservar zonas arqueológicas que remiten a las culturas prehispánicas locales, integrando así la experiencia natural con la herencia cultural.

En la sección selvática sobresale Wilson, un capibara que se ha convertido en uno de los favoritos del público y convive con ejemplares como el gallito de las rocas, sajino, mono maquisapa, venado rojo, lobo de río, oso perezoso de dos dedos, oso de anteojos, oncilla, armadillo y otorongos. Por su parte, en la sede de Huachipa, dos crías de ronsoco refuerzan los programas de conservación de la especie.