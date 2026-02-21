Falleció Willie Colón: la relación del ícono de la salsa con Perú y su último concierto

Willie Colón en Perú

El mundo de la música despide a Willie Colón, uno de los máximos exponentes de la salsa, cuya muerte a los 75 años fue confirmada por su familia el sábado 21 de febrero a través de un comunicado en las redes sociales del artista. Conocido como el “Malo del Bronx”, Colón deja una huella indeleble en la historia de la música latina y en la memoria de millones de seguidores, especialmente en Perú, país con el que mantuvo una profunda relación artística y emocional.

Willie Colón y Perú: una relación de admiración mutua

La relación de Willie Colón con el público peruano fue profunda. Perú siempre figuró como una de sus plazas más fieles y entusiastas, al punto que el trombonista y cantante solía expresar públicamente su gratitud por la calidez y la entrega de los seguidores locales. Su repertorio, encabezado por himnos como “Idilio”, “El gran varón” y “Gitana”, forma parte de la banda sonora de innumerables celebraciones y festivales en el país.

"Mi último viaje a el Perú", publicación de Willie Colón en su cuenta de Instagram

El último concierto en Lima

La última presentación de Willie Colón en Perú se llevó a cabo el 15 de abril de 2023 en el Estadio San Marcos de Lima. Ante miles de asistentes, el “Malo del Bronx” repasó sus clásicos, acompañado por una orquesta de músicos locales y una audiencia entregada. Aquella noche, la interpretación de “Oh, qué será” y “Calle Luna, Calle Sol” desató ovaciones, y Colón agradeció en escena la lealtad de la afición peruana, afirmando: “Lima siempre me recibe como en casa”.

Última presentación de Willie Colón en Perú en 2023 - Youtube 80sLima conciertos Live

Durante ese concierto, Colón compartió anécdotas de sus primeros viajes al país, recordando la recepción multitudinaria de los años setenta y la primera vez que escuchó a jóvenes limeños corear sus canciones completas. En entrevistas a medios nacionales, como La República y RPP Noticias, subrayó que la salsa peruana es una de las más sólidas y vibrantes de la región.

Visitas anteriores y momentos emblemáticos

Willie Colón pisó Perú en numerosas ocasiones a lo largo de su carrera. Una de sus presentaciones más recordadas ocurrió en 2004 en el Estadio Nacional de Lima, donde reunió a más de 30 mil personas en un espectáculo histórico junto a otras leyendas del género. En esa oportunidad, el público coreó cada tema y Colón, emocionado, prometió volver siempre que fuera posible.

Un episodio singular en la historia de Colón en Perú ocurrió en 2010, cuando fue detenido en Lima tras ser acusado de plagio por el tema “Llegó la banda”, compuesto por el peruano Walter Fuentes. El incidente, que generó gran repercusión mediática, terminó cuando la justicia peruana determinó que no existían pruebas para incriminar al artista, quien recuperó su libertad tras casi nueve horas de retención en una comisaría limeña.

En 2011, regresó para actuar en el Gran Estelar de la Feria del Hogar, donde sorprendió a los presentes invitando al escenario a músicos peruanos, declarando: “Para mí, compartir con artistas de Perú es un honor. Aquí la salsa tiene un sabor especial”.

Otra anécdota muy comentada fue su visita en 2017, cuando, tras una larga sesión de fotos con fanáticos, se animó a bailar marinera norteña en una reunión privada, gesto que fue ampliamente difundido en redes sociales y celebrado por la comunidad salsera.

El cariño de Colón por el Perú quedó registrado en múltiples declaraciones, como cuando expresó: “El público peruano no solo escucha salsa, la vive. Por eso, cada vez que canto aquí, siento que mi música se queda entre ustedes”.

La última etapa: entre homenajes y despedidas

Después de su concierto de 2023 en Lima, Colón continuó con giras por Latinoamérica y Estados Unidos. Su salud empezó a deteriorarse tras un accidente en 2021, que marcó el inicio de una reducción progresiva de sus presentaciones. Su último show confirmado fue el 27 de diciembre de 2023 en Cali, Colombia, donde sufrió una descompensación en escena, hecho que generó rumores sobre su retiro definitivo.

El legado de Willie Colón en el Perú y en el mundo queda vivo en cada melodía, en cada encuentro salsero y en los recuerdos de miles de peruanos que hicieron de su música parte de su identidad.