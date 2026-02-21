Entretenimiento

Murió Willie Colón, maestro de la salsa, a los 75 años

La familia confirmó la muerte del célebre cantante norteamericano en Nueva York, tras varios días de rumores sobre su estado de salud

Willie Colón deja icónicos
Willie Colón deja icónicos temas musicales como "Idilio", "El gran varón"o "Gitana" (EFE/ Bienvenido Velasco)

El mundo de la música latina está de luto. El legendario trombonista y cantante Willie Colón murió este sábado 21 de febrero en Nueva York a los 75 años, según confirmó su familia en un comunicado difundido en redes sociales.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana rodeado de su amada familia”, escribieron sus allegados.

“Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”.

La noticia se conoce tras varios días de rumores sobre el estado del artista, quien había sido hospitalizado de urgencia el 18 de febrero. Su deceso se habría producido por complicaciones de salud, según reporta la agencia EFE. Los deudos han pedido privacidad durante el duelo. A Colón le sobreviven su esposa, Julia Colón Craig, y sus cuatro hijos.

La familia del cantante confirmó
La familia del cantante confirmó la noticia por medio de un comunicado con el que lamentaron la muerte del cantante de 75 años - crédito Willie Colón / Facebook

Durante los primeros reportes sobre su internación, Rubén Blades, amigo cercano y colaborador histórico del músico, se había referido a la situación a través de Instagram.

“Noticias en internet informan que mi colega Willie Colón se encuentra internado en un hospital de Nueva York, trasladado allí con urgencia por un aparente problema respiratorio. No tengo mucha información sobre la situación, pero le envío mis deseos de una pronta recuperación”, expresó en ese momento.

Del Bronx al corazón de la salsa

William Anthony Colón Román nació el 28 de abril de 1950 en Nueva York, hijo de padres puertorriqueños, y creció en el sur del Bronx. Desde niño se volcó a la música; primero con la trompeta y luego con el trombón, instrumento que se transformaría en su sello personal. A los 15 años firmó con el naciente sello Fania Records, fundado por Johnny Pacheco y Jerry Masucci, y a los 17 ya grababa su primera producción.

Poco después, Pacheco le recomendó como cantante a un joven Héctor Pérez, conocido artísticamente como Héctor Lavoe. La sociedad Colón–Lavoe se convirtió en una de las más importantes de la salsa, tanto por su impacto comercial como por la construcción de una identidad sonora y visual propia, inspirada en los gánsteres de la ley seca de los años veinte.

De esa etapa surgieron álbumes fundamentales como The Hustler (1968), Guisando (1969), Cosa Nuestra (1970), Asalto Navideño (1971), Lo Mato (1973) y The Good, The Bad, The Ugly (1975).

Las letras y arreglos de aquellos discos incorporaron comentario social y una mirada sobre la experiencia puertorriqueña en la diáspora. La voz de Lavoe y la arquitectura musical de Colón dieron forma a uno de los sonidos más distintivos de la época dorada del género.

