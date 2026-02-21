Willie Colón y la vez que fue detenido por supuesto plagio, pero salió librado de la justicia peruana

Willie Colón fue detenido en Lima tras ser acusado de plagio por el tema “Llegó la banda”, pero salió libre tras nueve horas y sin cargos formales.

La historia de la salsa está marcada por episodios tan intensos como la vida de sus grandes protagonistas. Uno de ellos fue Willie Colón, el legendario “Malo del Bronx”, quien falleció este 21 de febrero en Nueva York a los 75 años, dejando un legado imborrable.

Sin embargo, pocos recuerdan el día en que el célebre trombonista y productor fue detenido en Lima, acusado de plagiar un tema musical peruano. El episodio, que mantuvo en vilo al mundo salsero y a la opinión pública, terminó con el artista librándose de la justicia peruana tras una jornada de tensión, argumentos legales y negociaciones de último minuto.

Crédito: EFE

La acusación de plagio: “Llegó la banda” y la demanda de Walter Fuentes

El caso se remonta a la madrugada de un sábado 10 de septiembre del 2010 en Lima, tras un exitoso concierto de Willie Colón en La Molina. Apenas terminada la presentación, agentes de la Policía Fiscal y representantes del Ministerio Público intervinieron al músico y lo trasladaron al juzgado penal de turno, donde debía responder por una denuncia de plagio presentada por los familiares del compositor peruano Walter Fuentes.

La acusación señalaba que Colón había utilizado la letra de “Llegó la banda”, compuesta por Fuentes en 1973 y registrada en la Asociación Peruana de Autores y Compositores, para grabar su éxito “La banda”, incluido en su disco Asalto Navideño de 1974, interpretado por Héctor Lavoe.

El legendario trombonista rindió manifestación ante las autoridades peruanas durante nueve horas, antes de quedar en libertad.

El proceso judicial y la detención en Lima

La fiscal Lucila Cabrera, titular de la Segunda Fiscalía Provincial Penal para delitos de propiedad intelectual, formalizó la denuncia ante el juzgado penal, citando el presunto delito contra los derechos de autor en la modalidad de plagio.

Willie Colón fue retenido por cerca de nueve horas, durante las cuales rindió manifestación y se sometió a los cuestionamientos de la justicia peruana. Según el artículo 219 del Código Penal, el delito de plagio conlleva una pena no menor de cuatro años ni mayor de ocho, además de multas económicas. La gravedad de la acusación hizo que el caso cobrara gran relevancia mediática.

El argumento de la defensa y la salida del “Malo del Bronx”

El abogado de Colón, Óscar Arenas, sostuvo desde el inicio que “no hubo plagio” y que, como corresponde a la ley, se abrió una investigación preliminar donde el juez debía determinar si existía o no delito.

Los medios reportaron que, tras varias horas de diligencias y negociaciones legales, la situación se resolvió sin que Colón fuera formalmente acusado o fuese a juicio. Se especula que pudo haberse llegado a un acuerdo extrajudicial con los representantes del compositor peruano.

Al salir del juzgado, Willie Colón se retiró en silencio, sin hacer declaraciones, y se dirigió a su hotel en el centro de Lima. El episodio terminó así, pero dejó huella en la memoria del espectáculo peruano.

Un conflicto de años: la batalla legal de Walter Fuentes y la disquera

La denuncia de plagio no fue un hecho aislado, sino el clímax de un litigio de años entre la familia de Walter Fuentes y la disquera Emusica Récords, editora de Colón. Fuentes siempre sostuvo que su canción había sido utilizada en Estados Unidos sin autorización, apenas cuatro meses después de su registro en el Perú.

La polémica puso sobre la mesa los vacíos legales internacionales respecto a los derechos de autor y los desafíos para los artistas y compositores latinoamericanos al proteger sus obras en mercados globales.

Willie Colón: legado y despedida

El paso de Willie Colón por la justicia peruana fue solo uno de los muchos capítulos en una vida marcada por la genialidad y las controversias. Desde sus inicios en el Bronx, su alianza con Héctor Lavoe y Rubén Blades, hasta su activismo social y sus éxitos como “Idilio”, “El gran varón” o “Gitana”, Colón fue un arquitecto de la salsa moderna.

Paradójicamente, nunca ganó un Grammy competitivo, pero sí el respeto y el cariño de millones de fanáticos que hoy lloran su partida y celebran su legado.