Científicos exploran afloramientos del río Napo para hallar especies extintas del sistema Pebas en Loreto

Misión financiada por ProCiencia investiga origen de la biodiversidad amazónica con restos fósiles. (Foto: Agencia Andina)

Una expedición científica liderada por Rodolfo Salas-Gismondi avanza en la región de Loreto en busca de fósiles de delfines que coexistieron con el Pebanista yacuruna, considerado el mayor delfín de río conocido hasta la fecha. Este proyecto profundiza en el origen de la biodiversidad amazónica y aporta nuevas evidencias sobre la evolución del sistema Pebas, un complejo de lagos y humedales fundamental en la historia geológica del Perú.

El grupo de investigadores partió temprano hacia Santa Clotilde y Bellavista, localidades a las que se accede tras navegar alrededor de siete horas por el río Amazonas y la boca del Napo. Durante la expedición, que se extenderá hasta el 24 o 25 de febrero, esperan que el descenso del nivel del Napo les permita acceder a nuevos afloramientos fósiles. Cerca de Bellavista ya se recuperó el cráneo de Pebanista yacuruna, lo que despertó el interés internacional por la zona como cuna de especies extintas.

La región contiene rocas de la Formación Pebas, que datan del Mioceno medio e inferior y documentan entre 20 y 11 millones de años de historia geológica. El equipo regresa por primera vez en temporada de estiaje desde 2018, tras una breve visita en agosto de 2024, cuando el río estaba crecido y muchos afloramientos permanecían sumergidos. Las condiciones actuales ofrecen la posibilidad de rastrear vestigios de fauna aún no identificada, incluidos otros delfines y cocodrilos terrestres, y estudiar la influencia marina en el área.

El equipo estará compuesto por 16 a 18 investigadores de instituciones nacionales como la UPCH, el Museo de Historia Natural de la UNMSM y el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP). (Foto: Andina)

Financiación y objetivos científicos

La expedición cuenta con un financiamiento de 500.000 soles del Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados (ProCiencia), ejecutado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. El objetivo central es documentar los cambios registrados por las rocas a lo largo de los periodos geológicos mediante estudios de geología e isótopos estables en moluscos, según detalló el paleontólogo Salas-Gismondi, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

La Formación Pebas constituye una de las claves para comprender la biodiversidad actual de la Amazonía. Se trata de sedimentos marinos y lacustres que, junto a los afloramientos del río Napo, permiten explorar el efecto de las incursiones del mar en la fauna pasada de la región.

El delfin más grande del mundo habitó en la Amazonía peruana. (Foto: Andina)

Hallazgos y expectativas científicas

La influencia marina en el sistema Pebas es superior a la detectada en otros sectores, lo que podría haber determinado la composición de especies que, con el tiempo, moldearon la biota amazónica. Salas-Gismondi afirmó: “Esperamos encontrar fósiles de otros delfines y saber con cuáles estaban emparentados, lo que sería extraordinario. Sospechamos que había más de una especie de delfín de agua dulce en esa época en el sistema Pebas. Y en el aspecto personal, espero encontrar restos de cocodrilos terrestres”.

La misión está conformada por un equipo internacional y multidisciplinario de unas 10 personas. La geóloga colombiana Diana Ochoa se encarga de documentar la evolución de las rocas, mientras que el paleoclimatólogo francés Matthieu Carré recolecta muestras de conchas de moluscos para analizar variaciones de temperatura y salinidad.

A ellos se suman el paleontólogo estadounidense John Flynn, experto en mamíferos, y la peruana Camila Zamora, especialista en cocodrilos, junto al técnico Walter Aguirre del Museo de Historia Natural y la productora audiovisual Romina Castagnino, quien documenta el trabajo para promover la concientización sobre el valor paleontológico de Loreto.

Perspectivas de la nueva campaña

Durante la primera expedición realizada en agosto de 2025, el equipo logró hallazgos significativos en la localidad de Pebas, como el fémur de un cocodrilo terrestre y restos fósiles de sirenios (manatíes), además de otros materiales que ampliaron el mapa paleontológico del área.

En esta nueva campaña, el descenso del nivel del río Napo representa una oportunidad excepcional para exhumar más fósiles que permitan reconstruir con mayor precisión la historia evolutiva de la cuenca amazónica. La investigación también tiene como objetivo comprender cómo las condiciones ambientales, incluidas las fluctuaciones marinas, influyeron en la diversificación de la fauna que habitó el antiguo sistema Pebas.