Descubren en Perú fósil de una nueva especie de lobo marino clave para la historia del Pacífico que vivió hace más de 2 millones de años

Se descubrieron cráneos, mandíbulas y huesos poscraneales de una nueva especie de lobo marino fósil en uno de los yacimientos más importantes del Pacífico sudeste.

Perú vuelve a sorprender desde uno de sus paisajes más áridos. En medio del desierto costero del sur, donde el viento levanta sedimentos y el mar deja rastros de antiguos cambios, un conjunto de fósiles emerge como una pieza clave para entender la historia natural del Pacífico sudeste. No se trata solo de huesos antiguos, sino de un relato profundo sobre migraciones, transformaciones ambientales y la persistencia de la vida marina en un escenario cambiante.

El hallazgo ocurre en Sacaco, al norte de la región Arequipa, un lugar conocido entre especialistas por su riqueza paleontológica. Allí, capas de sedimentos guardan registros continuos de millones de años. Cada excavación ofrece pistas nuevas, pero esta vez el descubrimiento destaca por su estado de conservación y por lo que revela sobre un grupo emblemático de mamíferos marinos: los lobos marinos.

La identificación de una nueva especie fósil no solo amplía el catálogo científico. También redefine lo que se sabía sobre la llegada y diversificación de los otáridos en el hemisferio sur. Los restos permiten reconstruir una etapa decisiva, cuando las costas peruanas empezaban a adquirir rasgos similares a los actuales, con la influencia progresiva de la corriente de Humboldt.

Un registro excepcional en Sacaco

Los fósiles corresponden a una nueva especie bautizada como Otaria josefinae. Se trata de cráneos, mandíbulas y huesos poscraneales de machos adultos, recuperados en formaciones geológicas del Plio-Pleistoceno, con edades entre 2.7 y 1.4 millones de años. El material integra la colección del Laboratorio de Paleontología y Evolución de Vertebrados de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

“Este es, sin duda, el registro fósil de lobos marinos mejor preservado y más completo que se ha encontrado en todo el hemisferio sur hasta la fecha”, señala Rodolfo Salas-Gismondi, paleontólogo de la UPCH y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, además de líder del equipo de investigación.

El descubrimiento permite observar con detalle rasgos anatómicos poco comunes en el registro fósil regional. La calidad de preservación facilita comparaciones directas con especies actuales y extintas, algo inusual para mamíferos marinos de esta antigüedad en el sur del continente.

Otaria josefinae resulta clave para entender el origen del lobo marino chusco actual (Otaria byronia). Los análisis indican que ambas especies comparten un ancestro cercano. “Antes de este hallazgo, conocíamos muy poco sobre el pasado de los lobos marinos del sur. Solo había dos especies fósiles descritas en todo el hemisferio”, explica Leonardo Hostos-Olivera, autor principal del estudio publicado en Zoological Journal of the Linnean Society.

Según el investigador, los nuevos fósiles “cambian el panorama por completo”, ya que extienden la historia del linaje Otaria varios millones de años hacia atrás. Esta relación evolutiva sugiere que el linaje del lobo marino chusco existe en la costa peruana desde al menos 2.6 millones de años.

Salas-Gismondi precisa que este dato ofrece una pista directa sobre el entorno marino de aquella época. “Hace 2.6 millones de años las costas empezaron a cambiar, ya estaba casi consolidado el sistema de Humboldt”, afirma.

El contexto geológico del hallazgo

Los restos corresponden a Otaria josefinae, una especie que vivió entre 2.7 y 1.4 millones de años atrás, durante el Plio-Pleistoceno.

Los restos provienen de las formaciones Caracoles y Pongo, visibles en el distrito de Bella Unión, provincia de Caravelí. Estas unidades sedimentarias documentan una transición entre ambientes marinos y costeros, seguida por el retroceso del mar y la aparición de humedales continentales.

“La costa sur del Perú, y en especial el área de Sacaco, es un lugar extraordinario. No existe otro sitio que documente de manera tan completa la evolución de los ecosistemas marino-costeros del Pacífico sudeste durante los últimos 10 millones de años”, destaca Diana Ochoa, geóloga y coautora del estudio.

Salas-Gismondi agrega que, tras el retiro del mar, el área conservó un ambiente favorable para la fosilización de grandes mamíferos terrestres. “Es increíble que en un solo sitio se preserven fósiles excelentes que corresponden a diferentes épocas”, remarca.

El estudio también aporta información sobre un reemplazo ecológico mayor. Durante el Mioceno tardío, las focas dominaban la región. Con el paso del tiempo, los lobos marinos ocuparon ese espacio. “Los fósiles peruanos ilustran un patrón que se observa a lo largo del hemisferio sur”, sostiene Matthieu Carré, paleoclimatólogo y coautor, al referirse a la expansión de los lobos marinos en ecosistemas de afloramiento costero.

Este proceso coincide con cambios climáticos globales, como el cierre del istmo de Panamá y el establecimiento definitivo de la corriente de Humboldt, factores que transformaron la productividad marina.

Un cambio anatómico gradual

Es el registro fósil de lobos marinos más completo y mejor conservado encontrado hasta ahora en el hemisferio sur.

Otaria josefinae presenta un tamaño menor al del lobo marino chusco actual, con una longitud estimada de 2.3 metros. Hostos-Olivera señala que “hay una trayectoria hacia ese tamaño mayor”, visible en la comparación de cráneos y estructuras óseas.

El paladar, la forma del cráneo y el grado de dimorfismo sexual muestran características intermedias. “Esta característica única del lobo marino chusco actual parece haber evolucionado de manera gradual desde sus ancestros del Pleistoceno”, explica el investigador.

El nombre de la especie rinde homenaje a Josefina Rojas, protectora del desierto de Sacaco durante más de cuatro décadas. “Josefina se convirtió en la protectora de Sacaco. Sin su labor desinteresada, muchos de estos fósiles se habrían perdido para siempre”, subrayan los investigadores.

El reconocimiento busca destacar que la ciencia también se construye con el compromiso de personas que cuidan el patrimonio natural. En este caso, un nombre científico preserva esa historia junto con la de un antiguo lobo marino que nadó en las costas peruanas hace millones de años.