Perú

Nuevo crimen en Piura: asesinan a miembro de la agrupación Los Hermanos Chapoñay

La música en Piura está de luto. Sergio Joel Ojeda, joven cantante fue víctima de la delincuencia. En medio de un profundo dolor, sus seres queridos claman por justicia y seguridad

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El asesinato de Sergio Joel Ojeda Córdova, jefe del staff técnico de la agrupación musical Hnos. Chapoñay, ha conmocionado a la región Piura. La noche del último domingo, Ojeda Córdova fue interceptado por hombres armados en el asentamiento humano Manuel Soane, en el distrito Veintiséis de Octubre, mientras realizaba compras para su hogar. El ataque a balazos acabó con su vida a pocos metros de su vivienda, en un hecho que ha reavivado el temor por la escalada de violencia en la zona, según reportó América Noticias.

La familia y los vecinos de Ojeda Córdova se congregaron frente a su domicilio para exigir justicia. Con gritos y pancartas, demandaron una respuesta de las autoridades frente a lo que describen como una ola de criminalidad que afecta a la ciudad.

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Asesinan a jefe técnico de la Orquesta Hnos. Chapoñay en Piura
Asesinan a jefe técnico de la Orquesta Hnos. Chapoñay en Piura| Difusión

Familia señala que no recibía amenazas

Un primo de la víctima relató que Ojeda Córdova había salido en la noche únicamente para comprar agua. Al no encontrar en la primera tienda, decidió dirigirse a una segunda, momento en que fue abordado y atacado.

“Mi primo no tenía amenazas, nunca hemos sufrido hechos de este tipo en el barrio”, aseguró el familiar, quien también es dueño de la agrupación musical.

Asimismo, describió al fallecido como un joven dedicado a su madre, de salud delicada, y a su hija. “Trabajaba por ellas y no tenía problemas con nadie”, insistió el familiar durante la entrevista.

El abogado de la familia, José Luis Mejía, expresó su inconformidad ante el avance de las investigaciones, debido a que la señala como insuficiente. El letrado reclamó directamente al jefe de la División de Investigación Criminal (Divicri) de Piura, coronel Julio Garcés Solano, mayor rapidez y eficacia para capturar a los responsables.

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Tras el asesinato de Sergio Joel Ojeda Córdova, allegados y vecinos convocaron una vigilia y demandaron mayor celeridad a las autoridades, el caso ha reavivado el debate por la inseguridad en la región norteña
Tras el asesinato de Sergio Joel Ojeda Córdova, allegados y vecinos convocaron una vigilia y demandaron mayor celeridad a las autoridades, el caso ha reavivado el debate por la inseguridad en la región norteña| Facebook (Valeria Adaia)

Mejía indicó que, aunque el lunes se tomaron algunas declaraciones y se revisó el teléfono de la víctima, no se programaron diligencias para el día siguiente, lo que incrementó la indignación de los familiares. “Las autoridades parecen centradas en casos mediáticos recientes y dejan de lado asesinatos como este”, declaró el abogado.

La familia de Ojeda Córdova continúa en vigilia y reitera su pedido de celeridad y justicia. La muerte del integrante de la Orquesta Hnos. Chapoñay se suma a una serie de crímenes que han crecido en frecuencia y violencia en distintos sectores de Piura.

Crimen del alcalde distrital

El alcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle, fue asesinado a balazos en Piura. Durante la investigación, un presunto sicario detenido declaró ante la policía que la regidora Patricia Niño Febres le entregó dinero para que vigilara al alcalde, utilizando la frase “Te voy a dar una chamba” para referirse al encargo. El testigo sostuvo que la regidora, quien también fue su abogada en procesos judiciales previos, le entregó sumas en soles y dólares.

Tras la difusión de este testimonio, la comunidad local exigió transparencia en la investigación y que se indague a todos los regidores del distrito. Ante las acusaciones públicas en su contra, Patricia Niño Febres emitió un comunicado rechazando tajantemente las imputaciones, señalando que son infundadas y ofensivas, y anunció que iniciará acciones legales por difamación contra quienes la vinculan con el crimen.

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