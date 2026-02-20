Perú

Fotos y videos de la emergencia en Arequipa muestran el desborde de torrenteras y calles cubiertas de lodo

Yanahuara, Paucarpata, Cayma y otros sectores registraron inundaciones, colapso de torrenteras y afectación a viviendas, vehículos, centros de salud y terminales de transporte

Lluvias intensas activaron torrenteras y quebradas en varios distritos de Arequipa.

La ciudad de Arequipa vivió una jornada marcada por la lluvia intensa, el desborde de quebradas y escenas que alteraron la rutina de miles de familias. Desde las primeras horas de la tarde, el cielo cambió y la precipitación se extendió por distintos distritos. El agua avanzó por avenidas, invadió viviendas y obligó a suspender actividades en varias zonas.

El impacto no se limitó a un solo punto. Las torrentera­s activadas arrastraron lodo y piedras hacia sectores urbanos. En Yanahuara, Paucarpata y otros distritos, la corriente tomó fuerza y dejó daños en viviendas, vehículos y espacios públicos. La emergencia también alcanzó al terminal terrestre y a centros de salud.

En medio de ese escenario, una imagen captó la atención de vecinos y autoridades. Mientras el agua descendía con fuerza por la torrentera Chullo, la Cruz de la Concordia permaneció en pie sobre el puente. El contraste entre los escombros y la estructura intacta generó reacciones inmediatas en la zona.

Impactantes imágenes grabadas desde un edificio muestran la fuerza devastadora de un huaico que transforma la calle Chullo, en Arequipa, en un violento río de lodo y escombros. El estruendo del agua y la velocidad de la corriente son aterradores. | Facebook / HBA Noticias

La Cruz de la Concordia tras el desborde

El desborde de la torrentera Chullo dejó lodo acumulado y marcas visibles del nivel que alcanzó el agua. Sin embargo, la Cruz de la Concordia no presentó daños. Vecinos se acercaron al puente para observar la escena y algunos realizaron gestos de recogimiento frente a la imagen.

“Se mantiene en pie, sin un solo rasguño”, comentaron residentes que presenciaron el momento posterior al descenso del caudal. Tras el paso del agua, el panorama mostraba piedras dispersas y restos arrastrados por la corriente. En ese entorno, la estructura permanecía firme.

La Cruz de la Concordia permaneció intacta tras el desborde de la torrentera Chullo.

La presencia de la cruz generó reuniones espontáneas de familias y adultos mayores en la baranda del puente. La escena se repitió durante la noche, mientras personal municipal evaluaba los daños en viviendas cercanas.

Distritos afectados y daños materiales

Dos personas fallecieron: un adulto mayor en Cayma y un varón alcanzado por un rayo en Uchumayo.

La lluvia de mayor intensidad se registró en diversos sectores de la ciudad. Los distritos de Polobaya, Paucarpata, Miraflores, Alto Selva Alegre, Yura, Cerro Colorado, Cayma, Yanahuara y el Cercado reportaron aniegos y activación de quebradas.

En Paucarpata, Chiguata, Pocsi, Polobaya y Characato, el incremento del caudal provocó el desborde de torrentera­s. La torrentera Los Incas colapsó e ingresó al terminal terrestre, lo que afectó instalaciones y generó interrupciones en el tránsito de pasajeros. El Terrapuerto de Arequipa también registró inundaciones a causa de la lluvia.

La activación de la torrentera en la avenida Los Incas produjo aniegos a la altura de la Universidad Continental. El agua y el lodo ingresaron al área de estacionamiento y perjudicaron varios vehículos. En la Cooperativa Abogados, en Yanahuara, reportes vecinales señalaron que varios autos quedaron sepultados por el lodo.

Lluvias intensas activaron torrenteras y quebradas en varios distritos de Arequipa.

Urbanizaciones como Las Malvinas, San Agustín y Buena Vista, en Yanahuara, presentaron viviendas afectadas y calles cubiertas por sedimentos. En el distrito, centenares de casas registraron ingreso de agua y lodo tras la activación de la quebrada Chuyo.

Centros de salud y establecimientos comerciales también sufrieron inundaciones. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron ambientes con agua acumulada y personal intentando retirar el lodo.

Víctimas y alerta meteorológica

El alcalde de Cayma y equipos de emergencia inspeccionan los daños materiales y personales tras las torrenciales lluvias. La zona más afectada es la parte alta del distrito, donde varias casas han quedado al borde del colapso y se reporta una víctima mortal. (Crédito: Exitosa)

La emergencia dejó dos personas fallecidas. En el distrito de Cayma, una persona de 83 años perdió la vida tras ser arrastrada por el caudal. En Uchumayo, un varón de 42 años murió luego de recibir el impacto de un rayo durante la tormenta.

El jefe del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, Guillermo Gutiérrez, informó que las precipitaciones no solo afectarán zonas altoandinas, sino también valles interandinos y costeros en las provincias de La Unión, Condesuyos, Castilla, Caylloma y Arequipa.

El desborde afectó viviendas, vehículos, centros de salud y el terminal terrestre.

Según el organismo, los valores de temperatura en la costa arequipeña podrían superar los 30 grados en los próximos días debido al aumento de la temperatura superficial del mar. El reporte advierte que esta situación generará mayor sensación de calor en las zonas costeras.

Huaicos y tránsito interrumpido

La fuerza del huaico alcanzó tramos de la Panamericana Sur, donde cientos de personas quedaron varadas durante horas. El lodo cubrió la vía e impidió el tránsito regular de vehículos. Equipos de emergencia trabajaron para despejar el paso y restablecer la circulación.

El desborde afectó viviendas, vehículos, centros de salud y el terminal terrestre.

El balance preliminar evidencia daños en infraestructura pública y privada, además de la afectación directa a familias que perdieron enseres y vehículos. Las autoridades locales mantienen la evaluación de zonas críticas ante la posibilidad de nuevas precipitaciones en los próximos días.

