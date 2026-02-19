¿Sube el dólar? Expectativas económicas tras nombramiento de José María Balcázar como nuevo presidente del Perú

Últimamente, el dólar se ha mantenido en un rango bajo. Foto: composición Infobae Perú

La designación de José María Balcázar, legislador de Perú Libre, como nuevo presidente de la República ha generado inmediatas reacciones en el ámbito económico. Su llegada al poder, en medio de cuestionamientos y antecedentes polémicos, abre interrogantes sobre la estabilidad financiera y el rumbo de las principales reformas en curso.

Especialistas consultados por Infobae Perú advierten que el impacto en variables como el tipo de cambio dependerá menos del discurso político y más de las primeras decisiones concretas que adopte el Ejecutivo. La conformación del gabinete y las señales hacia el sector privado serán claves para medir el nivel de confianza del mercado.

¿Puede subir el dólar?

Juan Acosta, docente de Administración y Negocios Internacionales de la UPC, sostiene que la elección “sí podría tener cierto efecto en el tipo de cambio considerando el planteamiento económico de su partido de origen y que está expresado en su plan de gobierno. De esta manera, el mercado percibe cierto riesgo en el manejo económico del país y las medidas que implementará”.

Desde la misma casa de estudios, Claudia Sícoli, directora de Economía y Negocios Internacionales, coincide en que el perfil político del nuevo mandatario genera cautela. “Efectivamente, es una elección bastante controversial. Ahora, lo que vamos a tener que ver es qué tipo de medidas va a empezar a implementar, porque efectivamente su perfil, al ser de izquierda, tiende a buscar políticas más de corte socialista, y eso podría generar problemas de incremento de deuda y problemas de incremento fiscal”, señala.

La cotización del dólar estará determinada sobre todo por el nivel de incertidumbre que perciba el mercado y por la definición que muestren las primeras medidas en materia económica. Foto: Canal N

En ese contexto, el comportamiento del dólar respondería principalmente a la percepción de riesgo y a la claridad de las primeras decisiones económicas.

Reacción del sector empresarial

Para Acosta, el nuevo presidente debería enviar mensajes claros de estabilidad. “Calculo que solicitará asegurar la estabilidad política y económica del país, respetando el Estado de derecho y el cumplimiento de demandas sociales como la seguridad. Asimismo, la confirmación de un gabinete técnico y de amplia base que permita un adecuado manejo del país”, afirma en conversación con Infobae Perú.

Sícoli agrega que el empresariado adoptará una postura de espera. “El sector empresarial va a esperar a ver qué decisiones se toman. Una cosa es lo que uno puede pensar sobre las medidas que se pueden tomar y, después, en el gobierno, alguna de las medidas se moderan. Hay ejemplos previos que muestran esas actitudes”, explica. En función de las primeras acciones, las empresas podrían ajustar sus proyecciones de crecimiento durante la primera mitad del año.

Expectativas económicas en un mandato corto

Ambos especialistas subrayan que se trata de un periodo de gestión limitado, lo que reduce la posibilidad de cambios estructurales profundos. Acosta recuerda que “es un mandato corto de tiempo en el cual es muy complicado hacer un cambio en las medidas económicas ya implementadas por sus predecesores”.

Es una administración de corta duración, lo que acota el margen para impulsar reformas estructurales de gran alcance. Foto: Congreso

No obstante, advierte que las prioridades podrían centrarse en seguridad y salud, y que cualquier deterioro económico en estos meses podría presionar al gobierno para modificar el rumbo.

Por su parte, Sícoli enfatiza la importancia de mantener la continuidad en políticas que han impulsado la inversión privada, la cual creció más de 12% a fines del año pasado. También pide cautela en el manejo fiscal para no comprometer recursos que afecten al siguiente gobierno que asumirá el 28 de julio.

¿Qué pasará con Petroperú?

Uno de los puntos sensibles es el futuro de Petroperú. Según Acosta, “definitivamente, en el poco tiempo de gestión buscará frenar medidas como la privatización de Petroperú o reformas que impliquen despidos masivos. Por el contrario, es probable que promuevan medidas que involucren un mayor gasto público”.

Sícoli precisa que en la gestión anterior se hablaba más de una reorganización que de una privatización. “Lo más probable es que con esta elección eso quede por lo menos paralizado, si es que no revertido completamente”, indica a Infobae Perú, en referencia a los ajustes en planillas y estructura administrativa.

Uno de los temas más delicados en agenda es el rumbo que tomará Petroperú, empresa que estaba en proceso de privatización. Foto: Petroperú

Señales al mercado internacional

Acosta también remarca la necesidad de sostener compromisos estratégicos. “Es importante mantener el rumbo trazado y lograr ser vistos como un socio confiable a pesar de los cambios políticos”, afirma, al mencionar negociaciones relevantes con Estados Unidos vinculadas a adquisiciones y modernización de infraestructura.

En la misma línea, Sícoli señala que el mensaje central debería ser de moderación y continuidad: “Esperemos que tome medidas que no sean drásticas, sino que sigan un poco con la continuidad de mercado que se está retomando desde los últimos meses”.

El comportamiento del dólar y la reacción de los mercados, coinciden los expertos, dependerán menos del discurso ideológico y más de la capacidad del nuevo gobierno para ofrecer estabilidad, disciplina fiscal y respeto a las reglas de juego.