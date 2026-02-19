Perú

¿Sube el dólar? Expectativas económicas tras nombramiento de José María Balcázar como nuevo presidente del Perú

Especialistas advierten que el impacto en el tipo de cambio y la inversión dependerá de las primeras señales del nuevo gobierno, en particular de la conformación del gabinete, el manejo fiscal y el futuro de reformas clave como la reorganización de Petroperú

Guardar
Últimamente, el dólar se ha
Últimamente, el dólar se ha mantenido en un rango bajo. Foto: composición Infobae Perú

La designación de José María Balcázar, legislador de Perú Libre, como nuevo presidente de la República ha generado inmediatas reacciones en el ámbito económico. Su llegada al poder, en medio de cuestionamientos y antecedentes polémicos, abre interrogantes sobre la estabilidad financiera y el rumbo de las principales reformas en curso.

Especialistas consultados por Infobae Perú advierten que el impacto en variables como el tipo de cambio dependerá menos del discurso político y más de las primeras decisiones concretas que adopte el Ejecutivo. La conformación del gabinete y las señales hacia el sector privado serán claves para medir el nivel de confianza del mercado.

¿Puede subir el dólar?

Juan Acosta, docente de Administración y Negocios Internacionales de la UPC, sostiene que la elección “sí podría tener cierto efecto en el tipo de cambio considerando el planteamiento económico de su partido de origen y que está expresado en su plan de gobierno. De esta manera, el mercado percibe cierto riesgo en el manejo económico del país y las medidas que implementará”.

Desde la misma casa de estudios, Claudia Sícoli, directora de Economía y Negocios Internacionales, coincide en que el perfil político del nuevo mandatario genera cautela. “Efectivamente, es una elección bastante controversial. Ahora, lo que vamos a tener que ver es qué tipo de medidas va a empezar a implementar, porque efectivamente su perfil, al ser de izquierda, tiende a buscar políticas más de corte socialista, y eso podría generar problemas de incremento de deuda y problemas de incremento fiscal”, señala.

La cotización del dólar estará
La cotización del dólar estará determinada sobre todo por el nivel de incertidumbre que perciba el mercado y por la definición que muestren las primeras medidas en materia económica. Foto: Canal N

En ese contexto, el comportamiento del dólar respondería principalmente a la percepción de riesgo y a la claridad de las primeras decisiones económicas.

Reacción del sector empresarial

Para Acosta, el nuevo presidente debería enviar mensajes claros de estabilidad. “Calculo que solicitará asegurar la estabilidad política y económica del país, respetando el Estado de derecho y el cumplimiento de demandas sociales como la seguridad. Asimismo, la confirmación de un gabinete técnico y de amplia base que permita un adecuado manejo del país”, afirma en conversación con Infobae Perú.

Sícoli agrega que el empresariado adoptará una postura de espera. “El sector empresarial va a esperar a ver qué decisiones se toman. Una cosa es lo que uno puede pensar sobre las medidas que se pueden tomar y, después, en el gobierno, alguna de las medidas se moderan. Hay ejemplos previos que muestran esas actitudes”, explica. En función de las primeras acciones, las empresas podrían ajustar sus proyecciones de crecimiento durante la primera mitad del año.

Expectativas económicas en un mandato corto

Ambos especialistas subrayan que se trata de un periodo de gestión limitado, lo que reduce la posibilidad de cambios estructurales profundos. Acosta recuerda que “es un mandato corto de tiempo en el cual es muy complicado hacer un cambio en las medidas económicas ya implementadas por sus predecesores”.

Es una administración de corta
Es una administración de corta duración, lo que acota el margen para impulsar reformas estructurales de gran alcance. Foto: Congreso

No obstante, advierte que las prioridades podrían centrarse en seguridad y salud, y que cualquier deterioro económico en estos meses podría presionar al gobierno para modificar el rumbo.

Por su parte, Sícoli enfatiza la importancia de mantener la continuidad en políticas que han impulsado la inversión privada, la cual creció más de 12% a fines del año pasado. También pide cautela en el manejo fiscal para no comprometer recursos que afecten al siguiente gobierno que asumirá el 28 de julio.

¿Qué pasará con Petroperú?

Uno de los puntos sensibles es el futuro de Petroperú. Según Acosta, “definitivamente, en el poco tiempo de gestión buscará frenar medidas como la privatización de Petroperú o reformas que impliquen despidos masivos. Por el contrario, es probable que promuevan medidas que involucren un mayor gasto público”.

Sícoli precisa que en la gestión anterior se hablaba más de una reorganización que de una privatización. “Lo más probable es que con esta elección eso quede por lo menos paralizado, si es que no revertido completamente”, indica a Infobae Perú, en referencia a los ajustes en planillas y estructura administrativa.

Uno de los temas más
Uno de los temas más delicados en agenda es el rumbo que tomará Petroperú, empresa que estaba en proceso de privatización. Foto: Petroperú

Señales al mercado internacional

Acosta también remarca la necesidad de sostener compromisos estratégicos. “Es importante mantener el rumbo trazado y lograr ser vistos como un socio confiable a pesar de los cambios políticos”, afirma, al mencionar negociaciones relevantes con Estados Unidos vinculadas a adquisiciones y modernización de infraestructura.

En la misma línea, Sícoli señala que el mensaje central debería ser de moderación y continuidad: “Esperemos que tome medidas que no sean drásticas, sino que sigan un poco con la continuidad de mercado que se está retomando desde los últimos meses”.

El comportamiento del dólar y la reacción de los mercados, coinciden los expertos, dependerán menos del discurso ideológico y más de la capacidad del nuevo gobierno para ofrecer estabilidad, disciplina fiscal y respeto a las reglas de juego.

Temas Relacionados

precio del dólarJosé María Balcázartipo de cambiopresidente del PerúJosé Balcázarperu-economia

Más Noticias

José Balcázar es el nuevo presidente del Perú: los sucesos clave en la frenética sesión donde se eligió al sucesor de José Jerí

El octogenario congresista asumirá la jefatura de Estado tras resultar electo en una sesión parlamentaria que se extendió por más de cuatro horas

José Balcázar es el nuevo

Martha Moyano furiosa ante elección de José María Balcázar y advierte posible indulto a Pedro Castillo

La bancada fujimorista votó en bloque y rechazó la elección del nuevo presidente, alertando sobre un posible indulto a Pedro Castillo

Martha Moyano furiosa ante elección

Así fue el momento en que José María Balcázar oyó su victoria entre aplausos de su bancada y se selló con un abrazo de María del Carmen Alva

La elección se produjo tras la censura de José Jerí y coloca a Balcázar al frente del Congreso y del Ejecutivo de manera interina

Así fue el momento en

“No es tiempo para pelear, no hay derechas ni izquierdas”: El primer discurso de José Balcázar como nuevo presidente del Perú

El polémico legislador de 83 años dirigirá el Ejecutivo hasta el 28 de julio, cuando se concrete el recambio tras las elecciones generales

“No es tiempo para pelear,

Estafa, cohecho y prevaricato: Los 13 presuntos delitos que persiguen a José María Balcázar, el nuevo presidente del Perú

El flamante mandatario acumula procesos abiertos vinculados a su etapa como magistrado y congresista, incluyendo una acusación constitucional por presunto intercambio de favores en la Fiscalía y cuestionamientos por el manejo de más de S/ 2 millones en Lambayeque

Estafa, cohecho y prevaricato: Los
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Así fue el momento en

Así fue el momento en que José María Balcázar oyó su victoria entre aplausos de su bancada y se selló con un abrazo de María del Carmen Alva

“No es tiempo para pelear, no hay derechas ni izquierdas”: El primer discurso de José Balcázar como nuevo presidente del Perú

Estafa, cohecho y prevaricato: Los 13 presuntos delitos que persiguen a José María Balcázar, el nuevo presidente del Perú

EN VIVO |José María Balcázar fue elegido nuevo presidente de Perú tras la censura de José Jerí

José María Balcázar es el nuevo presidente interino del Perú: Reacciones tras la elección del congresista de Perú Libre

ENTRETENIMIENTO

Tilsa Lozano y Phillip Butters

Tilsa Lozano y Phillip Butters se ríen del rating de Magaly Medina: “Dentro de poco la señora Gisela le dirá la cuatro puntos”

Flavia López desafía a Magaly Medina en vivo: “Le estoy dando contenido para que su rating crezca”

El trapero Kidd Keo anuncia su visita al Perú y relanza su hit ‘Vámonos 2.0’

¡Oasis en galas de ‘Yo Soy’! Ricardo Escuza, imitador de Liam Gallagher, cumple su sueño: “Después de 10 años”

Ricardo Mendoza enternece las redes al cantarle a su bebé recién nacido: “Bebé, te mereces todo”

DEPORTES

Pablo Lavandeira recibió duro castigo

Pablo Lavandeira recibió duro castigo tras polémico reclamo: suspensión de varias fechas lo deja fuera ante Universitario

Pedro Gallese, impulsado por el recuerdo de su madre para trascender en Deportivo Cali: “Estoy seguro que ella quería que esté bien y preparado”

Gabriel Costa se fija en la Liga de Primera de Chile para prolongar su carrera: “Es una opción para este mercado, me gustaría volver”

Tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 EN VIVO: así van Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Regatas Lima vs Club Uviv 3-0: resumen del aplastante triunfo de las chorrillanas por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026