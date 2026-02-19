Perú

José María Balcázar reafirma postura sobre el matrimonio infantil: “No cambié nunca de opinión”

El presidente del Congreso y encargado del Ejecutivo reiteró este jueves que mantiene la misma postura que expresó en 2023 sobre las relaciones sexuales tempranas y matrimonio de menores

Congresista José Balcázar insiste con su argumento sobre el matrimonio infantil. Facebook Congreso

El presidente del Congreso y encargado de la Presidencia de la República, José María Balcázar, habló este jueves 19 de febrero sobre sus declaraciones anteriores relativas al matrimonio de menores y las relaciones sexuales tempranas, y reafirmó que su postura no ha cambiado sobre este tema.

En diálogo con RPP, el elegido del Congreso fue consultado sobre si mantenía su postura respecto a que las relaciones sexuales tempranas beneficiarían el futuro psicológico de la mujer. Balcázar intentó desviar el tema al afirmar que su discurso anterior fue sacado de contexto y que lo que se dice de él son “leyendas negras”.

Ante la reiteración directa sobre si había modificado su postura, respondió: “No, yo no cambié nunca de opinión, soy un hombre permanentemente firme en mis convicciones”. Agregó que siempre ha hablado “con propiedad” sobre el tema y que tiene “cultura para hablar sobre eso”, evocando su experiencia como juez.

José María Balcázar, Presidente Interino
José María Balcázar, Presidente Interino de Perú, impulsa la legislación contra el matrimonio infantil, una problemática que impacta la vida de jóvenes como las vistas en la imagen.

La entrevista alcanzó su punto más álgido cuando se le consultó explícitamente si continúa estando a favor del matrimonio infantil. “Yo no le puedo contestar eso, amigo. Gracias por la entrevista”, respondió el presidente, dando por concluido el diálogo.

¿Cuáles fueron las declaraciones que generaron polémica?

Congresista José Balcázar se refiere al matrimonio infantil. Canal N

En 2023, el entonces congresista José María Balcázar quedó en el centro de la controversia tras pronunciarse en contra de un dictamen que buscaba prohibir el matrimonio de menores de edad en el Perú. Sus declaraciones se dieron durante una sesión de la Comisión de Justicia del Congreso, en medio del debate sobre una propuesta para impedir que adolescentes menores de 18 años pudieran contraer matrimonio.

Durante su intervención, Balcázar sostuvo que “el matrimonio en el Perú se ha vuelto disfuncional” y afirmó que las relaciones sexuales tempranas no serían perjudiciales. “Mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de una mujer, eso está estudiado”, señaló, generando inmediatas críticas.

Además, en declaraciones a la prensa, defendió que adolescentes desde los 14 años pudieran casarse, en línea con lo que entonces permitía el Código Civil. “De 14 para arriba se pueden casar, no hay ningún problema”, expresó, aunque también indicó que en casos de violación no debía permitirse el matrimonio.

Congresista José Balcázar defiende matrimonio infantil (Latina Noticias)

En medio del debate, Balcázar sostuvo que prohibir el matrimonio antes de los 18 años podría generar “relaciones clandestinas” y consideró que modificar la legislación vigente sería un “retroceso”. “Yo estoy de acuerdo que se deje como está la ley y no se modifique”, afirmó en ese momento.

Rechazo del Ministerio de la Mujer y exautoridades

Las declaraciones provocaron un pronunciamiento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que rechazó “enérgicamente” sus afirmaciones y señaló que la evidencia contradice la idea de que las relaciones sexuales con menores promuevan su desarrollo.

La exministra Gloria Montenegro calificó como una “aberración” las palabras del parlamentario y cuestionó que el matrimonio infantil —que en muchos casos implica uniones forzadas— vulnera derechos fundamentales y expone a niñas y adolescentes a violencia y deserción escolar.

De acuerdo con cifras del Reniec, en la última década se registraron cerca de cinco mil matrimonios entre menores de 18 años y adultos, incluidos cientos de casos que involucraban a menores de 15 años. Por su parte, UNICEF ha advertido que el matrimonio infantil priva a las niñas de su infancia, limita sus oportunidades educativas y las expone a mayores riesgos de violencia.

Sus declaraciones de 2023 han vuelto a cobrar relevancia tras recientes entrevistas en las que fue consultado sobre si mantiene esa postura, reavivando el debate público sobre el matrimonio infantil y la protección de niñas, niños y adolescentes en el país.

