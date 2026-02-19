José María Balcázar es el nuevo presidente interino del Perú: Reacciones tras la elección del congresista de Perú Libre

José María Balcázar es el nuevo presidente interino del Perú.

José María Balcázar, de la bancada de Perú Libre, fue elegido como el nuevo presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la República y, por consecuencia, encargado de la Presidencia del Perú hasta el 28 de julio de 2026.

Esto ocurrió luego de la destitución de José Jerí, quien dejó el cargo tras apenas cuatro meses de gestión interina y en medio de cuestionamientos sobre su idoneidad y denuncias por presuntos actos de tráfico de influencias, reuniones clandestinas y contrataciones sospechosas.

Tras la censura y la renuncia de la línea sucesoria inmediata en la Mesa Directiva, el Pleno del Congreso procedió a la elección de una nueva directiva, proceso que culminó con la designación de Balcázar como nuevo jefe de Estado.

Obtuvo el respaldo de 60 de los 114 votos en el Parlamento, superando la mayoría simple necesaria y consolidando el apoyo de la mayoría de las bancadas parlamentarias presentes durante una ajustada segunda vuelta contra María del Carmen Alva de Acción Popular.

En sesión extraordinaria del Pleno, el congresista José María Balcázar juró al cargo de Presidente del Congreso, liderando así la nueva Mesa Directiva del parlamento peruano.

Reacciones desde el Congreso

Martha Moyano, congresista de Fuerza Popular

Moyano reponsabilizó a Rafael López Aliaga, candidato a la presidencia en las Elecciones 2026, de generar una nueva crisis política en el Perú al propiciar la censura de José Jerí.

“Gracias a la irresponsabilidad de Renovación Popular y Rafael López Aliaga, quien sigue acusándonos a nosotros de su propia responsabilidad, de sus patinadas. Él creía que con esto podría tener más votos. Nosotros nos opusimos y nosotros votamos en contra de la censura del señor Jerí. Votamos en contra y nos mantuvimos firmes, como hasta ahora”, declaró a la prensa.

“Hoy día nos reunimos y decidimos votar a favor de la señora María del Carmen Alva. Nuestro partido y nuestra bancada, cuando tomamos una decisión, lo hacemos en bloque y cumplimos firmemente lo que prometemos. Les voy avisando, lo que va a ocurrir mañana o pasado será responsabilidad de quienes nos trajeron a esta situación“, prosiguió.

Martha Moyano. (Andina)

Norma Yarrow - congresista de Renovación Popular

En respuesta, Yarrow puso en tela de juicio el apoyo de Fuerza Popular a la lista encabezada por María del Carmen Alva y dejó a entrever que habrían interses de por medio ante el triunfo de Balcázar.

“Me parece inaudito lo hecho por la bancada de Fuerza Popular. Llamo a toda la ciudadanía y a todo el país a llevar una contabilidad de votos. La bancada de Renovación Popular, en su totalidad, 11 votos, apoyaron a la congresista Alva, como se quedó en reunión”, manifestó.

“Sabiendo que el señor Balcázar ha estado por todo el local negociando, nosotros como Renovación Popular no nos vendemos a la corrupción, no hemos pedido ministerios, no nos venemos”, acotó.

Norma Yarrow.

Susel Paredes, congresista del Bloque Democrático Popular

Por su parte, Paredes arremetió contra la coalición conformada por Fuerza Popular y Perú Libre, además, explicó que optó por votar nulo porque no podría elegir como presidente de la República a una persona que defiende el matrimonio infantil.

“Yo me voy del Congreso, no voy a la reelección. Esta noche hemos visto lo mismo desde que entramos: el fujicerronismo gobernando este Congreso. Por esa razón he votado nulo, porque no podía votar por ni uno de los dos. Han polarizado al país y no han estado a la altura", señaló.

“Por Balcázar jamás votaría porque es una persona que dice que las niñas que tienen relaciones sexuales maduran más rápido, esa aberración yo no la puedo sostener. Por estas razones, he votado nulo”, aseveró.

Susel Paredes. (Congreso)

Alejandro Cavero, congresista de Avanza País

En tanto, Cavero sostuvo que la elección de José Balcázar es reponsabilidad de Rafael López Aliaga, César Acuña y José Luna.

“Es un día terrible para el Perú. El Parlamento, y algunas fuerzas políticas, no han sabido anteponer los intereses del Perú por sobre intereses personales. Hoy le debemos a Rafael López Aliaga, a César Acuña y José Luna tener en la Presidencia de la República a una persona que defiende el matrimonio infantil y que tiene terribles acusaciones de corrupción y una larga lista de cuestionamientos”, dijo.

Alejandro Cavero.