Los gremios que representan a más del 99% de empresas del país también se pronunciaron tras la vacancia de José Jerí

Las principales asociaciones de Mype exigen transparencia en la elección del próximo presidente interino para garantizar estabilidad institucional y desarrollo económico en Perú.| Presidencia

La crisis política en Perú tomó un nuevo rumbo tras la destitución de José Jerí como presidente del Congreso, una medida que dejó vacante la máxima autoridad del país a cinco meses del cierre del periodo legislativo.

En este contexto, los principales gremios de micro y pequeñas empresas (Mype) difundieron un comunicado donde exigen máxima responsabilidad en la elección del nuevo presidente interino, subrayando que la decisión impactará directamente en la estabilidad institucional y en el desarrollo económico nacional.

La vacancia de José Jerí y el inicio de una nueva disputa parlamentaria

El 17 de febrero de 2026, el Congreso peruano retiró del cargo a José Jerí, quien, conforme a la normativa, recuperó de inmediato su escaño como legislador.

El reglamento otorga al Congreso la responsabilidad de elegir al nuevo presidente interino, un proceso que involucra la presentación de candidatos, la designación de escrutadores y una votación individual de los 130 congresistas.

La sesión decisiva se fijó para el 18 de febrero a las 18:00 horas, en un ambiente marcado por la fragmentación parlamentaria y la incertidumbre ciudadana.

Cuatro congresistas compiten por la presidencia interina, con trayectorias que reflejan la fragmentación y diversidad de posturas al interior del Legislativo peruano.

Cuatro congresistas presentaron su candidatura para encabezar el Congreso y, por sucesión constitucional, asumir la Presidencia de la República.

Los postulantes son Edgard Reymundo, sociólogo y abogado con experiencia en gestión pública; Héctor Acuña, ingeniero y empresario vinculado a sectores conservadores; María del Carmen Alva, abogada y expresidenta del Congreso durante el periodo 2021-2022; y José María Balcázar, exjuez y congresista de Perú Libre.

De acuerdo con diversos analistas políticos, cada perfil refleja distintas posturas políticas y antecedentes, lo que genera inquietud sobre el rumbo que tomará el país.

Comunicado de las Mype: exigencia de transparencia y compromiso

Las organizaciones firmantes, entre ellas la Asociación Peruana de Empresarios de la Belleza (APEB), la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (ASPAN), la Cámara Peruana de Micro y Pequeños Exportadores (CAPEMYPEX) y Mypes Unidas del Perú (MUP), expresaron su rechazo a la incertidumbre.

A través de un pronunciamiento conjunto, las micro y pequeñas empresas del país manifestaron la preocupación ante las actuales circunstancias políticas. “Exigimos la mayor responsabilidad y análisis de parte de los 130 congresistas al momento de votar”, señalaron en el documento.

Empresarios del sector Mype demandan políticas eficaces que protejan el empleo y faciliten la reactivación económica ante el actual escenario de crisis política en Perú.

El comunicado enfatizó que el próximo presidente interino debe ser una persona con experiencia comprobada, talante democrático y una trayectoria alineada con el desarrollo del país y el fortalecimiento de las Mypes, que representan más del 99% del tejido empresarial del país, según el Ministerio de la Producción (PRODUCE).

Las organizaciones destacaron la necesidad de “garantizar la estabilidad nacional y la seguridad de unas elecciones limpias”, así como de promover políticas que impulsen la recuperación económica y la lucha contra la delincuencia.

Contexto institucional y demandas empresariales

Los gremios remarcan que la elección del nuevo mandatario interino no solo definirá el futuro inmediato del Ejecutivo, sino que también será determinante para la continuidad de las actividades productivas y la protección de los empleos generados por las micro y pequeñas empresas.

El documento difundido por las organizaciones sostiene que “la persona elegida debe poseer la experiencia suficiente para conducir al país hasta el 28 de julio y asumir el compromiso de luchar contra la delincuencia y potenciar la economía”.

El nuevo mandatario, que será elegido el 18 de febrero, asumirá la Presidencia de la República hasta el 28 de julio, determinando la confianza en las instituciones peruanas.

Con la recuperación automática de su curul, José Jerí participará con voz y voto en la elección del nuevo presidente transitorio. El desenlace de la sesión extraordinaria del 18 de febrero será determinante para la continuidad institucional y el restablecimiento de la confianza ciudadana.

En tanto, los gremios Mype reiteran su llamado a la responsabilidad y a la transparencia, en un momento donde la definición del liderazgo político representa un factor clave para el rumbo de Perú.