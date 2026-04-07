Javier Rabanal y su mensaje a puertas del Universitario vs Deportes Tolima: “Vine al más grande del Perú sabiendo las consecuencias de no ganar”

El entrenador de Universitario ofrece un mensaje poderoso a puertas del debut en Copa Libertadores 2026. | VIDEO: Jax Latin Media

Javier Rabanal tiene un desafío demasiado complicado. El entrenador de Universitario sabe plenamente que gran parte de su continuidad pasa por realizar una correcta performance en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026 y por consiguiente se haga de un boleto para acceder a los octavos de final. Por eso siente que su tarea inmediata es trascender en el escaparate internacional.

“Personalmente, es una obligación pasar la fase de grupos siendo Universitario. Luego, si se puede, llegar más lejos, mejor. Pero ya que pasaron el año pasado, yo lo sé muy bien, porque lo sufrí y tuve que ir a Sudamericana. Creo que nuestra obligación es pasar”, dijo en una entrevista desde el hotel de concentración.

Javier Rabanal, líder de Universitario. - Crédito: Composición Infobae

“Pueden pasar muchas cosas, puedes ser primero, puedes ser cuarto, pero en realidad lo que nosotros nos marcamos como obligación es pasar la fase de grupos. A mí no me cambia el día a día, no me cambia el ánimo, no me cambia la manera de trabajar, pero sí es verdad que es mucha más presión”, agregó.

Cuando se le preguntó por la actualidad que arrastra en el Apertura 2026, en medio de los cuestionamientos con relación a la cosecha de sus predecesores en el cargo, Rabanal apeló a sus registros actuales y ratificó que llegó a Ate sabiendo de los riesgos que trae estar al mando del tricampeón del Perú.

El cuadro 'crema' derrotó 1-0 a los 'blanquiazules' en el estadio Monumental de Ate - Crédito: L1MAX.

“Yo siempre miro el promedio de puntos. Ahora estamos en promedio de puntos del Apertura del año pasado y simplemente es eso, seguir trabajando, pero saber que estás en la ‘U’ y que la presión cuando no ganas es enorme”.

Y sumó: “Eso es la ‘U’, sino no hubiera venido. Yo vine al más grande del Perú sabiendo las consecuencias de no ganar”.

Universitario visita Ibagué con la única consigna de asestarle el golpe a Deportes Tolima. - Crédito: Menéndez Sports

Lectura definida

Rabanal quiere descomprimir, un poco, el ambiente de Libertadores alrededor de la ‘U’ reconociendo que los contrincantes de su serie están a su altura y a su vez muy lejos de los usuales candidatos al título por nacionalidad.

“Hay que ser realistas, no engañar a nadie, los grupos son todos difíciles, pero evitar argentinos y brasileños incrementan las posibilidades de todos para pasar. Nos vemos igualados como mínimo con todos, tenemos que demostrar en cancha que podemos ser un equipo que marque la pauta”, reflexionó.

Los 'cremas' estarán ubicados en el bolillero 2.

Metiéndose de lleno a su estreno, el técnico de Universitario admitió que “hemos analizado a Deportes Tolima, es un equipo que cuando tiene el balón es muy peligroso. Se le nota mucho trabajo detrás, tiene unos movimientos que están muy claros. Sabe donde tirar las paredes, sabe donde buscar el tercer hombre y sabe cuándo encontrar entre líneas a su mejor jugador en el centro del campo, tiene velocidad adelante y atrás”.

“Es verdad que asumen bastante riesgo, se abren mucho para jugar. Nosotros tenemos que mantener la identidad de la ‘U’. Saber cuando vamos a ir arriba del todo a presionar, porque ellos eliminan eso con mucha facilidad. Entonces hay que saber cuando vamos a ir y cuando vamos a quedarnos en bloque medio un poco más compacto, lo que tenemos que tener claro es saber si vamos o no, pero ir a mitad no”, agregó.

El encuentro, que se disputará el martes 7 de abril en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, tendrá transmisión para toda Sudamérica y promete intensidad desde el inicio.(Facebook: Universitario de Deportes / Club Deportes Tolima SA)

Finalmente, Jesús Rabanal ofreció un halago a Tolima. “Es un equipo bastante fuerte, quizás no tiene tanto nombre como otros rivales que pueden tocarte en Copa Libertadores, pero me parece un equipo extremadamente trabajado”, cerró.

Universitario buscará emular la performance realizada en la pasada campaña, donde accedió a los octavos de final tras quedar segundo en su serie detrás de River Plate. El sueño acabó al ser pulverizado por Palmeiras.