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Alineaciones de Universitario vs Tolima: posibles titulares para duelo por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

El elenco ‘merengue’ intentará dar el golpe en Ibagué para empezar con el pie derecho en el certamen de Conmebol. Conoce las formaciones de ambos equipos

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Alineaciones de Universitario vs Deportes Tolima por Copa Libertadores 2026.
Alineaciones de Universitario vs Deportes Tolima por Copa Libertadores 2026.

La expectativa crece en Perú y Colombia ante el debut de Universitario de Deportes frente a Deportes Tolima en la fecha inaugural del grupo B de la Copa Libertadores 2026. El encuentro se disputará el martes 7 de abril en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, donde ambos equipos buscarán comenzar su participación continental con un resultado favorable.

El equipo ‘crema’ llega motivado luego de una buena racha reciente en su torneo local, incluida una victoria en el clásico ante Alianza Lima. Bajo la dirección técnica de Javier Rabanal, la ‘U’ ha mostrado solidez defensiva y mayor poder ofensivo gracias a la recuperación de piezas clave y el resultado le permitió ubicarse en el cuarto puesto del Torneo Apertura, a dos de la punta. Además, el grupo se ha consolidado y llega con un envión anímico para afrontar con optimismo sus próximos compromisos.

La delegación ‘merengue’ viajó con la expectativa de sumar puntos fuera de casa, conscientes de que el certamen de Conmebol exige máxima concentración desde el primer minuto.

El cuadro 'crema' derrotó 1-0 a los 'blanquiazules' en el estadio Monumental de Ate - Crédito: L1MAX.

Tanto Universitario como Deportes Tolima se juegan mucho en este primer cruce, ya que sumar en el arranque puede allanar el camino en un grupo B que también integran Nacional de Uruguay y Coquimbo Unido de Chile. Los dos equipos llegan con los planteles prácticamente completos y la ilusión de marcar diferencia desde la jornada inaugural.

Cabe mencionar, que el conjunto ‘estudiantil’ buscará superar lo hecho en la temporada anterior, cuando accedió a los octavos de final de la Copa Libertadores y fue eliminado por Palmeiras de Brasil. La consigna en esta oportunidad es llegar lo más lejos posible.

Posible alineación de Universitario

El entrenador Javier Rabanal apostaría por el esquema 3-5-2, que tantos éxitos le ha dado al club en los últimos años con el tricampeonato nacional y tratará de seguir por esa senda positiva.

La formación probable incluye a Miguel Ángel Vargas en el arco por delante de Diego Romero. Caín Fara, Williams Riveros y Matías Di Benedetto se pararían en la defensa central, dejando a Andy Polo y José Carabalí como carrileros por derecha e izquierda, respectivamente.

Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes y Jairo Concha serían los hombres elegidos para ubicarse en la mitad de la cancha, en tanto que el ataque estaría conformado por Lisandro Alzugaray y Alex Valera.

Miguel Vargas es el nuevo fichaje de Universitario en la portería.
Miguel Vargas atajó en el clásico y se mantendría en el arco de Universitario ante Deportes Tolima. - créditos: Universitario

Entre las novedades, la ‘Joya’ y ‘Licha’ estarían en condiciones de ir desde el arranque luego de los problemas físicos que sufrieron en el clásico. Eso sí, la presencia de Anderson Santamaría permanece en duda por molestias físicas recientes.

Posible alineación de Deportes Tolima

En la otra orilla, Deportes Tolima inicia su camino en el certamen continental con el respaldo de una campaña positiva en la liga colombiana, donde ocupa los primeros puestos y acumula varios partidos sin derrotas. El técnico Lucas González confía en la regularidad y el orden táctico de su plantel, que superó con autoridad las fases previas del torneo. El club de Ibagué considera fundamental hacerse fuerte como local para aspirar a avanzar de ronda.

Por parte del conjunto colombiano, el DT español alinearía a Neto Volpi en la portería; Cristian Arrieta, Jan Carlos Angulo, Daniel Pedrozo y Yoimar Moreno en defensa; Sebastián Guzmán y Bryan Rovira como volantes de recuperación; Jerrson González, Juan Torres y Luis Sandoval en la zona ofensiva; y Adrián Parra como único referente de área.

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