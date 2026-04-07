Alianza Lima mantiene una tendencia impresionante en la Liga Peruana de Vóley: ha accedido a seis finales consecutivas del torneo

Alianza Lima, a paso firme en la Liga Peruana de Vóley. - Crédito: @AlianzaLimaVB

Por mucho que existan rivales que opongan resistencia a lo largo de la Liga Peruana de Vóley, lo cierto es que hay un equipo que termina apuntando su nombre para instalarse en la final con una frecuencia pasmosa. O al menos eso puede signarse desde hace más de un lustro con seguridad. La etiqueta dorada de finalista constante le pertenece a Alianza Lima.

Las ‘blanquiazules’ son de difícil alcance en el tramo largo del campeonato peruano desde hace seis años. De ahí que siempre aparezcan en la definición por el título desde la temporada 2020/21 de manera ininterrumpida. Antes de esa repetición incalculable el podio le pertenecía a la San Martín.

Eso sí, no todo ha sido color de rosa para Alianza Lima. Si bien llegó a dirimir por el título de manera reiterativa, tuvo que sufrir tres caídas dolorosas que sirvieron como un ejercicio de tenacidad. En esos periodos consecutivos hincó la rodilla frente a Regatas Lima, configurando así subcampeonatos que lejos de frustrar, sirvieron como fuente de motivación para buscar el éxito pronto.

Fue para la edición 2023/24 cuando la historia cambió a favor de las ‘íntimas’, cuya notable dinámica las llevó al paso decisivo, aunque con otro contrincante diferente: la USMP, que contaba entre sus filas con la entrañable Tomezinha, por lejos la mejor atacante del circuito nacional. No obstante, quedó opacada por la brillantez de Maëva Orlé —a la postre la MVP—, quien se hizo cargo de colocar la primera piedra de la gloria aliancista.

El cuadro 'blanquiazul' derrotó 25-13 en el tercer set y se llevó el encuentro que, marcó su pase a la disputa del título nacional - Crédito: Latina.

En adelante, Alianza Lima asumió un papel más que protagónico, porque se enfiló hacia el bicampeonato con un plantel cargado de jerarquía y experiencia. Por más que Paulo Milagres dio un paso al costado en la dirección técnica, la dinámica no perdió fuerza, porque llegó a tiempo Facundo Morando y reforzó el sexteto con sus ideales.

Así, el club de La Victoria afrontó otra final más, pero con su némesis: Regatas Lima. Tal vez por eso se tomó tan en serio el envite y se llevó la medalla de oro, no sin medirse en un extra-game, que no solo configuraba el bicampeonato, también el desquite para con un rival que había sido como una piedra en el zapato durante tres ciclos al hilo.

Tricampeonato a la vista

Alianza Lima afronta el periodo 2025/26 de la Liga Peruana de Vóley (LPV) con el liderazgo de Morando como eje central del proyecto deportivo. El equipo busca concretar un objetivo histórico: alcanzar el tricampeonato en el torneo nacional, apoyándose en una propuesta de juego definida por la fortaleza, el estilo y una marcada estética en la cancha.

El arranque de la temporada estuvo marcado por un contratiempo administrativo. Una desatención por parte del técnico argentino, quien alineó a un número excesivo de jugadoras extranjeras, resultó en una irregularidad reglamentaria. Esta infracción llevó a la deducción de puntos y a la consecuente pérdida de la Primera Fase del campeonato, lo que permitió que Universitario se posicionara como ganador de esa instancia.

Tras ese episodio, el equipo recuperó el ánimo y, en la Segunda Fase, logró imponerse, alcanzando la primera posición. La reacción del plantel permitió a Alianza Lima consolidar su rendimiento en las etapas decisivas del torneo.

En los playoffs, el conjunto victoriano superó con contundencia a Deportivo Soan en los cuartos de final y a Deportivo Géminis en las semifinales, asegurando su presencia en la final. El equipo espera ahora a su rival, con la mirada puesta en concretar el anhelado tricampeonato que lo consolidaría como referente del voleibol nacional.