Alejandra Baigorria defiende su tiempo en decidir sobre Said Palao: "Me puedo demorar un año si quiero y nadie tiene por qué juzgarme"

En una entrevista exclusiva para 'Amor y Fuego', Alejandra Baigorria se pronuncia sobre el comportamiento de su esposo Said Palao y asegura que se tomará todo el tiempo necesario para tomar una decisión sobre su matrimonio. Video: Willax TV / Amor y Fuego

En medio de la tormenta mediática que generó el ampay de Said Palao en Argentina, Alejandra Baigorria optó por el silencio y el distanciamiento como respuestas iniciales. Sin embargo, durante una entrevista con el programa ‘Amor y Fuego’ desde Piura, donde pasó la Semana Santa junto a su familia, la empresaria aclaró que aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su matrimonio y que se dará el tiempo necesario para procesar lo ocurrido.

La empresaria y figura de televisión dejó claro que no permitirá presiones externas en torno a su matrimonio y que tomará la decisión sobre su relación con Said Palao a su propio ritmo, incluso si eso implica tomarse un año. Baigorria, que pasó Semana Santa lejos de su esposo y en compañía de su familia, asegura que seguirá priorizando su bienestar y escuchando a su corazón antes de definir el rumbo de su vida sentimental.

"La decisión la voy a tomar yo y como digo, me puedo demorar un año si quiero y nadie tiene por qué juzgarme. El tema está ahí, estoy tranquila y haciendo las cosas a mi manera, que en su momento ya lo sabrán", expresó la popular ‘Gringa de Gamarra’. La declaración marca una postura firme frente a las expectativas del público y los comentarios en redes sociales, donde la empresaria ha sido objeto de críticas, consejos y juicios sobre cómo debería manejar la crisis matrimonial.

Baigorria enfatizó que la decisión será tomada por “lo que dicte mi corazón y por lo que dicta lo que yo siento”, subrayando que solo ella tiene el poder de definir su felicidad. “Al final, todos acá van a dormir a sus casas y a nadie le importa mi vida, la única que va a ver si es feliz o no soy yo”, añadió.

Alejandra Baigorria afirma que tomará su decisión sobre el matrimonio con Said Palao a su propio ritmo, sin permitir presiones del entorno mediático. (Instagram Alejandra Baigorria / Said Palao)

Una decisión personal y la defensa de la privacidad

Alejandra Baigorria dejó claro que, pese al escándalo y la presión mediática, seguirá frecuentando a Said Palao en el ámbito familiar y laboral, ya que ambos comparten proyectos y espacios. “Van a verlo en mi peluquería, van a verlo en la casa y es lo que va a pasar, van a seguir viendo porque nosotros estamos llevando las cosas de una forma a nuestra manera o al menos a mi manera. No tengo por qué darle explicaciones a nadie de las cosas que yo hago o dejo de hacer, al final es una decisión que es mía”, remarcó.

En ese sentido, la empresaria defendió su derecho a manejar su vida privada sin dar explicaciones a terceros. La postura de Baigorria responde también a las críticas que ha recibido por no haber tomado una decisión rápida o “ejemplarizante” tras el ampay de su esposo. Para la “Gringa de Gamarra”, la prioridad es su bienestar, y si decide tomarse un año para decidir el rumbo de su matrimonio, lo hará.

La empresaria también se mostró incómoda por la exposición mediática y los comentarios en torno a su vida personal. En un reciente live en TikTok, respondió con dureza a los usuarios que la cuestionaban por no haber reaccionado de inmediato ante la polémica: “Yo no he matado a nadie, no he cometido un crimen, no he hecho absolutamente nada, pero los moralistas, los que tienen la vida perfecta, esos escriben acá. Mírense a un espejo y miren todo lo que han hecho en su vida. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra”, sentenció.

La influencer llevó a ambas a conocer el norte del Perú, destacando el valor de retribuir el cariño recibido y de disfrutar el presente junto a los seres queridos. IG

Semana Santa en familia y advertencias a Onelia Molina

La distancia entre Alejandra y Said fue especialmente notoria durante el reciente feriado largo, cuando la empresaria decidió viajar a Piura con su abuelita, su hermano y su nana, dejando a su esposo en Lima. En sus redes sociales, Baigorria compartió imágenes y mensajes emotivos sobre la importancia de la familia y el valor de agradecer en vida a quienes la formaron.

“Quise regalarles un recuerdo, una experiencia. No esperes ‘algún día’, todo se da en vida. Hazlo hoy, por quienes siempre estuvieron para ti”, escribió la empresaria, en un mensaje que fue celebrado y compartido por sus seguidores.

En contraste, Said Palao optó por pasar el feriado con su hija en Lima, compartiendo videos y fotos desde el departamento que comparten. La separación física durante uno de los momentos de mayor reflexión del año no pasó desapercibida para los fanáticos de la pareja, que interpretaron el gesto como una prueba más de que la crisis matrimonial sigue sin resolverse.

En paralelo, Baigorria también se mostró molesta por la exposición de una conversación privada que tuvo con Onelia Molina, ex de Mario Irivarren, en la que le habría pedido información sobre el viaje de Said y Mario a Argentina. “Yo creo que si hubo en algún momento una buena intención de mi parte, pues ahí está y se ve claramente cuáles fueron mis intenciones. Como te digo, no tengo nada en contra de nadie, pero tampoco voy a permitir que pasen por encima mío”, advirtió la empresaria, sugiriendo que tomará medidas para proteger su posición.

En una entrevista exclusiva para "Amor y Fuego", Alejandra Baigorria se pronuncia sobre la conversación que Onelia Molina hizo pública, dejando claro que aunque tuvo buenas intenciones, no permitirá que nadie la subestime. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Molina, por su parte, aseguró que Alejandra le pidió detalles sobre las fiestas y que incluso habría estado dispuesta a viajar a Argentina para buscar pruebas directas de la presunta infidelidad. “Ella está desesperada. Quiere una prueba. Está cegada. Quiere ver chape. Besos. Imágenes fuertes. Ella paga lo que sea. Quería irse a Argentina y todo”, sostuvo Onelia.

En este proceso, Baigorria ha recibido tanto críticas como muestras de apoyo de sus seguidores. Mientras algunos la instan a poner fin al matrimonio y “dar el ejemplo”, otros celebran su derecho a tomar el tiempo necesario para sanar y decidir qué es lo mejor para su vida.

Por ahora, la “Gringa de Gamarra” sigue enfocada en su trabajo, sus proyectos y su familia, y no descarta que el desenlace de su historia con Said Palao —sea reconciliación o separación— pueda demorar meses o incluso un año.