Perú

Tráiler cae al río Huallaga en San Martín y queda sumergido tras colapso de balsa en plena travesía

El conductor fue rescatado con vida tras el accidente, mientras autoridades investigan las condiciones del transporte fluvial en la zona

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El conductor fue rescatado con vida tras el accidente, mientras autoridades investigan las condiciones del transporte fluvial en la zona. Latina

La caída de un vehículo de carga en un cruce fluvial volvió a poner en evidencia los riesgos del transporte en zonas donde las carreteras no ofrecen continuidad. En la región amazónica, el traslado de mercancías depende en varios tramos de embarcaciones improvisadas que conectan rutas terrestres interrumpidas por ríos de gran caudal.

El incidente ocurrió en la provincia de Picota, donde un tráiler terminó sumergido en las aguas del río Huallaga durante una operación de traslado sobre una balsa cautiva. El hecho generó alarma entre los pobladores que presenciaron la escena desde la orilla.

Las primeras informaciones difundidas desde la zona señalan pérdidas económicas significativas, además de preocupación por las condiciones de seguridad en este tipo de cruces. El transporte fluvial, utilizado de forma frecuente en la región, volvió a quedar bajo observación tras el accidente.

Falla en plena travesía fluvial

El siniestro expone nuevamente los riesgos de trasladar carga pesada en balsas improvisadas ante la falta de infraestructura vial. Composición: Infobae
El siniestro expone nuevamente los riesgos de trasladar carga pesada en balsas improvisadas ante la falta de infraestructura vial. Composición: Infobae

El siniestro se registró alrededor de las seis de la tarde, cuando el vehículo pesado intentaba cruzar el río a bordo de una plataforma remolcada por varias embarcaciones. Según reportes preliminares, una falla estructural en la balsa provocó que el tráiler perdiera estabilidad y terminara en el fondo del río en pocos segundos.

El semitrailer trasladaba aproximadamente 35 toneladas de carga, entre arroz y maíz, productos que quedaron completamente sumergidos. La unidad partió desde el centro poblado Almirante Grau, en el distrito de Nuevo Lima, con destino a la ciudad de Chiclayo.

Testigos que se encontraban en la zona reaccionaron de forma rápida tras el accidente. Con apoyo de pobladores, el conductor Sabino Vásquez Díaz, de 52 años, fue retirado del agua y puesto a salvo.

Posteriormente, agentes de la Policía Nacional trasladaron al conductor al Centro de Salud de Picota. De acuerdo con los reportes médicos, recibió atención y fue dado de alta al no presentar lesiones de gravedad, pese a la magnitud del accidente.

Aumento del caudal y contexto reciente

El accidente se produce en un escenario marcado por el incremento del nivel del río Huallaga registrado días antes. Reportes de monitoreo hidrológico indicaron que el caudal superó el nivel de alarma y alcanzó el denominado nivel rojo, lo que activó alertas en diversas localidades ubicadas en sus riberas.

Según la información disponible, este aumento responde a las intensas precipitaciones registradas en la región San Martín en los últimos días. El volumen de agua mostró un crecimiento rápido y sostenido, lo que incrementó el riesgo de desbordes e inundaciones.

Las autoridades de gestión de riesgos exhortaron a la población que reside en zonas vulnerables a adoptar medidas de prevención inmediatas. Entre las recomendaciones figuran evitar la cercanía a las orillas, asegurar bienes materiales y preparar una mochila de emergencia ante posibles evacuaciones.

Investigación en curso y riesgos latentes

Efectivos policiales y equipos de rescate acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes. Las autoridades buscan determinar las causas exactas del colapso de la estructura que sostenía al vehículo durante el cruce.

El accidente reabre el debate sobre las condiciones en que operan estas balsas en la región de San Martín, donde constituyen el único medio para trasladar vehículos de gran tamaño a través de ríos extensos. La falta de infraestructura vial permanente obliga a mantener este sistema, que expone a conductores y mercancías a riesgos constantes.

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