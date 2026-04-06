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Clima en Tarapoto: probabilidad de lluvia y temperaturas de mañana

Tarapoto es una de las ciudades más visitadas de Perú por sus múltiples atractivos turísticos naturales

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El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)
El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)

Conocer el pronóstico del clima de Tarapoto, Perú, permite planificar actividades al aire libre, viajes y eventos en la ciudad. En sectores como la agricultura, la información meteorológica ayuda a anticipar precipitaciones o sequías, lo que facilita tomar decisiones para la producción.

En este contexto, el pronóstico del clima para este lunes, 06 de abril es:

Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.

La temperatura máxima esperada durante el día es de 36ºC mientras que la temperatura mínima alcance los 23ºC.

Para los residentes y visitantes de Tarapoto, saber si habrá lluvias o altas temperaturas reduce riesgos de accidentes, problemas de salud o interrupciones en el transporte. Además, sectores como el turismo, la construcción y el comercio dependen de estas previsiones para organizar recursos y horarios de trabajo.

El tipo de clima de la ciudad amazónica

El clima en la ciudad de las palmeras (wikimedia)
El clima en la ciudad de las palmeras (wikimedia)

El mejor momento para visitar Tarapoto es durante la temporada seca, que se extiende de junio a septiembre. En estos meses, las lluvias disminuyen considerablemente y el clima se mantiene cálido, lo que facilita traslados y visitas a los principales atractivos turísticos de la región. Los caminos y rutas de acceso suelen permanecer en buen estado, lo que ayuda a programar excursiones y actividades al aire libre con mayor seguridad.

Durante la temporada seca, las temperaturas permanecen elevadas, alcanzando entre los 28 y 33 grados Celsius. A pesar del calor, la menor frecuencia de precipitaciones reduce la humedad ambiental, lo que hace más llevaderas las jornadas de excursión o aventura. Este periodo resulta ideal para conocer cataratas, reservas naturales y comunidades cercanas, así como para disfrutar de la gastronomía regional en espacios abiertos.

La reducción de lluvias limita el riesgo de contratiempos asociados a crecidas de ríos o dificultades en el transporte local. Por esta razón, los servicios turísticos, como guías, hospedajes y actividades recreativas, suelen operar a plena capacidad y ofrecer una experiencia más completa. Estos factores convierten a la temporada seca en el periodo más recomendable para descubrir Tarapoto y sus alrededores.

Tarapoto, el lado más turístico de Perú

Tarapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)
Tarapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)

Tarapoto, conocida como la "Ciudad de las Palmeras" en la selva alta amazónica de Perú, cuenta con varios atractivos turísticos populares que destacan por su belleza natural, aventura y riqueza cultural, entre los más populares se encuentran:

Laguna Azul: ubicada a 53 km de Tarapoto (90 min en carretera y 20 min en bote), esta laguna de aguas cristalinas es ideal para deportes acuáticos, pesca y relajación. Rodeada de selva, cuenta con hoteles, restaurantes y el parque acuático inflable más grande de Sudamérica (Yakupark).

Catarata de Ahuashiyacu: a 14 km del centro, en la Cordillera Escalera, esta catarata de 40 metros es accesible por una carretera pavimentada y un sendero corto. Rodeada de bosque tropical, es hogar del gallito de las rocas y perfecta para caminatas y baños refrescantes. Es uno de los destinos más visitados por su facilidad de acceso.

Catarata de Huacamaillo: situada a unos 20 km de Tarapoto, esta catarata requiere una caminata de 1-2 horas a través de la selva, lo que la hace ideal para amantes de la aventura. Sus aguas cristalinas y el entorno natural ofrecen una experiencia inmersiva en la Amazonía.

Lamas: a 22 km de Tarapoto, esta ciudad está dividida en una meseta indígena (comunidad quechua-lamista) y otra mestiza, con arquitectura y tradiciones únicas. Su castillo, mercado y festividades culturales la convierten en un destino para explorar la herencia amazónica.

Centro Urku: un centro de conservación y educación ambiental cerca de Tarapoto que rescata animales silvestres como jaguares, tapires y guacamayos. No es un zoológico, ya que busca reintroducir a los animales en su hábitat, ofreciendo una experiencia educativa sobre la biodiversidad amazónica.

Fábrica de Chocolate Orquídea: ubicada a las afueras de Tarapoto, esta fábrica artesanal permite a los visitantes conocer el proceso de producción de chocolate orgánico, desde el cacao hasta el producto final. Ofrece degustaciones y talleres, siendo un atractivo para los amantes de la gastronomía.

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