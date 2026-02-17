Pukllay 2026: el carnaval andino que convierte a Andahuaylas en el epicentro cultural del Perú

Danzantes tradicionales celebran con música y alegría el lanzamiento del Pukllay 2026 en Andahuaylas, marcando el inicio del Carnaval Originario del Perú. (Pukllay)

A más de 2.900 metros de altura, en los Andes del sur de Perú, una ciudad se prepara para convertirse en el epicentro del carnaval originario del país. Se trata del Pukllay, un encuentro nacional que reúne danzas, música y rituales ancestrales y que en 2026 volverá a convocar a miles de visitantes en Andahuaylas, proyectándose como una de las celebraciones culturales más importantes del mundo andino.

La ciudad, ubicada en la región de Apurímac, inició la cuenta regresiva con un pasacalle que convirtió sus calles en escenario. Comparsas de danzantes desfilaron con trajes bordados a mano, máscaras tradicionales y coreografías que combinan ritual agrícola, celebración comunitaria y memoria histórica. El mensaje fue claro: en marzo de 2026, Andahuaylas volverá a ser el epicentro del carnaval andino peruano.

Andahuaylas se llena de color y tradición con el desfile inaugural del XX Encuentro Nacional del Carnaval Originario del Perú, Pukllay 2026, destacando la riqueza cultural andina. (Pukllay)

El Pukllay —palabra quechua que significa “juego” o “celebración festiva”— nació hace casi dos décadas como una iniciativa para preservar las expresiones tradicionales del carnaval andino, muchas de ellas transmitidas de generación en generación. A diferencia de los carnavales urbanos más conocidos de América Latina, aquí el eje no es el espectáculo masivo, sino la identidad cultural de los pueblos originarios.

Un carnaval con raíces ancestrales

Para comprender su dimensión, hay que mirar más allá del calendario turístico. En el mundo andino, el carnaval coincide con el cierre del ciclo de lluvias y con celebraciones vinculadas a la fertilidad de la tierra. Muchas danzas del Pukllay recrean escenas agrícolas, agradecimientos a la Pachamama —la Madre Tierra en la cosmovisión andina— y rituales comunitarios con raíces prehispánicas y coloniales.

Cada comparsa representa una comunidad específica y cada vestimenta sintetiza siglos de historia. No es solo folclore: es memoria viva puesta en movimiento.

Andahuaylas inició la cuenta regresiva para el Pukllay 2026, el XX Encuentro Nacional del Carnaval Originario del Perú, con un colorido pasacalle que llenó de música y danzas sus calles principales. (Pukllay)

De celebración local a vitrina internacional

Con el paso de los años, el encuentro dejó de ser únicamente regional para proyectarse a nivel nacional e internacional. La edición 2026, programada para el 11, 12 y 13 de marzo, espera superar los 30 mil visitantes entre turistas, investigadores culturales y delegaciones de distintas regiones del país.

También participarán representantes de Ecuador, México, Bolivia, Japón, Senegal y Chile, consolidando al Pukllay como un espacio de intercambio intercultural. En un escenario global donde muchas tradiciones enfrentan procesos acelerados de homogeneización, este tipo de encuentros funciona como un acto de afirmación identitaria.

Un danzante con atuendo tradicional participa en el colorido pasacalle que marca el lanzamiento oficial del Pukllay 2026, el Encuentro Nacional del Carnaval Originario del Perú en Andahuaylas. (Pukllay)

Impacto económico y desarrollo regional

El evento no solo tiene un valor simbólico. Durante los días del encuentro, la actividad hotelera, gastronómica y comercial se multiplica. Productores agrícolas, artesanos y emprendedores locales encuentran en el Pukllay una plataforma concreta de dinamización económica.

Danzantes tradicionales participan con entusiasmo en un colorido pasacalle que marca el lanzamiento del XX Encuentro Nacional del Carnaval Originario del Perú, Pukllay 2026, en Andahuaylas. (Pukllay)

Autoridades locales han destacado que el encuentro también fortalece la descentralización cultural en un país donde gran parte de la oferta artística y turística suele concentrarse en la capital, Lima. En ese sentido, Andahuaylas se posiciona como un polo cultural del sur andino.

“Desde Andahuaylas abrimos nuestras puertas al Perú y al mundo, reafirmando que la cultura también es motor de progreso”, señaló el alcalde provincial, Abel Manuel Serna Herrera.

Un colorido pasacalle con danzantes y músicos, el que fue encabezado por el alcalde provincial, Abel Serna, marcó el lanzamiento oficial del XX Encuentro Nacional del Carnaval Originario del Perú – Pukllay 2026 en Andahuaylas. (Pukllay)

Sabores andinos que cuentan historia

La identidad del Pukllay también se expresa en la gastronomía. Durante el lanzamiento oficial se ofreció una muestra de platos tradicionales como la pachamanca —técnica ancestral de cocción bajo tierra—, puchero andahuaylino, sopa chairo, cuy chactado, trucha frita y picante de quinua.

En Andahuaylas, una variada muestra gastronómica, incluyendo el tradicional puchero andahuaylino, celebra los sabores del Pukllay 2026. (Pukllay)

Cada receta refleja una relación directa con el territorio: productos de altura, técnicas heredadas y una economía vinculada al entorno natural. En el mundo andino, la comida no acompaña la fiesta; forma parte de ella.

La cuenta regresiva ya comenzó. Y mientras marzo de 2026 se acerca, Andahuaylas vuelve a recordarle al Perú —y al mundo— que el carnaval andino no es una postal exótica, sino una tradición viva que sigue creciendo desde sus propias raíces.

Comparsas con trajes bordados y máscaras tradicionales rendirán homenaje a la fertilidad de la tierra y la Pachamama. (Pukllay)