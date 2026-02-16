Perú

Qué se celebra el 16 de febrero en el Perú: figuras que tejieron identidad desde la gestión pública, la música y la literatura

Las conmemoraciones de esta fecha incluyen nacimientos y fallecimientos de personalidades vinculadas a la cultura, la política y el deporte, quienes influyeron de manera duradera en la historia nacional peruana

Guardar
Las conmemoraciones de esta fecha
Las conmemoraciones de esta fecha incluyen nacimientos y fallecimientos de personalidades vinculadas a la cultura, la política y el deporte, quienes influyeron de manera duradera en la historia nacional peruana (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 16 de febrero reúne fechas relevantes en la historia peruana. En 1909 nació Héctor García Ribeyro, alcalde de Lima y Ancón, empresario y figura cívica vinculada a una familia influyente.

En 1926 falleció José Ayarza, profesor de piano y cantor, recordado por su legado musical familiar. Ese mismo día nació Mario Cavagnaro, destacado compositor criollo cuya obra marcó la identidad popular.

En 1933 murió el poeta bohemio Domingo Martínez Luján, exponente de la lírica modernista. Además, en 1951 nació Juan Carlos Oblitas, referente del fútbol peruano como jugador, técnico y dirigente deportivo.

16 de febrero de 1909 – Nace Héctor García Ribeyro, alcalde y empresario peruano destacado

Una fecha como hoy recuerda
Una fecha como hoy recuerda el nacimiento de Héctor García Ribeyro, figura clave en la administración municipal limeña durante el siglo XX. (Miguel Francisco Rueda Ñañez)

Héctor García Ribeyro fue un importante político y empresario nacido el 16 de febrero de 1909 en Lima. Ocupó la alcaldía de Ancón y luego de Lima entre 1956 y 1962, periodo en que recibió diversas condecoraciones por su gestión al frente de la municipalidad.

Proveniente de una familia influyente, también destacó en el ámbito empresarial al formar parte de directorios de múltiples compañías nacionales. Fue nieto de un héroe de la Guerra del Pacífico y tío del escritor Julio Ramón Ribeyro.

Su carrera combinó liderazgo público con participación en el sector privado, dejando una huella significativa en la vida cívica de la capital peruana. Falleció el 12 de mayo de 1963 en Arequipa.

16 de febrero de 1926: Fallece José Ayarza, maestro de piano y referente musical familiar

Un día como hoy de
Un día como hoy de 1926 falleció José Ayarza, maestro que sembró una tradición musical continuada por sus hijos. (BNP)

José Ayarza murió el 16 de febrero de 1926 y fue reconocido como profesor de piano y cantor. Desarrolló una labor destacada en el ámbito musical, donde dejó una influencia significativa a través de su enseñanza y actividad artística.

Su figura cobró especial relevancia por el legado que transmitió a su familia, ya que fue padre de la compositora y folklorista Rosa Mercedes Ayarza y de Alejandro Ayarza, conocido como “Karamanduca”.

Ambos continuaron el camino musical, consolidando una tradición artística que vinculó el apellido Ayarza con el desarrollo de la música peruana.

16 de febrero de 1926 – Nace Mario Cavagnaro, cantautor y figura clave de la música criolla peruana

Esta fecha marca el nacimiento
Esta fecha marca el nacimiento de Mario Cavagnaro, autor de temas emblemáticos que definieron la identidad musical limeña. (Andina)

Mario Cavagnaro Llerena nació el 16 de febrero de 1926 en Arequipa y se convirtió en uno de los compositores más influyentes del criollismo peruano. Su carrera musical empezó en 1951, cuando integró elementos de replana en valses y polkas, lo que le dio originalidad y resonancia popular.

Fue autor de múltiples temas emblemáticos como “La historia de mi vida”, “Yo la quería patita”, “Lima de Octubre” y “El regreso”, que reflejaban la cotidianidad del país. Además de componer, trabajó como director musical y promovió nuevos talentos.

Su obra trascendió fronteras y fue interpretada por artistas locales e internacionales. Cavagnaro falleció el 29 de septiembre de 1998, dejando un legado duradero en la música peruana.

16 de febrero de 1933 – Fallece Domingo Martínez Luján, poeta bohemio y figura de la lírica peruana

El 16 de febrero de
El 16 de febrero de 1933 murió Domingo Martínez Luján, poeta ligado a la bohemia y al modernismo literario peruano. (Archivo Empresa Editora Amauta )

Domingo Martínez Luján, nacido el 20 de diciembre de 1875, fue un destacado poeta peruano asociado a la bohemia literaria y a la denominada corriente “rubendariana”. Su obra se caracterizó por una lírica intensa y una prosa vinculada a la vida de cafés y talleres de redacción, donde cultivó un estilo personal cercano al movimiento romántico y modernista.

Colaboró en revistas y diarios junto a figuras como José Santos Chocano y fue admirado por su respeto al periodismo innovador de José Carlos Mariátegui.

Martínez Luján murió el 16 de febrero de 1933 a los 57 años, dejando una huella en la literatura nacional como un espíritu creativo difícil de encasillar.

16 de febrero de 1951 – Nace Juan Carlos Oblitas, figura histórica del fútbol peruano y entrenador destacado

Un día como hoy llegó
Un día como hoy llegó al mundo Juan Carlos Oblitas, extremo izquierdo que brilló en clubes locales y en la selección peruana. (Andina)

Juan Carlos Oblitas Saba nació el 16 de febrero de 1951 en Mollendo, Arequipa, y se convirtió en uno de los futbolistas más relevantes de la historia del Perú.

Como extremo izquierdo, integró clubes importantes como Universitario de Deportes y Sporting Cristal, además de jugar en el extranjero en España, México y Bélgica.

Fue pieza clave de la selección peruana que ganó la Copa América 1975 y participó en las Copas del Mundo de 1978 y 1982. Tras retirarse como jugador, Oblitas inició una carrera como entrenador, dirigiendo equipos peruanos y extranjeros y también la selección nacional. Su trayectoria lo llevó luego a ocupar cargos dirigenciales en la Federación Peruana de Fútbol.

Temas Relacionados

EfeméridesEfemérides en PerúQué se celebraperu–noticias

Más Noticias

José Jerí defiende contratación de jóvenes que lo visitaron: “Han trabajado conmigo en el Congreso”

Presidente en conversación con Milagros Leiva sostuvo que las reuniones no siempre terminaron con él y que participaron hombres y mujeres

José Jerí defiende contratación de

Resultados ganadores de la Tinka del domingo 15 de febrero de 2026

Como cada domingo, se informan los números ganadores del sorteo millonario de la Tinka. Estos son los resultados del último sorteo

Resultados ganadores de la Tinka

Ganadores del Gana Diario este 15 de febrero de 2026

Esta lotería peruana lleva a cabo un sorteo diario a las 20:30 horas. Averigüe si se rompió el pozo millonario

Ganadores del Gana Diario este

Presidente José Jerí defiende su capacidad moral para gobernar: “No he cometido ningún delito”

El presidente volvió a asegurar que el encuentro fue privado y que desconocía otras actividades del empresario con el que se reunió

Presidente José Jerí defiende su

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos tras la fecha 3 del Torneo Apertura

El fútbol peruano vivió un fin de semana cargado de acción con la disputa de la tercera jornada, donde hasta dos equipos tiene puntaje perfecto. Mira en qué puesto está tu club favorito

Tabla de posiciones de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Sí, por supuesto”: secretario de

“Sí, por supuesto”: secretario de APP señala que César Acuña busca sacar a José Jerí de la presidencia, pero luego retrocede

Escándalo en EsSalud: Denuncian copamiento de APP y que empresas de hermanos de funcionaria ganan S/ 6 millones mientras hospitales colapsan

Keiko Fujimori reafirma su apoyo a José Jerí y tilda a Rafael López Aliaga de “títere de los caviares”, misógino y sin “madurez emocional”

Congreso gastará más de un millón de soles en renovar su flota con 10 vehículos de lujo: 5 sedán y 5 pick-up doble cabina

La defensa del premier a José Jerí: menciona que habría usado capucha porque “tenía frío” y que “también se quedaron varones a dormir en Palacio”

ENTRETENIMIENTO

El contundente mensaje que

El contundente mensaje que Youna envió a Samahara Lobatón por San Valentín: “no necesitas a un hombre para ser feliz”

Muñeco gigante de Jorge Luna causa furor en los Carnavales de Cajabamba por su increíble parecido

Lis Padilla se conmueve hasta las lágrimas tras serenata con mariachis de Tania Pinedo: “nuestro primer San Valentín juntas”

Suheyn Cipriani rompe en llanto tras admitir que aún ama a Macarius pero “así se han dado las cosas”

Laura Spoya agradece apoyo de familia y amigos tras accidente pero olvida a Brian Rullán: “han estado desde el primer día”

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos tras la fecha 3 del Torneo Apertura

Partidos de hoy, domingo 15 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima derrota a Géminis 3 sets a 1 en la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026 EN VIVO: así van los equipos tras final de la fecha 7 - Fase 2

Resultados de la Liga Peruana de Vóley en la fecha 7, fase 2: así van los equipos en el torneo