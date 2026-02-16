Madre de Andrea Vidal pide a novio que se entregue a la justicia tras video de seguimiento: “Que aclare las cosas”

Tras la difusión de imágenes inéditas sobre el crimen de una abogada en Lima, la familia solicita que los implicados respondan por el ataque que terminó con la vida de la joven en diciembre de 2024| América Televisión/Cuarto Poder

Nuevas imágenes han salido a la luz sobre el asesinato de Andrea Vidal, las cuales apuntan a que hubo un contacto directo con los sicarios sobre los pasos de la joven. La madre María Gómez ha solicitado públicamente al exnovio de su hija que se presente ante la justicia y “aclare las cosas”. La joven abogada fue asesinada el 10 de diciembre de 2024 en Lima, en un ataque que involucró un seguimiento coordinado y 62 disparos dirigidos al vehículo en el que viajaba, según reportó Cuarto Poder.

La progenitora no quiso adelantar ninguna opinión sobre la expareja de su hija, pero extendió su pedido tras conocer que los sicarios estuvieron detrás de Andrea desde que salió de su vivienda.

“Yo no soy una persona violenta. Lo único que le digo es que se entregue a la justicia y aclare las cosas”, manifestó al citado medio.

Madre de Andrea Vidal a su novio: que se entregue a la justicia tras revelarse video del crimen | Captura de Cuarto Poder

El seguimiento a Andrea Vidal

De acuerdo con la investigación revelada por Cuarto Poder, Andrea Vidal, quien trabajaba en el Congreso de la República, abordó un taxi al salir de la casa de su entonces pareja, Rodrigo Falcón, en la urbanización Las Leyendas, en San Miguel. Las cámaras de seguridad muestran que un auto negro y cuatro motocicletas comenzaron a seguir el taxi desde el momento en que la joven dejó la vivienda.

El taxi avanzó por varias cuadras y avenidas, mientras el auto y las motos mantenían una distancia prudente, sin perder de vista el vehículo en el que viajaba la joven abogada. A las 8:30 p.m., la unidad dobló por la avenida de Los Precursores, movimiento que fue imitado por el auto y los motorizados. La ruta continuó por la avenida Parque de Las Leyendas.

Fue exactamente a las 9:01 p.m. que las cámaras visualizan el ingreso del vehículo a las calles de La Victoria, donde finalmente fue asesinada.

Las balas ingresaron por el parabrisas y las puertas laterales, impactando a la abogada y también contra el chofer. La policía confirmó que se utilizaron 62 proyectiles.

La madre de la víctima, María Gómez, expresó su indignación y dolor en declaraciones recogidas por el mismo medio: “Nada justifica que se haya llevado a cabo un acto tan atroz. Es un acto macabro, sí. Más que macabro para mí”. Gómez también relató que su hija se comunicó por última vez con su familia minutos antes del ataque, mientras se dirigía a casa tras haber visitado a Falcón.

La investigación señala que el vehículo que siguió a Andrea Vidal tenía una placa clonada, cuyo registro fue tramitado en la ciudad de Piura. Tras meses de indagaciones, la policía solicitó una orden de detención preliminar contra varios implicados, entre ellos el exnovio de la joven.

Rodrigo Falcón se encuentra fuera de Perú tras viajar a Colombia a finales de 2024. Hasta el momento, no se ha producido su captura.

La Fiscalía y la Policía han detenido a otras dos personas vinculadas al vehículo de la placa clonada, pero ambas fueron liberadas al no encontrarse pruebas suficientes que las relacionaran directamente con el crimen. Las autoridades continúan investigando para determinar la autoría intelectual y material del asesinato.