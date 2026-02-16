Congreso gastará más de un millón de soles en renovar su flota con 10 vehículos de lujo: 5 sedán y 5 pick-up doble cabina

El Congreso de la República aprobó la compra de diez vehículos de alta gama por S/1.172.500 como parte de la renovación de su flota institucional, según información publicada por La República

Datos de la convocatoria publicados en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) y citados por el diario señalan que se asignaron S/465.000 para los sedanes y S/707.500 para las camionetas.

El consorcio Autoniza S.A.C. y Autoniza Perú S.A.C. resultó adjudicatario luego de la evaluación de propuestas. La publicación oficial de la buena pro se realizó el viernes 13 de febrero. Entre los requisitos técnicos, el Congreso estableció que los sedán correspondan al modelo 2025, sean unidades nuevas y cuenten con cinco asientos tipo butaca.

Las dimensiones mínimas exigidas para estos autos son 4,6 metros de largo, 1,7 metros de ancho y 1,4 metros de alto. Los colores permitidos se limitan a negro o gris; el combustible debe ser gasolina. El equipamiento de seguridad incluye sistema antibloqueo de frenos, control y estabilidad de tracción, distribución electrónica de frenado, airbags para conductor y acompañante, inmovilizador de motor y alarma. Los asientos pueden ser de cuero o de tela.

Respecto a las camionetas pickup doble cabina 4x4, el Parlamento especificó fabricación mínima en 2025, cero kilómetros, longitud de cinco metros, ancho de 1,7 metros y altura mínima de 1,7 metros. De acuerdo con el diario, los colores permitidos para los vehículos son negro, gris o azul oscuro, y deben funcionar con diésel y tener un tanque con capacidad de 70 a 85 litros.

Las unidades deben contar con transmisión mecánica de cinco o seis cambios, más retroceso. El equipamiento solicitado incluye sistema de apertura inteligente de puertas, aire acondicionado, lunas laterales que pueden tener o no sistema antiatrapamiento, tapicería de tela y encendido con llave.

La garantía exigida abarca tres años o 50.000 kilómetros. Al momento de la entrega, el Área de Transporte y Servicios del Congreso firmará un acta de verificación junto al contratista. El proveedor se encargará de la gestión de la Tarjeta de Propiedad, placas de rodaje y SOAT por un año.