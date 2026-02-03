La dura respuesta de Pamela López a Pamela Franco: “Calladita te ves más bonita” en medio de la tensión

La esposa de Christian Cueva dejó claro en televisión que no permitirá que sus hijos sean involucrados en nuevas disputas públicas, lanzando advertencias directas a la artista sobre el impacto familiar de sus declaraciones (TikTok)

La confrontación pública entre Pamela López y Pamela Franco sumó un nuevo episodio con declaraciones de alto voltaje. La empresaria y aún esposa de Christian Cueva respondió a recientes comentarios de la cantante, cuestionó su discurso y exigió que asuma su papel en el conflicto.

En una intervención televisiva, López reclamó transparencia, pidió un mea culpa y dejó en claro que no tolerará referencias que involucren a sus hijos. Aunque aseguró encontrarse en una etapa personal distinta, afirmó que seguirá respondiendo si considera que su familia resulta afectada.

El intercambio se produce tras señalamientos previos sobre trabajo, exposición mediática y responsabilidades, un escenario que mantiene el tema bajo atención constante y sin señales de distensión.

Un nuevo cruce en la polémica: López no deja pasar los cuestionamientos

Pamela López rechaza las críticas de Franco, defiende su trabajo y recalca que su esfuerzo abarca el hogar y el cuidado de sus hijos. (TikTok)

Durante una reciente aparición televisiva, Pamela López respondió a los señalamientos de Pamela Franco, quien había defendido su independencia económica y cuestionado a quienes, según sus palabras, “no trabajan y se dedican al chisme”.

López rechazó de forma categórica esas insinuaciones y subrayó que su labor va mucho más allá de lo visible. “Yo trabajo mucho y no solamente fuera de casa, también trabajo dentro de casa”, manifestó López, dejando claro que su jornada abarca tanto tareas domésticas como la crianza y el acompañamiento emocional de sus hijos.

López, madre de cuatro menores, recalcó que la entrega cotidiana no se limita a ingresos económicos, sino que implica responsabilidad y soporte, aspectos que considera fundamentales. Según sus palabras, el esfuerzo no siempre recibe el respaldo esperado por parte del padre de sus hijos, lo que ha incrementado la carga sobre sus hombros.

“No solamente el daño fue a mí, fue a mis niños, y por ellos quizás es que yo salí a defenderlos”, expresó López, evidenciando el impacto que la controversia ha tenido en su núcleo familiar.

Advertencias y límites: López defiende a sus hijos y exige respeto

López advierte que no permitirá ataques hacia sus hijos y establece límites claros en la disputa mediática con Pamela Franco. (Instagram)

El último cruce mediático cobró fuerza cuando López respondió a la sugerencia de Franco de que debería “ponerse a trabajar”, comentario que encendió la molestia de la empresaria. Durante su intervención en televisión, López cuestionó la coherencia entre lo que se dice en público y lo que realmente ocurre en privado. Hizo referencia a una deuda pendiente, la cual, según relató, afecta a una persona mayor de su círculo cercano. Para López, la congruencia resulta esencial en un entorno tan expuesto como el suyo.

Entre las frases más resonantes de la jornada, López lanzó una advertencia contundente al referirse a la posibilidad de que sus hijos fueran mencionados en las disputas. “Conmigo todo lo que tú quieras, pero con mis hijos no te vas a meter jamás”, afirmó, estableciendo un límite claro frente a cualquier alusión que pueda involucrar a los menores. Insistió en que la protección de su familia es su prioridad absoluta y que no tolerará insinuaciones que puedan afectar el bienestar de los niños.

López también resaltó su cercanía con personas del entorno de su esposo, aspecto que utilizó para remarcar la necesidad de prudencia. “Los tengo cerquita. Ten mucho cuidado lo que dices”, advirtió, frase que se convirtió en uno de los ejes de la actual controversia. Para ella, la exposición mediática no justifica el cruce de límites que comprometan la privacidad familiar.

El pedido de mea culpa y la exigencia de silencio

La empresaria solicita a Franco reconocer errores, mantener discreción y proteger a los menores de la exposición pública. (Instagram)

Además de las advertencias, Pamela López exigió a Pamela Franco asumir la responsabilidad de sus actos y mostrar transparencia sobre el origen de la disputa. López instó a Franco a responder con honestidad sobre cómo comenzó el conflicto y a reconocer su papel en el mismo. “Cuando ella realmente haga un mea culpa y asuma su error, ahí recién podrá hablar de honestidad”, sostuvo López, señalando que la narrativa pública ha estado marcada por versiones parciales y acusaciones de mentira.

En tono irónico, López sugirió a Franco que evite convertirse en protagonista de nuevos escándalos y que guarde silencio para evitar “el papelón de su vida”. “Mejor calladita te ves más bonita”, afirmó, en alusión directa a los recientes episodios en los que Franco habría expuesto detalles personales en pódcast y programas televisivos. López remarcó que el show mediático ha generado sufrimiento innecesario, tanto para ella como para sus hijos, y que el límite siempre será la protección de los menores.

Durante el intercambio, López también hizo referencia al papel profesional de Franco, insinuando que, más allá de la carrera artística, la discreción podría evitarle situaciones incómodas. “Imagínate, su primera profesión puede ser cantante, la segunda contar números y la tercera, mejor el silencio”, ironizó, reforzando el mensaje de que la prudencia es preferible en medio de la exposición pública.