Christian Cueva y Pamela Franco se muestran más enamorados luego de polémico mensaje del futbolista

La vida personal de Christian Cueva vuelve a acaparar titulares, esta vez por mostrar más enamorado que nunca de la cantante Pamela Franco. Todo ocurre en medio de una intensa polémica, alimentada por los recientes mensajes del futbolista en redes sociales y la reacción pública de su exesposa, Pamela López, quien fue señalada indirectamente en publicaciones que dieron pie a un debate mediático sobre infidelidad y vida privada.

Mensaje polémico de Christian Cueva desata controversia

El martes 27 de enero, Christian Cueva, jugador del Club Juan Pablo II, sorprendió a sus seguidores al compartir un mensaje en el que, sin mencionar nombres, sugirió que alguien de su entorno le fue infiel.

“Tremendo rabo de paja que tienes, pero llegó el momento de decir todo lo que sé y sé que mucha gente lo sabe, sobre todo en Trujillo”, escribió el futbolista.

En la misma publicación, Cueva enumeró nombres como Edwin Pérez, Colo Ibáñez, Tenchy Ugaz y Dayron, insinuando que su aún esposa habría mantenido relaciones con figuras del deporte y el espectáculo.

El mensaje tuvo una enorme repercusión en redes sociales y generó una ola de comentarios, colocando a Pamela López en el centro del huracán mediático. La controversia escaló todavía más cuando Cueva volvió a sus redes para publicar un mensaje enigmático: “Se viene más”, manteniendo la intriga y anticipando posibles nuevas revelaciones.

Cueva y Pamela Franco reafirman su amor

En este contexto de rumores y señalamientos, Christian Cueva optó por mostrar una faceta distinta: la de pareja enamorada. El futbolista compartió en Instagram una fotografía junto a Pamela Franco, entregándole un ramo de rosas rojas y acompañando la imagen con la frase: “Te amo”.

En la instantánea, ambos aparecen sonrientes, y el exvolante de la selección peruana dedica un emotivo mensaje: “Qué te puedo decir a ti. Si siempre estás cuando más te necesito. Si siempre me sacas una sonrisa en mis tristezas. Si compartes cada locura que tengo. Simplemente, gracias por llegar a mi vida. Te amo con todas las fuerzas de mi corazón, hermosa”.

Pamela Franco también replicó el gesto, compartiendo la foto y respondiendo: “Te amo mucho”, dejando ver la solidez del vínculo que los une incluso en medio de la polémica. La pareja fue vista recientemente durante la presentación del plantel de Juan Pablo II, donde Cueva recibió una ovación y la cantante no dudó en acompañarlo.

Pamela Franco envía indirecta a Pamela López

La exposición mediática no tardó en generar comentarios y comparaciones entre Pamela Franco y Pamela López. La cantante, lejos de esquivar la polémica, respondió en sus redes sociales con una indirecta: “Cuando me dicen, ya supiste lo que andan diciendo de ti jaja. Yo: Cuando hablan los que comen santos y cagan diablos”.

Además, Franco abordó los cuestionamientos sobre su situación económica y la insinuación de que recibe beneficios ajenos a su esfuerzo. En declaraciones para Amor y Fuego, la artista fue clara: “Soy contadora pública, también colegiada, gracias a Dios, para que se entere. Además, tengo estudios en marketing”.

La cantante y contadora pública remarcó su esfuerzo y formación para dejar claro que su éxito es fruto de su propio trabajo, alejándose de rumores y comparaciones que circulan en los medios últimamente (Amor y Fuego)

La cantante recalcó que a lo largo de su vida adulta ha asumido sus propias obligaciones financieras, cubriendo incluso los honorarios de procesos legales con recursos propios. “Yo he pagado en efectivo, no de otra manera. Cada uno debe hablar por experiencia propia”.

Franco subrayó que su carrera artística no es su único sustento y que cada ingreso es fruto de años de preparación y trabajo constante. “Yo trabajo, hermano. Y cada céntimo que me llevo al bolsillo es fruto de mi trabajo. Ni Cristian ni nadie en mis casi treinta y ocho años me ha mantenido”, enfatizó.

Las declaraciones cruzadas, los mensajes en redes y la exposición constante de la vida privada han convertido a Christian Cueva, Pamela Franco y Pamela López en protagonistas de una historia que sigue generando interés y debate. Mientras Cueva y Franco refuerzan su relación de manera pública y desafían a sus detractores, Pamela López continúa defendiendo su integridad y recibiendo muestras de apoyo en redes sociales.

