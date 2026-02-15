Perú

Micheille Soifer sorprende y revela con humor la razón por la que usa peluca en televisión: “Me estoy quedando calva”

La cantante y presentadora decidió compartir abiertamente el motivo por el que luce peluca, dejando claro que ni la fama la libra de la lucha contra la caída de cabello

Michelle Soifer sorprende al revelar que usa peluca debido a la pérdida de cabello, generando diversas reacciones entre los usuarios. TikTok Micheille Soifer

Micheille Soifer, una de las conductoras de ‘Arriba mi gente’, sorprendió a sus seguidores al revelar con total honestidad la razón por la que ha optado por usar pelucas en sus recientes apariciones públicas. La conductora y cantante, conocida por su carisma y sentido del humor, no dudó en compartir con su audiencia un tema que suele ser tabú en el mundo del espectáculo: la pérdida de cabello.

“Antes muerta que sencilla”: la confesión que se volvió viral

El tema se instaló en redes sociales cuando Michelle apareció con un look diferente en ‘Arriba mi gente’, el programa matutino que conduce. El peinado, el cerquillo y el volumen llamaron la atención de sus seguidores, quienes comenzaron a especular sobre un posible corte radical o un retoque estético. Sin embargo, fue la propia ‘Michi’ quien salió al frente para aclarar la situación y lo hizo, como acostumbra, sin filtros.

A través de un video en sus redes sociales, Micheille mostró el proceso de su transformación diaria: primero se dejó ver con el cabello recogido y luego enseñó el momento exacto en el que se colocaba la peluca. Entre risas, soltó la frase que rápidamente se volvió viral: “Lo confieso, es peluca, es que me estoy quedando calva, amigos, pero antes muerta que sencilla”.

La revelación fue recibida con una ola de mensajes de apoyo y solidaridad. Comentarios como “Michi, yo juraba que te habías cortado el cabello”, “Tranquila, hermosa, para todo hay solución, no eres la única” y “Gracias por hacerlo público, deberías considerar ese corte, te queda divino” inundaron sus perfiles, destacando la valentía y la transparencia de Soifer al abordar un tema que afecta a muchas mujeres, pero que pocas veces se menciona abiertamente.

Micheille Soifer utiliza pelucas no
Micheille Soifer utiliza pelucas no solo por motivos estéticos, sino también para proteger sus extensiones y reducir el desgaste capilar.

El cuidado del cabello, las extensiones y la presión de la imagen

No es la primera vez que Micheille Soifer habla sobre su cabello y la importancia que le da a su imagen. Hace dos años, en una entrevista tras aparecer con peluca en ‘Esto es Guerra’, explicó que uno de los motivos era cuidar sus costosas extensiones y evitar su desgaste durante las competencias.

“Yo cuido bastante mis extensiones, entonces hay que cuidar mis cabellitos porque son carísimas mis extensiones”, explicó en ese entonces. La cantante, que lleva más de una década en el ojo público, ha sido sincera sobre las exigencias del medio y la necesidad de mantener una imagen impecable.

El uso de pelucas, lejos de ser un simple capricho de moda, se ha convertido en una herramienta que le permite a Michelle proteger su cabello y continuar con su ritmo de vida y trabajo sin preocupaciones adicionales. “Antes muerta que sencilla”, repitió con humor, reafirmando su personalidad y su filosofía de vida.

Reacciones, respaldo y un mensaje de autoaceptación

La transparencia de Micheille Soifer fue celebrada en redes sociales. Sus seguidores y colegas destacaron la importancia de hablar sin tapujos sobre un problema que afecta a muchas personas, más allá de la fama o la belleza. “No eres la única”, “Gracias por hacerlo público”, “Te queda increíble”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Michelle Soifer compartió en redes
Michelle Soifer compartió en redes sociales su proceso diario de uso de peluca, mostrando transparencia y sentido del humor ante sus seguidores.

La conductora también atraviesa un momento de estabilidad emocional y profesional. Mantiene una sólida relación con el cantante Gleyson Reñe, con quien comparte muestras de cariño en redes sociales. “Eres una persona muy buena y soy feliz estando contigo en cada momento… Te amo, amor de mi vida”, le dedicó en su último cumpleaños.

Soifer, de 34 años, sigue activa en televisión y música, y su actitud frente a los cambios físicos ha sido vista como un ejemplo de autoaceptación y resiliencia. Al hablar abiertamente del uso de peluca, no solo desdramatiza la situación, sino que también empodera a quienes, por distintas razones, deciden recurrir a este tipo de soluciones.

Micheille Soifer ha sido parte de la televisión peruana desde 2011, cuando debutó en “Combate”, y luego se consolidó como una de las figuras más queridas de “Esto es Guerra”. A lo largo de su carrera, ha combinado su faceta de chica reality con la música, siempre bajo el escrutinio público. Los cambios de look, las extensiones y las pelucas han sido parte de esa evolución, pero la reciente confesión sobre la pérdida de cabello ha dado un matiz de autenticidad a su imagen.

