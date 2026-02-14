Sismo de remeció Lima en pleno San Valentín hoy 14 de febrero: ¿Dónde fue el epicentro, según el IGP?

El movimiento fue percibido por algunos habitantes, pero no provocó alarma ni daños en la infraestructura local ni personas heridas - Créditos: Andina.

Un sismo de magnitud 4,2 se registró a las 9:15 a. m. del 14 de febrero de 2026, según el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro se localizó a 58 kilómetros al sur de Huacho, en la provincia de Huaura, región Lima, con una profundidad de 44 kilómetros. Las coordenadas geográficas precisas fueron latitud -11,61 y longitud -77,75.

De acuerdo con el informe del IGP, el movimiento telúrico alcanzó una intensidad de nivel III en Huacho, lo que indica que fue percibido de manera ligera por los habitantes de la zona, sin que se reportaran situaciones de alarma ni interrupciones significativas en las actividades cotidianas. Hasta el momento, las autoridades locales y regionales no han comunicado daños estructurales ni personas heridas como consecuencia del evento sísmico.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda mantener la calma y seguir los protocolos de seguridad establecidos ante este tipo de fenómenos. Es fundamental conservar la serenidad, identificar los riesgos inmediatos y prestar apoyo a las personas vulnerables, de acuerdo con el plan familiar de emergencia.

Un sismo de magnitud 4,2 se registró a las 9:15 a. m. del 14 de febrero de 2026 - Créditos: IGP.

El organismo aconseja alejarse de ventanas, estanterías y objetos susceptibles de caer durante el temblor, así como ubicar zonas seguras dentro del inmueble, como junto a columnas estructurales o cerca de la caja del ascensor, en caso de no poder evacuar.

Asimismo, la entidad resalta la importancia de contar con una mochila de emergencia con suministros básicos y de participar activamente en los simulacros organizados por las autoridades.

El Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica a nivel mundial, por lo que el monitoreo constante del IGP y el cumplimiento de las recomendaciones de Indeci resultan esenciales para la preparación y respuesta ante posibles emergencias.

Sismo asustó a limeños en pleno 14 de febrero - Créditos: Andina.

Fechas de los simulacros nacionales multipeligro durante el 2026

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) programó tres simulacros nacionales multipeligro para 2026, con el objetivo de fortalecer la preparación de la población y garantizar que las familias reconozcan rutas de evacuación y puntos de encuentro seguros.

Las actividades se llevarán a cabo el viernes 30 de mayo a las 10 a. m., el viernes 15 de agosto a las 3 p. m. y el lunes 13 de octubre a las 8 p. m., involucrando a entidades públicas y privadas, así como a la ciudadanía, en prácticas de evacuación, primeros auxilios y comunicación en situaciones críticas.

Además, el calendario anual incorpora dos simulaciones específicas de sismos: una regional multipeligro el miércoles 2 de abril y otra nacional con riesgo de tsunami el miércoles 12 de noviembre, ambas desde las 8 a. m. hasta las 2 p. m. Estas jornadas permiten ensayar protocolos ante escenarios complejos y poner a prueba la capacidad de respuesta de los equipos de rescate.

La regularidad de estos ejercicios contribuye a consolidar una cultura de prevención frente a desastres naturales como terremotos, inundaciones o incendios, mejorando la coordinación entre autoridades, personal de emergencia y vecinos para reducir riesgos y salvar vidas en caso de una emergencia real.