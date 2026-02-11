Fuerte sismo remeció Lima este 11 de febrero: ¿Dónde fue el epicentro, según el IGP?

El movimiento fue percibido por algunos habitantes, pero no provocó alarma ni daños en la infraestructura local ni personas heridas - Créditos: Andina.

Un sismo de magnitud 3,5 se registró a la 1:17 a. m. del 11 de febrero de 2026, según el informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro se ubicó a 9 kilómetros al oeste de Huaral, en la provincia de Huaral, región Lima, y tuvo una profundidad de 53 kilómetros.

De acuerdo con el reporte del IGP, la intensidad del movimiento fue de nivel II-III en Huaral, lo que indica que el sismo fue percibido levemente por algunos habitantes, pero no generó alarma generalizada ni interrupciones en las actividades cotidianas.

Las coordenadas geográficas del evento sismológico fueron latitud -11,49 y longitud -77,29. El IGP monitorea constantemente la actividad sísmica en el país y mantiene informada a la población a través de sus canales oficiales.

El epicentro del sismo fue Huaral - Créditos: IGP.

Hasta el momento, las autoridades locales y regionales no han reportado daños a la infraestructura ni personas heridas como consecuencia de este movimiento telúrico. No obstante, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda a la ciudadanía mantener la calma y seguir los protocolos de seguridad establecidos ante este tipo de fenómenos.

Indeci recuerda que, durante un sismo, es fundamental conservar la calma, evaluar los riesgos inmediatos y brindar asistencia a quienes lo requieran, conforme a las indicaciones del plan familiar de emergencia. Además, sugiere mantenerse alejado de ventanas, estanterías y objetos susceptibles de caer o desplazarse en las rutas de evacuación.

En caso de que no sea posible evacuar el inmueble, la entidad aconseja ubicarse en un espacio considerado seguro dentro de la vivienda, como junto a una columna estructural o cerca de la caja del ascensor. Asimismo, recomienda tener siempre a la mano una mochila de emergencia con suministros básicos para afrontar cualquier eventualidad.

El Perú se encuentra ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad sísmica del mundo. Por ello, tanto el IGP como Indeci insisten en la importancia de mantenerse informados y de participar en los simulacros organizados por las autoridades para reforzar la preparación ante posibles emergencias.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) enfatiza la importancia de mantener la calma, identificar zonas seguras y contar con una mochila de emergencia ante cualquier eventualidad - Créditos: Andina.

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

Antes de un sismo

Identifica los lugares seguros y las estructuras sólidas donde puedas protegerte en caso de emergencia.

Alista una mochila de emergencia con suministros esenciales.

Participa en los simulacros de sismo que se realicen en tu comunidad.

Enseña a los niños de la casa las acciones y medidas de protección que deben seguir.

Solicita la revisión de la vivienda a un especialista para reforzar la edificación si es necesario.

Las autoridades de los distintos niveles de gobierno coordinan acciones para optimizar los planes de evacuación, mapear riesgos y promover la participación de la sociedad civil.

Durante el sismo

Mantén la calma, ya que el pánico puede afectar tu capacidad de reacción.

Aléjate de ventanas y de objetos que puedan desprenderse o caer.

Si no logras salir de inmediato, refúgiate en un área segura dentro del inmueble.

Evita realizar llamadas para prevenir la saturación de las líneas, prioriza el envío de mensajes de texto.

No uses ascensores.

Después del sismo

Verifica si hay fugas de gas u otros riesgos que puedan provocar accidentes.

Contacta a los servicios de emergencia si corresponde: Bomberos (116), Cruz Roja ((01) 2660481), SAMU (106).

Brinda asistencia a personas heridas o que necesiten atención especial.

Permanece atento ante posibles réplicas y aléjate de construcciones dañadas.

Si te encuentras en zonas costeras, evacúa hacia áreas seguras y no regreses hasta recibir la autorización correspondiente.